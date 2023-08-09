https://ukraina.ru/20230809/1048585493.html
Будапешт одобрил кандидатуру этнического венгра в качестве посла Украины - СМИ
Будапешт одобрил кандидатуру этнического венгра в качестве посла Украины - СМИ - 09.08.2023 Украина.ру
Будапешт одобрил кандидатуру этнического венгра в качестве посла Украины - СМИ
Президент Венгрии Каталин Новак подписала агреман (предварительное согласие) для нового украинского посла Федора Шандора. Об этом сообщил 8 августа венгерский телеканал ATV
2023-08-09T14:41
2023-08-09T14:41
2023-08-09T14:41
венгрия
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"Президент республики подписала утвердительное решение, необходимое для назначения нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии", — заявили в дирекции по коммуникациям официальной резиденции Новак.Для дальнейшего утверждения Шандора решение президента будет направлено на подписание в Министерство иностранных дел Венгрии, после чего его обнародуют в венгерских СМИ.В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил посла Украины в Венгрии. Сейчас в Будапеште нет украинского посла, работает временный поверенный.Шандор – профессор Ужгородского национального университета, доктор философских наук. В 2020 году Шандор был избран депутатом Закарпатского облсовета восьмого созыва от партии "Слуга народа". С февраля 2022 года стал бойцом 101-й Закарпатской бригады теробороны, воевал.По совам главы украинской делегации в ПАСЕ Марии Мезенцевой, выбор пал на Шандора, так как Киев хочет отправить в Будапешт посла, который имеет венгерские корни. Она отметила, что украинская власть искала прежде всего не дипломата, а человека, который имеет хорошие языковые и культурные связи со страной, имеет хорошую профессиональную подготовку и способен вести серьезные переговоры.
https://ukraina.ru/20230807/1048515769.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
венгрия, посол, новости, украина, зарубежье
Будапешт одобрил кандидатуру этнического венгра в качестве посла Украины - СМИ
Президент Венгрии Каталин Новак подписала агреман (предварительное согласие) для нового украинского посла Федора Шандора. Об этом сообщил 8 августа венгерский телеканал ATV
"Президент республики подписала утвердительное решение, необходимое для назначения нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии", — заявили в дирекции по коммуникациям официальной резиденции Новак.
Для дальнейшего утверждения Шандора решение президента будет направлено на подписание в Министерство иностранных дел Венгрии, после чего его обнародуют в венгерских СМИ.
В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил посла Украины в Венгрии. Сейчас в Будапеште нет украинского посла, работает временный поверенный.
Шандор – профессор Ужгородского национального университета, доктор философских наук. В 2020 году Шандор был избран депутатом Закарпатского облсовета восьмого созыва от партии "Слуга народа". С февраля 2022 года стал бойцом 101-й Закарпатской бригады теробороны, воевал.
По совам главы украинской делегации в ПАСЕ Марии Мезенцевой, выбор пал на Шандора, так как Киев хочет отправить в Будапешт посла, который имеет венгерские корни. Она отметила, что украинская власть искала прежде всего не дипломата, а человека, который имеет хорошие языковые и культурные связи со страной, имеет хорошую профессиональную подготовку и способен вести серьезные переговоры.