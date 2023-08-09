"Она тоже холопка": звезда советских фильмов поставила Пугачеву на место - 09.08.2023 Украина.ру
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"Она тоже холопка": звезда советских фильмов поставила Пугачеву на место
"Она тоже холопка": звезда советских фильмов поставила Пугачеву на место - 09.08.2023 Украина.ру
"Она тоже холопка": звезда советских фильмов поставила Пугачеву на место
Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, известная по фильмам "Вертикаль" и "На семи ветрах", критически высказалась в адрес певицы Аллы Пугачевой, назвавшей россиян холопами и рабами. Слова актрисы 9 августа процитировал "АиФ"
2023-08-09T11:07
2023-08-09T11:23
новости
алла пугачева
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артистка
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Она добавила, что многие люди вышли из крепостных, в том числе и многие артисты. Но люди этой профессии должны особенно чутко относиться к народу, поскольку вживаются в разные роли и понимают разную человеческую психологию.После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда назвала россиян рабами.Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, ранее работавшие в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.*-Иноагент.
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новости, алла пугачева, певица, артистка, рабы
Новости, Алла Пугачева, певица, артистка, рабы

"Она тоже холопка": звезда советских фильмов поставила Пугачеву на место

11:07 09.08.2023 (обновлено: 11:23 09.08.2023)
 
© Открытые источникиПугачева на похоронах Краснова
Пугачева на похоронах Краснова
© Открытые источники
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Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, известная по фильмам "Вертикаль" и "На семи ветрах", критически высказалась в адрес певицы Аллы Пугачевой, назвавшей россиян холопами и рабами. Слова актрисы 9 августа процитировал "АиФ"
"Она тоже холопка, значит. Как была холопка, так и осталась. Мне казалось, что Алла – такая мудрая женщина, я ее считала умной. А с этим заявлением про холопов и рабов что-то там переклинило у нее", - сказала Лужина.
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКинофорум "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве"
Кинофорум Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Она добавила, что многие люди вышли из крепостных, в том числе и многие артисты. Но люди этой профессии должны особенно чутко относиться к народу, поскольку вживаются в разные роли и понимают разную человеческую психологию.
Вчера, 17:38
Пугачева надела на пляж в Израиле "шубу для головы"Иноагент Максим Галкин* поделился с подписчиками новым семейным снимком, сделанным на одном из пляжей Израиля. Пользователи обратили внимание, что его 74-летняя супруга, певица Алла Пугачева не только сделала новую серию пластических операций, но и не изменяет своему парику
После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда назвала россиян рабами.
Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, ранее работавшие в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.
*-Иноагент.
 
НовостиАлла Пугачевапевицаартисткарабы
 
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