Украинские пограничники разоблачили незаконный сбыт оружия и боеприпасов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Государственная погранслужба Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Сотрудники государственной погранслужбы Украины обнаружили канал поставки из зоны боевых действий оружия и боеприпасов для продажи их на территории страны, говорится в сообщении ведомства
Оперативники погранслужбы Украины задержали человека, который занимался незаконной торговлей оружием и боеприпасами.
"Организатора задержали, ему грозит до 7 лет заключения", - сообщили в погранслужбе.
Во время обысков у фигурантов изъяли 11 единиц огнестрельного оружия, 194 патрона, боеприпасы к крупнокалиберным пулеметам и выстрелы к гранатометам, ручные гранаты, комплектующие к оружию и изготовление боеприпасов.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) Погранслужба Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Погранслужба Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) Погранслужба Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Погранслужба Украины