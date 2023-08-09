https://ukraina.ru/20230809/1048580801.html

Радоваться рано: СБУ об освобождении из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры

Радоваться рано: СБУ об освобождении из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры - 09.08.2023 Украина.ру

Радоваться рано: СБУ об освобождении из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры

Освобождение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) из-под стражи не означает снятия уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. Об этом 9 августа заявила Служба безопасности Украины (СБУ)

2023-08-09T12:11

2023-08-09T12:11

2023-08-09T12:11

упц

церковь

киево-печерская лавра

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"Такой вид меры пресечения (внесение залога и освобождение из-под стражи - ред.) никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде. Отмечаем, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности", - говорится в телеграм-канале ведомства.В СБУ подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.В минувший понедельник за наместника Киево-Печерской лавры внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов), он был освобожден из-под стражи, сообщал адвокат Никита Чекман.Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).Греческие СМИ обратили внимание, что за митрополита назначили непомерный залог. Так, издание Romfea проанализировало уголовное законодательство Украины и указало, что обвиняемый в убийстве на Украине может быть выпущен под залог в 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов), подозреваемого по делу о продаже детей из Украины в страны Евросоюза выпустили под залог в 1 миллион гривен (чуть более 27 тысяч долларов).Духовенство Ровенской епархии также отметило, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО.Как заявлял митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.

https://ukraina.ru/20230719/1048117820.html

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упц, церковь, киево-печерская лавра, новости, залог, сбу