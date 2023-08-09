https://ukraina.ru/20230809/1048580801.html
Радоваться рано: СБУ об освобождении из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры
Радоваться рано: СБУ об освобождении из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры - 09.08.2023 Украина.ру
Радоваться рано: СБУ об освобождении из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры
Освобождение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) из-под стражи не означает снятия уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. Об этом 9 августа заявила Служба безопасности Украины (СБУ)
2023-08-09T12:11
2023-08-09T12:11
2023-08-09T12:11
упц
церковь
киево-печерская лавра
новости
залог
сбу
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"Такой вид меры пресечения (внесение залога и освобождение из-под стражи - ред.) никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде. Отмечаем, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности", - говорится в телеграм-канале ведомства.В СБУ подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.В минувший понедельник за наместника Киево-Печерской лавры внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов), он был освобожден из-под стражи, сообщал адвокат Никита Чекман.Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).Греческие СМИ обратили внимание, что за митрополита назначили непомерный залог. Так, издание Romfea проанализировало уголовное законодательство Украины и указало, что обвиняемый в убийстве на Украине может быть выпущен под залог в 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов), подозреваемого по делу о продаже детей из Украины в страны Евросоюза выпустили под залог в 1 миллион гривен (чуть более 27 тысяч долларов).Духовенство Ровенской епархии также отметило, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО.Как заявлял митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.
https://ukraina.ru/20230719/1048117820.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
упц, церковь, киево-печерская лавра, новости, залог, сбу
Радоваться рано: СБУ об освобождении из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры
Освобождение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) из-под стражи не означает снятия уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. Об этом 9 августа заявила Служба безопасности Украины (СБУ)
"Такой вид меры пресечения (внесение залога и освобождение из-под стражи - ред.) никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде. Отмечаем, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности", - говорится в телеграм-канале ведомства.
В СБУ подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.
В минувший понедельник за наместника Киево-Печерской лавры внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов), он был освобожден из-под стражи, сообщал адвокат Никита Чекман.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
Греческие СМИ обратили внимание, что за митрополита назначили непомерный залог. Так, издание Romfea проанализировало уголовное законодательство Украины и указало, что обвиняемый в убийстве на Украине может быть выпущен под залог в 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов), подозреваемого по делу о продаже детей из Украины в страны Евросоюза выпустили под залог в 1 миллион гривен (чуть более 27 тысяч долларов).
Духовенство Ровенской епархии также отметило, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО.
Как заявлял митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.