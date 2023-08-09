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"Она тоже холопка": звезда советских фильмов поставила Пугачеву на место

"Она тоже холопка": звезда советских фильмов поставила Пугачеву на место - 09.08.2023 Украина.ру

"Она тоже холопка": звезда советских фильмов поставила Пугачеву на место

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, известная по фильмам "Вертикаль" и "На семи ветрах", критически высказалась в адрес певицы Аллы Пугачевой, назвавшей россиян холопами и рабами. Слова актрисы 9 августа процитировал "АиФ"

2023-08-09T11:07

2023-08-09T11:07

2023-08-09T11:23

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алла пугачева

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Она добавила, что многие люди вышли из крепостных, в том числе и многие артисты. Но люди этой профессии должны особенно чутко относиться к народу, поскольку вживаются в разные роли и понимают разную человеческую психологию.После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда назвала россиян рабами.Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, ранее работавшие в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.*-Иноагент.

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новости, алла пугачева, певица, артистка, рабы