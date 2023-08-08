Аппетиты у всех разные: Стремидловский о геополитическом столе с украинской пиццей - 08.08.2023 Украина.ру
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Аппетиты у всех разные: Стремидловский о геополитическом столе с украинской пиццей
Аппетиты у всех разные: Стремидловский о геополитическом столе с украинской пиццей - 08.08.2023 Украина.ру
Аппетиты у всех разные: Стремидловский о геополитическом столе с украинской пиццей
Эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру рассказал об отношениях Польши с Литвой, Украиной и Россией, а... Украина.ру, 08.08.2023
2023-08-08T13:33
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видео
россия
украина
польша
литва
учения
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Эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру рассказал об отношениях Польши с Литвой, Украиной и Россией, а также о вероятности прямого противостояния польской армии с РФ на территории Украины:00:37 - Об эскалации напряженности в польско-украинских отношениях; 05:38 - Особенности польско-литовских отношений; 12:28 - Как русофобия в Польше приобрела нынешние масштабы? 15:34 - О вероятности прямого противостояния польской армии с Россией, и белорусском факторе.
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видео, россия, украина, польша, литва, учения
Видео, Россия, Украина, Польша, Литва, учения

Аппетиты у всех разные: Стремидловский о геополитическом столе с украинской пиццей

13:33 08.08.2023 (обновлено: 13:34 08.08.2023)
 
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Эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру рассказал об отношениях Польши с Литвой, Украиной и Россией, а также о вероятности прямого противостояния польской армии с РФ на территории Украины:
00:37 - Об эскалации напряженности в польско-украинских отношениях;
05:38 - Особенности польско-литовских отношений;
12:28 - Как русофобия в Польше приобрела нынешние масштабы?
15:34 - О вероятности прямого противостояния польской армии с Россией, и белорусском факторе.
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