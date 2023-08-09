"Бумеранг за пленки Байдена?": ГБР вручило депутату Рады Дубинскому подозрение в "служебном подлоге"
© Фото : Dubinsky.pro / TelegramАлександр Дубинский
© Фото : Dubinsky.pro / Telegram
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский объявил, что получил подозрение по статье "Служебный подлог". Об этом 9 августа он написал в своем телеграм-канале
Депутату вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.
Сам депутат с обвинением не согласен и утверждает, что происходящее - заказ, связанный с его участием в публикации "пленок Байдена-Порошенко" в 2020 году.
"Вот эти все обыски, подозрения и другое шоу, устраиваемое Аллой Борисовной (так вчера на обыске следователи ГБР (Государственное бюро расследований - Ред.) называли Ермака) и, соответственно, отечественным Филиппом Киркоровым - имеют цель замаскировать коррупционные скандалы команды Слуг Ермака-Зеленского и сложности на фронте", - написал Дубинский.
Он добавил, что ситуация в украинском обществе сейчас крайне накалена, вот и пытается Зеленский чем-то эту повестку перебить, но "и этого шоу надолго не хватит".
4 августа, 14:27"Зеленский пытается закрыть мне рот": Дубинский объяснил, почему его вызвали на допрос в ГБРДепутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский прибыл на допрос в киевский офис государственного бюро расследований (ГБР). Об этом 4 августа сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах
В пятницу, 4 августа, Дубинского допросили в киевском офисе ГБР. Депутат заявил, что никаких вопросов по существу ему там не задали, а только "пытались изъять черновики протокола допроса по делу о госизмене Деркача".
Днем ранее сообщалось, что в отношении Дубинского возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".
В 2020 году депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и тогда еще вице-президента США Джозефа Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на украинские власти. Также были обнародованы факты коррупции сына Байдена Хантера во время его работы в украинской компании Burisma.
3 февраля, 06:45Прослушку разговора Байдена и Порошенко заказывал Коломойский - Царев Украинский предприниматель Игорь Коломойский организовал и проплатил запись разговора президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев
Между тем, Дубинский - не единственный украинский депутат, которого обвинили в незаконном выезде за границу.
Совсем недавно на Украине разгорелся скандал в связи с поездкой на Мальдивы Юрия Аристова, а чуть позже в аналогичном "грехе" обвинили и главу Департамента культуры киевской администрации Сергея Анжияка.
27 июля, 11:03Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдыхПосле скандальной истории с депутатом от "Слуги народа" Юрием Аристовым, в отдыхе за границей обвинили еще одного украинского чиновника - главу Департамента культуры киевской администрации Сергея Анжияка. Соответствующий пост в соцсетях написала киевская писательница и краевед Аннабелла Морина
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Примечательно, что в начале этого года уже были аналогичные скандалы. Сначала депутат Верховной Рады Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.
А вот лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко примерно в то же время отправившаяся в вояж в Дубай, избежала санкций.