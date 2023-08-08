https://ukraina.ru/20230808/1048561662.html

Украинские пограничники разоблачили незаконный сбыт оружия и боеприпасов

Украинские пограничники разоблачили незаконный сбыт оружия и боеприпасов - 08.08.2023 Украина.ру

Украинские пограничники разоблачили незаконный сбыт оружия и боеприпасов

Сотрудники государственной погранслужбы Украины обнаружили канал поставки из зоны боевых действий оружия и боеприпасов для продажи их на территории страны, говорится в сообщении ведомства

2023-08-08T15:17

2023-08-08T15:17

2023-08-08T15:17

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боеприпасы

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Оперативники погранслужбы Украины задержали человека, который занимался незаконной торговлей оружием и боеприпасами.Во время обысков у фигурантов изъяли 11 единиц огнестрельного оружия, 194 патрона, боеприпасы к крупнокалиберным пулеметам и выстрелы к гранатометам, ручные гранаты, комплектующие к оружию и изготовление боеприпасов.

https://ukraina.ru/20230805/1048493069.html

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новости, украина, пограничная служба украины, оружие, боеприпасы