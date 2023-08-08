Украинского митрополита посадили на 5 лет: реакция церкви - 08.08.2023 Украина.ру
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Украинского митрополита посадили на 5 лет: реакция церкви
Украинского митрополита посадили на 5 лет: реакция церкви - 08.08.2023 Украина.ру
Украинского митрополита посадили на 5 лет: реакция церкви
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) намерена обжаловать приговор в отношении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, которого 7 августа на Украине осудили за "оправдание спецоперации". Об этом УПЦ сообщила на своем телеграм-канале
2023-08-08T10:32
2023-08-08T10:40
новости
упц мп
суд
митрополит
приговор
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В юридическом отделе УПЦ считают осуждение митрополита Ионафана неправомерным, а приговор суда "заведомо незаконным и подлежащим пересмотру и отмене судом апелляционной инстанции"."Сразу подчеркиваем и обращаем внимание, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена приговором суда. Информируем, что по состоянию на 07.08.2023 года нет решения суда, вступившего в законную силу, что стало бы основанием для утверждения о совершении митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном преступлений", - отмечается в заявлении УПЦ.Решением Винницкого городского суда Украины митрополит Ионафан приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом 7 августа сообщили украинские СМИ. Иерарха признали виновным в "оправдании спецоперации", "попытки свержения конституционного строя", "посягательстве на территориальную целостность Украины" и критику церковного раскола.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал обвинительный приговор митрополиту Ионафану абсурдным и нарушающим религиозную свободу.
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Новости
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новости, упц мп, суд, митрополит, приговор
Новости, УПЦ МП, Суд, митрополит, приговор

Украинского митрополита посадили на 5 лет: реакция церкви

10:32 08.08.2023 (обновлено: 10:40 08.08.2023)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПразднование Крещения в регионах России
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© РИА Новости . Илья Наймушин
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Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) намерена обжаловать приговор в отношении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, которого 7 августа на Украине осудили за "оправдание спецоперации". Об этом УПЦ сообщила на своем телеграм-канале
В юридическом отделе УПЦ считают осуждение митрополита Ионафана неправомерным, а приговор суда "заведомо незаконным и подлежащим пересмотру и отмене судом апелляционной инстанции".
"Сразу подчеркиваем и обращаем внимание, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена приговором суда. Информируем, что по состоянию на 07.08.2023 года нет решения суда, вступившего в законную силу, что стало бы основанием для утверждения о совершении митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном преступлений", - отмечается в заявлении УПЦ.
Решением Винницкого городского суда Украины митрополит Ионафан приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом 7 августа сообщили украинские СМИ. Иерарха признали виновным в "оправдании спецоперации", "попытки свержения конституционного строя", "посягательстве на территориальную целостность Украины" и критику церковного раскола.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал обвинительный приговор митрополиту Ионафану абсурдным и нарушающим религиозную свободу.
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Вчера, 17:51
Наместника Киево-Печерской лавры освободили под огромный залогАрестованный на Украине наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел 7 августа был освобожден под залог. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман в своем телеграм-канале
 
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