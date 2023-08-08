В Харьковской области боевиков территориальной обороны используют как дорожных рабочих - 08.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230808/1048554751.html
В Харьковской области боевиков территориальной обороны используют как дорожных рабочих
В Харьковской области боевиков территориальной обороны используют как дорожных рабочих - 08.08.2023 Украина.ру
В Харьковской области боевиков территориальной обороны используют как дорожных рабочих
Командование львовской 103-й бригады ТРО не постеснялось сообщить об этом на своем официальном ресурсе
2023-08-08T11:51
2023-08-08T11:51
новости
украина
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103288/89/1032888924_0:0:464:262_1920x0_80_0_0_59b2f3647050def94b708e9fbb95a504.jpg
Боевиков львовской 103-й бригады территориальной обороны используют в Харьковской области как дорожных рабочих. Об этом говорится на официальные ресурсы бригады.Командир бригады Курко и глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов решили привлечь мобилизованных в качестве бесплатной рабочей силы и "вывести" таким образом несколько миллионов гривен, пишут СМИ."Лично нас искренне удивляет тот факт, что эта новость размещена на официальных ресурсах бригады. Фактически командование официально признало свое участие в коррупционном преступлении и нецелевом использовании солдат в период активных боевых действий". – отмечается в публикации телеграм-канала "Укропский фрэш"."Дороги для русских решили отремонтировать, которые уже приблизились к Купянску", - цитирует автор публикации реакцию украинских граждан на действия администрации Харьковской области.
https://ukraina.ru/20230727/1048293206.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103288/89/1032888924_0:0:464:348_1920x0_80_0_0_1be5abe03cbbf25709c040738c11d0fd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, коррупция
Новости, Украина, коррупция

В Харьковской области боевиков территориальной обороны используют как дорожных рабочих

11:51 08.08.2023
 
© gordonua.comОлег Синегубов
Олег Синегубов
© gordonua.com
Читать в
Командование львовской 103-й бригады ТРО не постеснялось сообщить об этом на своем официальном ресурсе
Боевиков львовской 103-й бригады территориальной обороны используют в Харьковской области как дорожных рабочих. Об этом говорится на официальные ресурсы бригады.
Командир бригады Курко и глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов решили привлечь мобилизованных в качестве бесплатной рабочей силы и "вывести" таким образом несколько миллионов гривен, пишут СМИ.
"Лично нас искренне удивляет тот факт, что эта новость размещена на официальных ресурсах бригады. Фактически командование официально признало свое участие в коррупционном преступлении и нецелевом использовании солдат в период активных боевых действий". – отмечается в публикации телеграм-канала "Укропский фрэш".
"Дороги для русских решили отремонтировать, которые уже приблизились к Купянску", - цитирует автор публикации реакцию украинских граждан на действия администрации Харьковской области.
27 июля, 11:03
Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдыхПосле скандальной истории с депутатом от "Слуги народа" Юрием Аристовым, в отдыхе за границей обвинили еще одного украинского чиновника - главу Департамента культуры киевской администрации Сергея Анжияка. Соответствующий пост в соцсетях написала киевская писательница и краевед Аннабелла Морина
 
НовостиУкраинакоррупция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:55Эстонская НКО "Слава Украине" купит на пожертвования "макияж" для ВСУ
11:54Героя украинского пропагандистского фильма про Мариуполь ранило в Донбассе
11:52"Не получится обдурить булочками": Захарова раскритиковала приезд Нуланд в Нигер и напомнила об Украине
11:51В Харьковской области боевиков территориальной обороны используют как дорожных рабочих
11:43"Хамство и агрессия": украинский певец вернулся с фронта и был неприятно удивлен соотечественниками
11:39Возвращение к рабству. Украинцев хотят заставить работать за еду и запретить покидать страну
11:35Звонок из ада: телефонные мошенники с Украины пытаются вовлечь россиян в совершение терактов
11:14На Украине заведено более 100 уголовных дел против местных военкомов
11:06CNN: США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams
11:04Срежессированные с Украины поджоги военкоматов связаны с успехами России на СВО - Генпрокуратура РФ
10:58В ходе СВО ликвидирована "Молния"
10:57Украина хочет свой День благодарения
10:53Блинкен назвал бесплатные поставки российского зерна в Африку "каплей в море"
10:52Чуть не оторвал ухо: военком из Полтавской области жестоко избил подчиненного
10:50"Изгой в тюрьме": Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили
10:49Как и в 2008 году, враг будет раздавлен, задачи СВО будут выполнены - Медведев
10:32Украинского митрополита посадили на 5 лет: реакция церкви
09:48Битва за Китай. Поднебесная укрепляет свое влияние в мире и никого не предала
09:47"Мы - люди, русские - нет" - новый спикер-трансгендер ВСУ
09:46Военный эксперт ответил на "пиратские угрозы" Зеленского судам в Черном море
Лента новостейМолния