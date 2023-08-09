Радоваться рано: СБУ об освобождении из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры - 09.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230809/1048580801.html
Радоваться рано: СБУ об освобождении из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры
Радоваться рано: СБУ об освобождении из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры - 09.08.2023 Украина.ру
Радоваться рано: СБУ об освобождении из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры
Освобождение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) из-под стражи не означает снятия уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. Об этом 9 августа заявила Служба безопасности Украины (СБУ)
2023-08-09T12:11
2023-08-09T12:11
упц
церковь
киево-печерская лавра
новости
залог
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/72/1021937217_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acfcffffd09dcc75e31cb6c05e67b9b9.jpg
"Такой вид меры пресечения (внесение залога и освобождение из-под стражи - ред.) никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде. Отмечаем, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности", - говорится в телеграм-канале ведомства.В СБУ подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.В минувший понедельник за наместника Киево-Печерской лавры внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов), он был освобожден из-под стражи, сообщал адвокат Никита Чекман.Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).Греческие СМИ обратили внимание, что за митрополита назначили непомерный залог. Так, издание Romfea проанализировало уголовное законодательство Украины и указало, что обвиняемый в убийстве на Украине может быть выпущен под залог в 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов), подозреваемого по делу о продаже детей из Украины в страны Евросоюза выпустили под залог в 1 миллион гривен (чуть более 27 тысяч долларов).Духовенство Ровенской епархии также отметило, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО.Как заявлял митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.
https://ukraina.ru/20230719/1048117820.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/72/1021937217_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e165a52f7ee326b52fdcc84f032fb564.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
упц, церковь, киево-печерская лавра, новости, залог, сбу
УПЦ, церковь, Киево-Печерская лавра, Новости, залог, СБУ

Радоваться рано: СБУ об освобождении из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры

12:11 09.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг митрополита УПЦ Павла после обыска СБУ
Брифинг митрополита УПЦ Павла после обыска СБУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Освобождение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) из-под стражи не означает снятия уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. Об этом 9 августа заявила Служба безопасности Украины (СБУ)
"Такой вид меры пресечения (внесение залога и освобождение из-под стражи - ред.) никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде. Отмечаем, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности", - говорится в телеграм-канале ведомства.
В СБУ подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.
В минувший понедельник за наместника Киево-Печерской лавры внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов), он был освобожден из-под стражи, сообщал адвокат Никита Чекман.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
Греческие СМИ обратили внимание, что за митрополита назначили непомерный залог. Так, издание Romfea проанализировало уголовное законодательство Украины и указало, что обвиняемый в убийстве на Украине может быть выпущен под залог в 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов), подозреваемого по делу о продаже детей из Украины в страны Евросоюза выпустили под залог в 1 миллион гривен (чуть более 27 тысяч долларов).
Духовенство Ровенской епархии также отметило, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО.
Как заявлял митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.
митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
19 июля, 14:24
"Сижу под тремя замками, ключи у разных людей". Митрополит Павел обратился из СИЗО к паствеНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к верующим из места заключения. Текст обращения опубликовала пресс-служба Лавры 19 июля
 
УПЦцерковьКиево-Печерская лавраНовостизалогСБУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47В ход пошли военные аргументы. Что происходит вокруг "зерновой сделки"
13:29Шойгу объяснил, как Польша попытается оккупировать запад Украины
13:29Шойгу рассказал об угрозах военной безопасности России
13:27Сергей Марков: Россия накажет Украину за террор в Черном море, если ударит по флоту США и Великобритании
13:27Европровал Зеленского. ЕС тоже отказывается гарантировать безопасность Украины
13:12"Люди, которые опоздали на поезд": Можегов о трагедии и нацидее Украины. Видео
13:10Мины в море руками отгоняют: в Одессе откроют пляжи
12:56Рада пытается отменить рукопожатия на турнирах с участием украинцев и россиян
12:11Радоваться рано: СБУ об освобождении из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры
11:25Оскандалившийся депутат от партии Зеленского решил не отказываться от мандата
11:07"Она тоже холопка": звезда советских фильмов поставила Пугачеву на место
10:58Украинцам предложат "альтернативную" службу
10:56"Хочу в Монако": дочь генпрокурора Украины пожаловалась на сложности жизни в "Шотландии-Финляндии"
10:43Планшет убил девочку в Харьковской области
10:25Хранил в гараже еще 2 кг взрывчатки: в Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод
10:24Изменил украинской моде? Буданов посетил Болгарию в "неожиданной" одежде
10:22В Польше стартовала кампания выборов в парламент. Полякам предстоит разобраться в разных сортах русофобов
10:01"Вагнер" в Белоруссии. Где расположился, чем занимается и к чему готовится
09:59Старый колониализм и нацизм. Куда Украина затягивает Европу
09:54Шеляпина о гнезде фашистов в Канаде и о том, кого нужно признать коренным народом России. Видео
Лента новостейМолния