Аппетиты у всех разные: Стремидловский о геополитическом столе с украинской пиццей
13:33 08.08.2023 (обновлено: 13:34 08.08.2023)
Эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру рассказал об отношениях Польши с Литвой, Украиной и Россией, а также о вероятности прямого противостояния польской армии с РФ на территории Украины:
00:37 - Об эскалации напряженности в польско-украинских отношениях;
05:38 - Особенности польско-литовских отношений;
12:28 - Как русофобия в Польше приобрела нынешние масштабы?
15:34 - О вероятности прямого противостояния польской армии с Россией, и белорусском факторе.
13:15"На Украине заканчиваются мужики": пленные украинцы рассказали о результатах коррупции в военкоматахНа Украине заканчиваются мужчины, остаются только те, у кого есть деньги, чтобы откупиться. Об этом заявили пленные украинцы. Видео с их признаниями 8 августа разместил в своем Телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный