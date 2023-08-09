https://ukraina.ru/20230809/1048555847.html

Ускользающее господство. США надеются использовать войну на Украине, чтобы приватизировать Арктику

Ускользающее господство. США надеются использовать войну на Украине, чтобы приватизировать Арктику - 09.08.2023 Украина.ру

Ускользающее господство. США надеются использовать войну на Украине, чтобы приватизировать Арктику

Новая арктическая стратегия США направлена на то, чтобы, используя российско-украинский конфликт как предлог, милитаризировать арктический регион с помощью своих союзников в Арктическом совете, а затем под видом интернационализации приватизировать его.

2023-08-09T04:31

2023-08-09T04:31

2023-08-09T04:32

главное в деталях

арктика

россия

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нато

аляска

эксклюзив

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Барак-интернационалистПосле окончания холодной войны Соединенные штаты уделяли Арктике мало внимания. Только в 2009 году, после начала охлаждения отношений с Россией во время всемирного экономического кризиса, президент Барак Обама подписал директиву "Новая арктическая стратегия США". В соответствии с ней США должны были усилить свое присутствие в регионе путем демонстрации морской мощи, гарантировать свободу навигации и пролета воздушного транспорта, а также обеспечить возможность развертывания элементов противоракетной обороны и систем предупреждения о ракетно-ядерном ударе.Высшим национальным приоритетом США была названа свобода трансарктических перелетов и свобода мореплавания применительно ко всей Арктике, включая Северный морской путь (СМП). Россия считает, что все иностранные суда должны получать разрешение на проход по СМП и платить за использование маршрута, поскольку он проходит вдоль территории России, а США — что Арктика должны быть доступна для всех, поскольку имеют в этом регионе самый маленький сектор, прилегающий к Аляске. Отмеченная учеными перспектива освобождения СМП от льдов к середине века неизбежно вызывает у американского правительства особый интерес к Арктике.Северо-западный проход (СЗП), который лежит в американских и канадских водах и имеет примерно ту же протяженность, что и СМП, более тяжел — за всю его историю, но нему прошло всего 40 транзитных рейсов. Соответственно, доступ США, которые добывают около 15% своей нефти на шельфе у Аляски, к СМП пахнет дополнительными миллиардами долларов. В военно-стратегическом же плане он вообще бесценен, так как появление в регионе ВМФ США автоматически лишит Россию надежного тыла на Севере.Директива Обамы определила дипломатические, научно-технические и военные цели Соединенных Штатов в Арктике:Тем не менее, сугубо военные цели не стояли в приоритете ни в директиве 2009 года, ни в Национальной стратегии для Арктического региона, принятой в мае 2013 года — обеспечение безопасности в регионе рассматривалось как вопрос совместных усилий всех государств-членов Арктического совета.Поворотным, естественно, стал 2014 год, когда в Дорожную карту ВМС США добавили тезис о возможном возрастании напряжения в регионе, а в 2016 году Министерство обороны США призвало увеличить частоту и сложность военных учений в Арктике, а также создать дополнительную инфраструктуру для поддержки потенциальных военных операций "в свете нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы, а также усилий России по запугиванию своих соседей".Дональд ГренландскийРеально осваивать Арктику американцы начали при Дональде Трампе, в 2018 году. Тогда был принят ряд программ, в том числе по постройке новых ледоколов и судов арктического класса, к которым подключили Исландию, Норвегию и Канаду как проектировщиков. Два ледокола Штаты должны спустить на воду в 2024-2025 гг., а единственный оставшийся на плаву старый ледокол отправить на списание. За Полярным кругом у США все еще нет развитой инфраструктуры, но над ее созданием работают.Стратегия национальной безопасности на 2017 год и Стратегия национальной обороны на 2018 год, в которых Китай и Россия, несмотря на бытующие представления о Трампе, как о дружественном России политике, были обозначены как "ревизионистские державы", поставили во главу угла энергетическое доминирование. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что "агрессивное поведение Китая" и "незаконные претензии России на СМП" дестабилизируют ситуацию в Арктике и угрожают интересам США.В рамках названных стратегий в 2019 году даже началось обсуждение вопроса покупки Гренландии у Дании. Но аналитический центр RAND объяснил властям, что приобретение Гренландии не гарантирует защиты от распространения китайского влияния на остров, поскольку Гренландия является самоуправляемой территорией. Да, владение Гренландией давало бы Соединенным Штатам право запрещать иностранным компаниям вести там бизнес, но и сами гренландцы могут отказать американским фирмам доступ к их ресурсам или запретить США строить военные объекты на своих территориях. Зато, имея самоуправляемую Гренландию в составе НАТО (как часть Дании), можно содержать совместную авиабазу Туле примерно в 1200 км к северу от Полярного круга. Туле — радиолокационная станция раннего предупреждения, которая обеспечивает слежение за ракетами и мониторинг объектов, находящихся на околоземной орбите. Покупка Гренландии явно обойдется дороже, чем аренда и содержание базы. Кроме того, специалисты RAND предложили создать льготные условия для американских фирм, которые будут вкладывать деньги в арктические инфраструктурные проекты в партнерстве с компаниями из Дании и Гренландии. В отличие от китайцев, которые заключили соглашение о свободной торговле с Исландией и приобрели доли в гренландских рудниках и российских нефтегазовых проектах, американских арктических инвестиций вне Аляски почти нет.В декабре 2020 года в США публикуют Морскую стратегию, в которой говорится, что Соединенные Штаты не могут никому уступить влияние в Арктике. Поэтому приоритет сохраняется в направлении оснащения Береговой охраны USACG новыми судами, а также расширения военного сотрудничества с союзниками, проведения учений для отработки операций в экстремальных холодных погодных условиях.Джо возвращает господствоВ марте 2020 г. Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал доклад "Арктический “момент” Америки", в котором выражены опасения, что при сохранении текущей динамики, США будут терять экономические и военные позиции в Арктике. Эксперты выделяют три возможных сценария развития ситуации в Арктики к 2050 году:Во избежание третьего сценария авторы доклада предлагают срочно усилить дипломатическое, научное и военное присутствие США в Арктике.Так уже при Джо Байдене, в сентябре 2022 года, Пентагон учредил Управление по арктической стратегии и глобальной устойчивости. А в октябре, мнее чем через два месяца после того, как администрация Байдена объявила о планах назначить посла по особым поручениям в Арктике, в США приняли новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике до 2032 года Regaining Arctic Dominance ("Возвращение господства в Арктике"), в которой главными угрозами названы Москва и Пекин. Стратегия охватывает четыре направления:Таким образом, новая арктическая стратегия США направлена на то, чтобы, используя российско-украинских конфликт как предлог, милитаризировать, а затем и приватизировать арктический регион. Тем более, чем дольше длятся военные действия на Украине, тем дольше российский бюджет не сможет позволить себе сосредоточиться на арктических инвестициях, что однозначно на руку Соединенным Штатам и их новым инфраструктурным проектам в регионе.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

арктика, россия, сша, украина, нато, аляска, эксклюзив