На Украине заведено более 100 уголовных дел против местных военкомов - 08.08.2023 Украина.ру
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На Украине заведено более 100 уголовных дел против местных военкомов
На Украине заведено более 100 уголовных дел против местных военкомов - 08.08.2023 Украина.ру
На Украине заведено более 100 уголовных дел против местных военкомов
На Украине расследуют свыше ста дел в отношении сотрудников военкоматов, подозреваемых в коррупции и злоупотреблениях. Об этом 8 августа сообщили на сайте Госбюро расследований (ГБР)
2023-08-08T11:14
2023-08-08T11:14
военкомат
новости
гбр
проверка
украина
коррупция
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"ГБР расследует 112 производств в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По результатам этой работы 15 обвинительных актов уже направлены в суд", - сказано в материале.В ведомстве уточнили, что эти дела заведены с февраля прошлого года.В прошлом месяце глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Позже президент Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки.
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военкомат, новости, гбр, проверка, украина, коррупция
военкомат, Новости, ГБР, проверка, Украина, коррупция

На Украине заведено более 100 уголовных дел против местных военкомов

11:14 08.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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На Украине расследуют свыше ста дел в отношении сотрудников военкоматов, подозреваемых в коррупции и злоупотреблениях. Об этом 8 августа сообщили на сайте Госбюро расследований (ГБР)
"ГБР расследует 112 производств в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По результатам этой работы 15 обвинительных актов уже направлены в суд", - сказано в материале.
В ведомстве уточнили, что эти дела заведены с февраля прошлого года.
В прошлом месяце глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Позже президент Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
29 июня, 07:54
Руководство украинских военкоматов проверят на коррупциюПервый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа, сообщило 28 июня издание "Страна.ua"
 
военкоматНовостиГБРпроверкаУкраинакоррупция
 
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