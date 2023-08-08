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На Украине заведено более 100 уголовных дел против местных военкомов

На Украине заведено более 100 уголовных дел против местных военкомов - 08.08.2023 Украина.ру

На Украине заведено более 100 уголовных дел против местных военкомов

На Украине расследуют свыше ста дел в отношении сотрудников военкоматов, подозреваемых в коррупции и злоупотреблениях. Об этом 8 августа сообщили на сайте Госбюро расследований (ГБР)

2023-08-08T11:14

2023-08-08T11:14

2023-08-08T11:14

военкомат

новости

гбр

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коррупция

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"ГБР расследует 112 производств в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По результатам этой работы 15 обвинительных актов уже направлены в суд", - сказано в материале.В ведомстве уточнили, что эти дела заведены с февраля прошлого года.В прошлом месяце глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Позже президент Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки.

https://ukraina.ru/20230629/1047660833.html

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2023

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военкомат, новости, гбр, проверка, украина, коррупция