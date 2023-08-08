Украинские пограничники разоблачили незаконный сбыт оружия и боеприпасов - 08.08.2023 Украина.ру
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Украинские пограничники разоблачили незаконный сбыт оружия и боеприпасов
Украинские пограничники разоблачили незаконный сбыт оружия и боеприпасов - 08.08.2023 Украина.ру
Украинские пограничники разоблачили незаконный сбыт оружия и боеприпасов
Сотрудники государственной погранслужбы Украины обнаружили канал поставки из зоны боевых действий оружия и боеприпасов для продажи их на территории страны, говорится в сообщении ведомства
2023-08-08T15:17
2023-08-08T15:17
новости
украина
пограничная служба украины
оружие
боеприпасы
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Оперативники погранслужбы Украины задержали человека, который занимался незаконной торговлей оружием и боеприпасами.Во время обысков у фигурантов изъяли 11 единиц огнестрельного оружия, 194 патрона, боеприпасы к крупнокалиберным пулеметам и выстрелы к гранатометам, ручные гранаты, комплектующие к оружию и изготовление боеприпасов.
https://ukraina.ru/20230805/1048493069.html
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новости, украина, пограничная служба украины, оружие, боеприпасы
Новости, Украина, Пограничная служба Украины, оружие, боеприпасы

Украинские пограничники разоблачили незаконный сбыт оружия и боеприпасов

15:17 08.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Государственная погранслужба Украины
Государственная погранслужба Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Читать в
Сотрудники государственной погранслужбы Украины обнаружили канал поставки из зоны боевых действий оружия и боеприпасов для продажи их на территории страны, говорится в сообщении ведомства
Оперативники погранслужбы Украины задержали человека, который занимался незаконной торговлей оружием и боеприпасами.
"Организатора задержали, ему грозит до 7 лет заключения", - сообщили в погранслужбе.
Во время обысков у фигурантов изъяли 11 единиц огнестрельного оружия, 194 патрона, боеприпасы к крупнокалиберным пулеметам и выстрелы к гранатометам, ручные гранаты, комплектующие к оружию и изготовление боеприпасов.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) Погранслужба Украины
 Погранслужба Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Погранслужба Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) Погранслужба Украины
 Погранслужба Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Погранслужба Украины
5 августа, 09:25
Деян Мирович о продаже человеческих органов на Украине: Это делают наследники Гитлера и БандерыНа днях в Закарпатье начал давать показания бывший работник системы образования и сотрудник благотворительной организации Денис Вароди. Его обвиняют в продаже детей на органы.
 
НовостиУкраинаПограничная служба Украиныоружиебоеприпасы
 
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