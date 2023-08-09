https://ukraina.ru/20230809/1048583459.html

"Бумеранг за пленки Байдена?": ГБР вручило депутату Рады Дубинскому подозрение в "служебном подлоге"

"Бумеранг за пленки Байдена?": ГБР вручило депутату Рады Дубинскому подозрение в "служебном подлоге" - 09.08.2023 Украина.ру

"Бумеранг за пленки Байдена?": ГБР вручило депутату Рады Дубинскому подозрение в "служебном подлоге"

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский объявил, что получил подозрение по статье "Служебный подлог". Об этом 9 августа он написал в своем телеграм-канале

2023-08-09T13:55

2023-08-09T13:55

2023-08-09T13:55

новости

дубинский

гбр

депутат

подозрение

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Депутату вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.Сам депутат с обвинением не согласен и утверждает, что происходящее - заказ, связанный с его участием в публикации "пленок Байдена-Порошенко" в 2020 году.Он добавил, что ситуация в украинском обществе сейчас крайне накалена, вот и пытается Зеленский чем-то эту повестку перебить, но "и этого шоу надолго не хватит".В пятницу, 4 августа, Дубинского допросили в киевском офисе ГБР. Депутат заявил, что никаких вопросов по существу ему там не задали, а только "пытались изъять черновики протокола допроса по делу о госизмене Деркача".Днем ранее сообщалось, что в отношении Дубинского возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".В 2020 году депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и тогда еще вице-президента США Джозефа Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на украинские власти. Также были обнародованы факты коррупции сына Байдена Хантера во время его работы в украинской компании Burisma.Между тем, Дубинский - не единственный украинский депутат, которого обвинили в незаконном выезде за границу.Совсем недавно на Украине разгорелся скандал в связи с поездкой на Мальдивы Юрия Аристова, а чуть позже в аналогичном "грехе" обвинили и главу Департамента культуры киевской администрации Сергея Анжияка.Примечательно, что в начале этого года уже были аналогичные скандалы. Сначала депутат Верховной Рады Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.А вот лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко примерно в то же время отправившаяся в вояж в Дубай, избежала санкций.

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новости, дубинский, гбр, депутат, подозрение