https://ukraina.ru/20230808/1048547866.html

Катастрофа для Зеленского, обстрелы и провалы ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 8 августа

Катастрофа для Зеленского, обстрелы и провалы ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 8 августа - 08.08.2023 Украина.ру

Катастрофа для Зеленского, обстрелы и провалы ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 8 августа

Украина.ру, 08.08.2023

2023-08-08T09:00

2023-08-08T09:00

2023-08-08T09:00

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Спикер крымского парламента объяснил, почему Зеленский не хочет прекращать конфликт и отвергает переговоры. ВСУ обстреливают Донбасс, но несут потери, контрнаступление провалилось. Российские военные выбили националистов из опорных пунктов, отразили атаки, Киев теряет силыСпикер крымского парламента Владимир Константинов указал, что власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня потому, что окончание или "заморозка" конфликта грозит лично Владимиру Зеленскому и его режиму катастрофой.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.По его словам, режим Зеленского существует, пока продолжаются военные действия и поступает военная помощь.Одновременно у киевской верхушки растут банковские счета, сказал он."Любая "заморозка" конфликта запустит процесс "разморозки" мозгов украинцев. А когда их мозги снова заработают, у них возникнут такие вопросы к Зеленскому и его банде, на которые у тех нет и никогда не будет ответов. Так что, между национальным крахом и своим собственным Зеленский выбирает национальный. И если национальной катастрофы Украины мы предотвратить не можем …, то спасению преступной клики, которая довела до неё страну, — должны постараться помешать. Преступники должны получить по заслугам", - сказал Константинов.Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, в свою очередь, указала, что мнение Зеленского и его Офиса о невозможности переговоров с РФ и выдвигаемые условия "формулы Зеленского" несущественны для России."То, что Зеленский и его Офис говорят о невозможности мира – это их личная позиция. Но мы, Россия, на тех условиях, которые выдвигает Киев, не сможем заключить мирного договора. Потому что власти в Киеве не понимают того, что те территории, которые вошли в состав России – неотъемлемая ее часть: по конституции, историческому предопределению и желанию людей, проживающих на этих территориях", - сказала Алтабаева.Сенатор отметила, что мнение украинских властей в этом смысле для РФ несущественно."В этом смысле мнение президента Украины для России ничтожно, несущественно. Мы не обращаем внимание на то, что говорит этот человек, потому что он совершенно точно с точки зрения морально-психологического и прежде всего нравственного состояния совершенно неадекватен", - заявила Алтабаева.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.Украина настаивает на выполнении некой "формулы мира" Зеленского.На днях в Джидде (Саудовская Аравия) прошли консультации о решении украинского конфликта. Причем представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.Как рассказал по итогам встречи глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, не все государства-участники встречи в Джидде были согласны с пунктами "формулы мира Зеленского"."Если бы все страны уже сейчас сказали: "Да, мы со всем согласны", то мы бы до конца месяца уже принимали "саммит мира". Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается", - объяснил Ермак.По его словам, бесспорным является якобы пункт о территориальной целостности Украины, однако страны не могут прийти к единому мнению о "справедливости, предусматривающий наказание" в отношении России.Он пообещал, что в течение месяца должна состояться встреча советников, где будут обсуждать вопросы, по которым окончательного согласия между странами нет. Ермак также добавил, что "на сегодня не рассматривается никаких других инициатив, кроме мирного плана Зеленского".Ранее Ермак утверждал, что желающих работать над реализацией киевской "формулы мира" становится больше, но не называл конкретные страны, поддержавшие ее.В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".Атаки и провалы ВСУУкраинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, ВСУ в 03.40 и 03.45 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив суммарно семь снарядов такого же калибра.Куйбышевский район находится в западной части Донецка. Киевский - в северной части города.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Позже ВСУ выпустили еще 29 снарядов натовского калибра по Донецку."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - указали в материале представительства.В промежутке с 06.45 до 07.10 украинцы также обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив суммарно 22 снаряда натовского калибра.По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский рудник в ДНР пострадал человек."Обстрел поселка Октябрьский рудник! Попадание с возгоранием в дом частного сектора по улице Краснопартизанская. Есть пострадавший. Информация уточняется", - написал мэр в своем телеграм-канале.При этом украинские пленные рассказывают о потерях и неудачах ВСУ. Так, по словам пленного разведчика, командира отделения Василия Палия, украинское контрнаступление фактически провалилось, а понесённые потери оказались большими.Палий был призван из Черниговской области. В плен попал в окрестностях Волновахи 5 июля. По его словам, о задачах контрнаступления украинским военным фактически не рассказывали."Сказали, что нужно перерезать дорогу. А откуда и куда?" - рассказал он.Он заверил, что в украинской армии "разведка существует только на бумаге" и он, как разведчик, вообще не понимал своих задач. Контрнаступление развивалось очень медленно и фактически провалилось, считает он."Если за месяц (до его плена) наступление составило 4 или 5 километров, то это не контрнаступ, а я не знаю, что. И положить столько народу... Говорили, что прем тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой", - заявил он.Палий признал, что настроения среди его сослуживцев "не ахти"."Все понимают, что наша бригада - приманка", - рассказал разведчик.Как следствие, потери очень большие."Например, первая рота 31-го механизированного батальона 31-й механизированный бригады - из 120 человек в строю оставался 21 человек вместе с командиром", - сообщил он.Другой украинский пленный Юрий Герасимчук подчеркнул, что Киев бросает на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленные части.В начале августа он попал в плен в селе Старомайорское (ДНР), после того как абсолютно неподготовленным был отправлен на штурм - до этого он несколько месяцев охранял аэродром на западе Украины."Если я никогда оружия перед тем в жизни не держал и не служил срочки (срочной службы),.. то какой из меня штурмовик?" - возмутился Герасимчук.Однако его часть с охраны аэропорта перебросили в Донбасс, чтобы участвовать в так называемом украинском контрнаступлении. По его предположению, Киеву не хватает частей, поэтому на передовую бросают совсем зелёных бойцов."Нам не говорили, что мы будем штурмовиками. Нам сказали, что мы будем охранять уже отвоёванные территории. Либо максимум будем на обороне стоять… И уже на месте нам сказали: вы в курсе, что вы ДШР? Десантно-штурмовая рота", - рассказал он.По его словам, украинское командование не считается с потерями, которые неизбежны при таком низком качестве штурмовиков. Его командир так и сказал: "Мне все равно, не будет этих - пришлют следующих".Герасимчука и его сослуживцев забросили в село Старомайорское, они получили приказ продвинуться к определенному дому и там закрепиться."Нас зашла группа в восемь человек. Все до одного зелёные… Я думаю, если берут таких зелёных, значит, не хватает обученных. Это ненормально", - признался Герасимчук.Наткнувшись на российских военных, группа Герасимчука сразу же сдалась в плен.Успехи ВС РФВооруженные силы (ВС) России контратаковали украинские войска в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР) и выбили их с ряда опорных пунктов.Как сообщил телеграм-канал "Военкоры Русской весны", в районе населенного пункта после переброски и введения в бой российских подкреплений в последние дни продолжались позиционные бои и интенсивная работа артиллерии. Российские войска после артподготовки провели серию контратак на подступах к селу.В ходе штурмовых действий российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины с нескольких опорных пунктов. Также продолжаются позиционные бои и попытки атак ВСУ малыми силами западнее Андреевки и северо-западнее Курдюмовки. В то же время продвижение украинских сил на южном фланге остановлено.После понесенных потерь ВСУ продолжают подтягивать значительные силы и ведут перегруппировку, намереваясь вскоре продолжить наступление.В свою очередь командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь" с позывным "Амиго" рассказал об успехах российских военных на Артемовском участке фронта в Донбассе. По его словам, добровольцы из РФ за два месяца отразили порядка 40 атак армии Киева в районе Соледара."За два месяца, что здесь стоим, отражено более 40 атак, накатов противника, как с применением техники, так и живой силы", - рассказал командир.Боец отряда с позывным "Тарзан" уточнил, что попытки прорвать оборону на данном участке фронта под Соледаром противник проводит регулярно.Командир с позывным "Амиго" заверил, что армия Киева начала терять силы из-за безуспешных попыток контратаковать российских бойцов."Обстрелы (со стороны армии Киева в районе Соледара – ред.), они фактически не прекращаются, что позволяет нам со своей стороны держать их в тонусе. Силы у них тают, просто физически тают, и они уже, свои попытки (прорвать оборону – ред.) они сделали более короткими по времени, но более яростными. А вдруг получится, а вдруг пройдет. Мы то понимаем, что ничего не пройдет", - сказал "Амиго".Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

переговоры, "формула мира", новости, михаил подоляк, владимир зеленский, украина, россия, всу, атаки, вс рф, добровольцы, хроники, эксклюзив, спецоперация