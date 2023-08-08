https://ukraina.ru/20230808/1048552705.html

Чуть не оторвал ухо: военком из Полтавской области жестоко избил подчиненного

Чуть не оторвал ухо: военком из Полтавской области жестоко избил подчиненного - 08.08.2023 Украина.ру

Чуть не оторвал ухо: военком из Полтавской области жестоко избил подчиненного

Военкому из Полтавской области предъявили обвинение в жестоком избиении подчиненного. Об этом 7 августа сообщили на сайте Госбюро расследований (ГБР) Украины

2023-08-08T10:52

2023-08-08T10:52

2023-08-08T10:52

военком

избиение

новости

украина

потерпевшие

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"Начальник одного из райотделов территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) имел личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтных ситуациях, которые происходили в коллективе", - говорится в материале.По информации ведомства, подозреваемый вместе с сержантом и солдатом ночью подъехали к дому потерпевшего и вызвали его по телефону на разговор.В больнице у потерпевшего диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную ушиб головы и надорванное ухо.Информация о жестокости украинских военкомов нередко появляется в Сети. Так, в июле майора Закарпатского военкомата Константина Вари уволили из вооруженных сил из-за того, что будучи пьяным, он избил жену демобилизованного офицера ВСУ.

https://ukraina.ru/20230807/1048535528.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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военком, избиение, новости, украина, потерпевшие