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Чуть не оторвал ухо: военком из Полтавской области жестоко избил подчиненного
Чуть не оторвал ухо: военком из Полтавской области жестоко избил подчиненного - 08.08.2023 Украина.ру
Чуть не оторвал ухо: военком из Полтавской области жестоко избил подчиненного
Военкому из Полтавской области предъявили обвинение в жестоком избиении подчиненного. Об этом 7 августа сообщили на сайте Госбюро расследований (ГБР) Украины
2023-08-08T10:52
2023-08-08T10:52
2023-08-08T10:52
военком
избиение
новости
украина
потерпевшие
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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"Начальник одного из райотделов территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) имел личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтных ситуациях, которые происходили в коллективе", - говорится в материале.По информации ведомства, подозреваемый вместе с сержантом и солдатом ночью подъехали к дому потерпевшего и вызвали его по телефону на разговор.В больнице у потерпевшего диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную ушиб головы и надорванное ухо.Информация о жестокости украинских военкомов нередко появляется в Сети. Так, в июле майора Закарпатского военкомата Константина Вари уволили из вооруженных сил из-за того, что будучи пьяным, он избил жену демобилизованного офицера ВСУ.
https://ukraina.ru/20230807/1048535528.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
военком, избиение, новости, украина, потерпевшие
военком, избиение, Новости, Украина, потерпевшие
Чуть не оторвал ухо: военком из Полтавской области жестоко избил подчиненного
Военкому из Полтавской области предъявили обвинение в жестоком избиении подчиненного. Об этом 7 августа сообщили на сайте Госбюро расследований (ГБР) Украины
"Начальник одного из райотделов территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) имел личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтных ситуациях, которые происходили в коллективе", - говорится в материале.
По информации ведомства, подозреваемый вместе с сержантом и солдатом ночью подъехали к дому потерпевшего и вызвали его по телефону на разговор.
"Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки начали избивать. Большинство ударов было по туловищу и голове. Избиение продолжалось, даже когда он лежал на земле", - отмечается в публикации.
В больнице у потерпевшего диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную ушиб головы и надорванное ухо.
Информация о жестокости украинских военкомов нередко появляется в Сети. Так, в июле майора Закарпатского военкомата Константина Вари уволили из вооруженных сил из-за того, что будучи пьяным, он избил жену демобилизованного офицера ВСУ.