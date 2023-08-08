https://ukraina.ru/20230808/1048557868.html

Аппетиты у всех разные: Стремидловский о геополитическом столе с украинской пиццей

Аппетиты у всех разные: Стремидловский о геополитическом столе с украинской пиццей - 08.08.2023 Украина.ру

Аппетиты у всех разные: Стремидловский о геополитическом столе с украинской пиццей

Эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру рассказал об отношениях Польши с Литвой, Украиной и Россией, а... Украина.ру, 08.08.2023

2023-08-08T13:33

2023-08-08T13:33

2023-08-08T13:34

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россия

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литва

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Эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру рассказал об отношениях Польши с Литвой, Украиной и Россией, а также о вероятности прямого противостояния польской армии с РФ на территории Украины:00:37 - Об эскалации напряженности в польско-украинских отношениях; 05:38 - Особенности польско-литовских отношений; 12:28 - Как русофобия в Польше приобрела нынешние масштабы? 15:34 - О вероятности прямого противостояния польской армии с Россией, и белорусском факторе.

https://ukraina.ru/20230808/1048557409.html

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2023

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видео, россия, украина, польша, литва, учения