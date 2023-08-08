На Украине заведено более 100 уголовных дел против местных военкомов
На Украине расследуют свыше ста дел в отношении сотрудников военкоматов, подозреваемых в коррупции и злоупотреблениях. Об этом 8 августа сообщили на сайте Госбюро расследований (ГБР)
"ГБР расследует 112 производств в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По результатам этой работы 15 обвинительных актов уже направлены в суд", - сказано в материале.
В ведомстве уточнили, что эти дела заведены с февраля прошлого года.
В прошлом месяце глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Позже президент Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки.
29 июня, 07:54Руководство украинских военкоматов проверят на коррупциюПервый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа, сообщило 28 июня издание "Страна.ua"