https://ukraina.ru/20230808/1048554751.html

В Харьковской области боевиков территориальной обороны используют как дорожных рабочих

В Харьковской области боевиков территориальной обороны используют как дорожных рабочих - 08.08.2023 Украина.ру

В Харьковской области боевиков территориальной обороны используют как дорожных рабочих

Командование львовской 103-й бригады ТРО не постеснялось сообщить об этом на своем официальном ресурсе

2023-08-08T11:51

2023-08-08T11:51

2023-08-08T11:51

новости

украина

коррупция

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Боевиков львовской 103-й бригады территориальной обороны используют в Харьковской области как дорожных рабочих. Об этом говорится на официальные ресурсы бригады.Командир бригады Курко и глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов решили привлечь мобилизованных в качестве бесплатной рабочей силы и "вывести" таким образом несколько миллионов гривен, пишут СМИ."Лично нас искренне удивляет тот факт, что эта новость размещена на официальных ресурсах бригады. Фактически командование официально признало свое участие в коррупционном преступлении и нецелевом использовании солдат в период активных боевых действий". – отмечается в публикации телеграм-канала "Укропский фрэш"."Дороги для русских решили отремонтировать, которые уже приблизились к Купянску", - цитирует автор публикации реакцию украинских граждан на действия администрации Харьковской области.

https://ukraina.ru/20230727/1048293206.html

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новости, украина, коррупция