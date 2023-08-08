Чуть не оторвал ухо: военком из Полтавской области жестоко избил подчиненного - 08.08.2023 Украина.ру
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Чуть не оторвал ухо: военком из Полтавской области жестоко избил подчиненного
Чуть не оторвал ухо: военком из Полтавской области жестоко избил подчиненного - 08.08.2023 Украина.ру
Чуть не оторвал ухо: военком из Полтавской области жестоко избил подчиненного
Военкому из Полтавской области предъявили обвинение в жестоком избиении подчиненного. Об этом 7 августа сообщили на сайте Госбюро расследований (ГБР) Украины
2023-08-08T10:52
2023-08-08T10:52
военком
избиение
новости
украина
потерпевшие
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"Начальник одного из райотделов территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) имел личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтных ситуациях, которые происходили в коллективе", - говорится в материале.По информации ведомства, подозреваемый вместе с сержантом и солдатом ночью подъехали к дому потерпевшего и вызвали его по телефону на разговор.В больнице у потерпевшего диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную ушиб головы и надорванное ухо.Информация о жестокости украинских военкомов нередко появляется в Сети. Так, в июле майора Закарпатского военкомата Константина Вари уволили из вооруженных сил из-за того, что будучи пьяным, он избил жену демобилизованного офицера ВСУ.
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военком, избиение, новости, украина, потерпевшие
военком, избиение, Новости, Украина, потерпевшие

Чуть не оторвал ухо: военком из Полтавской области жестоко избил подчиненного

10:52 08.08.2023
 
© CC0, PixabayКулак драка избиение насилие
Кулак драка избиение насилие
© CC0, Pixabay
Читать в
Военкому из Полтавской области предъявили обвинение в жестоком избиении подчиненного. Об этом 7 августа сообщили на сайте Госбюро расследований (ГБР) Украины
"Начальник одного из райотделов территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) имел личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтных ситуациях, которые происходили в коллективе", - говорится в материале.
По информации ведомства, подозреваемый вместе с сержантом и солдатом ночью подъехали к дому потерпевшего и вызвали его по телефону на разговор.
"Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки начали избивать. Большинство ударов было по туловищу и голове. Избиение продолжалось, даже когда он лежал на земле", - отмечается в публикации.
В больнице у потерпевшего диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную ушиб головы и надорванное ухо.
Информация о жестокости украинских военкомов нередко появляется в Сети. Так, в июле майора Закарпатского военкомата Константина Вари уволили из вооруженных сил из-за того, что будучи пьяным, он избил жену демобилизованного офицера ВСУ.
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военкомизбиениеНовостиУкраинапотерпевшие
 
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