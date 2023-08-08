В Харьковской области боевиков территориальной обороны используют как дорожных рабочих
Командование львовской 103-й бригады ТРО не постеснялось сообщить об этом на своем официальном ресурсе
Боевиков львовской 103-й бригады территориальной обороны используют в Харьковской области как дорожных рабочих. Об этом говорится на официальные ресурсы бригады.
Командир бригады Курко и глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов решили привлечь мобилизованных в качестве бесплатной рабочей силы и "вывести" таким образом несколько миллионов гривен, пишут СМИ.
"Лично нас искренне удивляет тот факт, что эта новость размещена на официальных ресурсах бригады. Фактически командование официально признало свое участие в коррупционном преступлении и нецелевом использовании солдат в период активных боевых действий". – отмечается в публикации телеграм-канала "Укропский фрэш".
"Дороги для русских решили отремонтировать, которые уже приблизились к Купянску", - цитирует автор публикации реакцию украинских граждан на действия администрации Харьковской области.
27 июля, 11:03Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдыхПосле скандальной истории с депутатом от "Слуги народа" Юрием Аристовым, в отдыхе за границей обвинили еще одного украинского чиновника - главу Департамента культуры киевской администрации Сергея Анжияка. Соответствующий пост в соцсетях написала киевская писательница и краевед Аннабелла Морина