"Она тоже холопка": звезда советских фильмов поставила Пугачеву на место
11:07 09.08.2023 (обновлено: 11:23 09.08.2023)
© Открытые источникиПугачева на похоронах Краснова
© Открытые источники
Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, известная по фильмам "Вертикаль" и "На семи ветрах", критически высказалась в адрес певицы Аллы Пугачевой, назвавшей россиян холопами и рабами. Слова актрисы 9 августа процитировал "АиФ"
"Она тоже холопка, значит. Как была холопка, так и осталась. Мне казалось, что Алла – такая мудрая женщина, я ее считала умной. А с этим заявлением про холопов и рабов что-то там переклинило у нее", - сказала Лужина.
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКинофорум "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве"
Она добавила, что многие люди вышли из крепостных, в том числе и многие артисты. Но люди этой профессии должны особенно чутко относиться к народу, поскольку вживаются в разные роли и понимают разную человеческую психологию.
Вчера, 17:38Пугачева надела на пляж в Израиле "шубу для головы"Иноагент Максим Галкин* поделился с подписчиками новым семейным снимком, сделанным на одном из пляжей Израиля. Пользователи обратили внимание, что его 74-летняя супруга, певица Алла Пугачева не только сделала новую серию пластических операций, но и не изменяет своему парику
После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда назвала россиян рабами.
Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, ранее работавшие в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.
*-Иноагент.