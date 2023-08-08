"На Украине заканчиваются мужики": пленные украинцы рассказали о результатах коррупции в военкоматах
13:15 08.08.2023 (обновлено: 13:16 08.08.2023)
На Украине заканчиваются мужчины, остаются только те, у кого есть деньги, чтобы откупиться. Об этом заявили пленные украинцы. Видео с их признаниями 8 августа разместил в своем Телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный
"Нам не ставили толком задач, не продумывали пути отхода. Нас просто бросили. На Украине мужики заканчиваются. Остаются только те, у кого есть средства", - рассказал пленный Александр Плысарь.
Он добавил, что судьба тех, у кого денег нет, решена: повестка, несколько дней мнимой боевой подготовки и отправка на "передок".
"Нам повезло, что мы попали в плен. Вот я сижу накормленный, не побитый. Обещают домой отпустить. Нам говорили, что лучше умереть, чем попасть в плен к русским, но я убедился в обратном", - добавил другой украинский пленный Эдуард Листратенко.
"Нам повезло, что мы попали в плен. Вот я сижу накормленный, не побитый. Обещают домой отпустить. Нам говорили, что лучше умереть, чем попасть в плен к русским, но я убедился в обратном", - добавил другой украинский пленный Эдуард Листратенко.
В понедельник, 7 августа, тему коррупции в украинских военкоматах поднял одесский Телеграм-канал "Дерибасівська". Его авторы рассказали о проблеме на примере истории 29-летнего жителя поселка Ширяева. Мужчина был призван несмотря на диагноз "эпилепсия" и умер от приступа в первую же ночь, проведенную в военной части.
Вчера, 12:07Больной эпилепсией умер в первую ночь после призыва: на Украине разбираются, кто виноватУкраинские военкоматы убивают больных. С таким заголовком 7 июля выпустил пост одесский телеграм-канал "Дерибасівська". Публикация посвящена 29-летнему жителю поселка Ширяево, который был призван вопреки эпилепсии, и умер от приступа в первую же ночь, проведенную в военной части
По информации авторов канала, территориальные центры комплектования (ТЦК) "зарабатывают вымогательством над богачами, чиновниками, депутатами и мажорами, вместо этого ловят и отправляют на фронт бедняг, которые не способны откупиться".
Параллельно в СМИ прошла информация о том, что во Львове будут судить пожилого врача, выдававшего больничные раненым всушникам. Об этом на днях рассказывал Дзен-канал Украина.ру.
Еще пару дней назад в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "Может за сутки 500 человек уходит, парней. Военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".