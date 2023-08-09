Будапешт одобрил кандидатуру этнического венгра в качестве посла Украины - СМИ - 09.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230809/1048585493.html
Будапешт одобрил кандидатуру этнического венгра в качестве посла Украины - СМИ
Будапешт одобрил кандидатуру этнического венгра в качестве посла Украины - СМИ - 09.08.2023 Украина.ру
Будапешт одобрил кандидатуру этнического венгра в качестве посла Украины - СМИ
Президент Венгрии Каталин Новак подписала агреман (предварительное согласие) для нового украинского посла Федора Шандора. Об этом сообщил 8 августа венгерский телеканал ATV
2023-08-09T14:41
2023-08-09T14:41
венгрия
посол
новости
украина
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102133/75/1021337541_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fe1425fee9f57b3a5b73f68856593d94.jpg
"Президент республики подписала утвердительное решение, необходимое для назначения нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии", — заявили в дирекции по коммуникациям официальной резиденции Новак.Для дальнейшего утверждения Шандора решение президента будет направлено на подписание в Министерство иностранных дел Венгрии, после чего его обнародуют в венгерских СМИ.В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил посла Украины в Венгрии. Сейчас в Будапеште нет украинского посла, работает временный поверенный.Шандор – профессор Ужгородского национального университета, доктор философских наук. В 2020 году Шандор был избран депутатом Закарпатского облсовета восьмого созыва от партии "Слуга народа". С февраля 2022 года стал бойцом 101-й Закарпатской бригады теробороны, воевал.По совам главы украинской делегации в ПАСЕ Марии Мезенцевой, выбор пал на Шандора, так как Киев хочет отправить в Будапешт посла, который имеет венгерские корни. Она отметила, что украинская власть искала прежде всего не дипломата, а человека, который имеет хорошие языковые и культурные связи со страной, имеет хорошую профессиональную подготовку и способен вести серьезные переговоры.
https://ukraina.ru/20230807/1048515769.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102133/75/1021337541_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_0209fa659eebc07660510ff871a7cb45.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
венгрия, посол, новости, украина, зарубежье
Венгрия, посол, Новости, Украина, Зарубежье

Будапешт одобрил кандидатуру этнического венгра в качестве посла Украины - СМИ

14:41 09.08.2023
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
Читать в
Президент Венгрии Каталин Новак подписала агреман (предварительное согласие) для нового украинского посла Федора Шандора. Об этом сообщил 8 августа венгерский телеканал ATV
"Президент республики подписала утвердительное решение, необходимое для назначения нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии", — заявили в дирекции по коммуникациям официальной резиденции Новак.
Для дальнейшего утверждения Шандора решение президента будет направлено на подписание в Министерство иностранных дел Венгрии, после чего его обнародуют в венгерских СМИ.
В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил посла Украины в Венгрии. Сейчас в Будапеште нет украинского посла, работает временный поверенный.
Шандор – профессор Ужгородского национального университета, доктор философских наук. В 2020 году Шандор был избран депутатом Закарпатского облсовета восьмого созыва от партии "Слуга народа". С февраля 2022 года стал бойцом 101-й Закарпатской бригады теробороны, воевал.
По совам главы украинской делегации в ПАСЕ Марии Мезенцевой, выбор пал на Шандора, так как Киев хочет отправить в Будапешт посла, который имеет венгерские корни. Она отметила, что украинская власть искала прежде всего не дипломата, а человека, который имеет хорошие языковые и культурные связи со страной, имеет хорошую профессиональную подготовку и способен вести серьезные переговоры.
Зеленский Закарпатье
7 августа, 04:32
Закарпатские венгры между молотом Киева и наковальней БудапештаВизит Владимира Зеленского в Закарпатье знаменовал усиление прессинга Киева на венгерскую общину края. Венграм предлагают выбор: стать "украинцами венгерского происхождения" — или эмигрировать в Венгрию
 
ВенгрияпосолНовостиУкраинаЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:38Ключ к Арктике. Как и для чего создали единственный в мире флот ледоколов
16:27СВО или нападение? Зачем Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии - Скоробогатый. Видео
16:21США собираются бросить Украину, когда ей стало совсем плохо: что говорили об Украине в мире 9 августа
16:16В Энергодаре перехватили украинский ударный дрон, летевший в сторону Запорожской АЭС
16:13Засевший за границей соратник Зеленского лишился мандата депутата Рады
15:53"Вы не имеете права!" "Укрзализныця" попала в скандал, продав билет в женское купе мужчине
15:42Украинский националист оправдывал терроризм в мордовской колонии и был наказан
15:41Пьяный Тандыр, сбивший срочника на блокпосту, сдал на анализы "оригинальные" жидкости
15:38От Брянска Брянке: что "большая Россия" делает в ЛНР? Видео
15:35Безжалостно и без сожалений. Как Запад собирается ликвидировать ставшего ненужным Зеленского
15:22За Киркорова заплатишь: на Украине собираются ввести штраф за прослушивание русской музыки
15:22Александр Шпаковский: Украина и Польша атакуют Белоруссию по сценарию вторжения в Белгородскую область
15:04Украинский депутат оказался главарем банды рэкетиров
14:41Будапешт одобрил кандидатуру этнического венгра в качестве посла Украины - СМИ
14:26Какие угрозы мы создаём для США и почему Россия не размещает ракеты у их берегов - Ищенко. Видео
14:26"Следующий – Зеленский?" Как США избавлялись от надоевших им президентов
14:00Взрыв в Подмосковье, батальон "Монако", украинские кол-центры. Главное на 14:00 9 августа
13:55"Бумеранг за пленки Байдена?": ГБР вручило депутату Рады Дубинскому подозрение в "служебном подлоге"
13:50Шойгу предупредил о рисках эскалации украинского конфликта из-за Запада
13:47В ход пошли военные аргументы. Что происходит вокруг "зерновой сделки"
Лента новостейМолния