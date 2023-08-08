https://ukraina.ru/20230808/1048550477.html

Украинского митрополита посадили на 5 лет: реакция церкви

Украинского митрополита посадили на 5 лет: реакция церкви - 08.08.2023 Украина.ру

Украинского митрополита посадили на 5 лет: реакция церкви

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) намерена обжаловать приговор в отношении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, которого 7 августа на Украине осудили за "оправдание спецоперации". Об этом УПЦ сообщила на своем телеграм-канале

2023-08-08T10:32

2023-08-08T10:32

2023-08-08T10:40

новости

упц мп

суд

митрополит

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042763271_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_1b2a347c3832a813f96cb9ac973d8f5b.jpg

В юридическом отделе УПЦ считают осуждение митрополита Ионафана неправомерным, а приговор суда "заведомо незаконным и подлежащим пересмотру и отмене судом апелляционной инстанции"."Сразу подчеркиваем и обращаем внимание, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена приговором суда. Информируем, что по состоянию на 07.08.2023 года нет решения суда, вступившего в законную силу, что стало бы основанием для утверждения о совершении митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном преступлений", - отмечается в заявлении УПЦ.Решением Винницкого городского суда Украины митрополит Ионафан приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом 7 августа сообщили украинские СМИ. Иерарха признали виновным в "оправдании спецоперации", "попытки свержения конституционного строя", "посягательстве на территориальную целостность Украины" и критику церковного раскола.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал обвинительный приговор митрополиту Ионафану абсурдным и нарушающим религиозную свободу.

https://ukraina.ru/20230807/1048543375.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, упц мп, суд, митрополит, приговор