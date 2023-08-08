https://ukraina.ru/20230808/1048543253.html

"Мы не расслабились". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ смогли ударить по Новороссийску

"Мы не расслабились". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ смогли ударить по Новороссийску - 08.08.2023 Украина.ру

"Мы не расслабились". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ смогли ударить по Новороссийску

Чтобы защитить Новороссийск, нужно отделить Кубань от черноморского побережья в плане управления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-08-08T04:00

2023-08-08T04:00

2023-08-08T04:00

новости

новороссийск

вс рф

атаки

морские беспилотники

порты

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101472/32/1014723263_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_3ed9ee48bffd9667d5bf332e2ad6c63d.jpg

Россия далеко не всё сделала в техническом, военном и политическом плане, чтобы обезопасить тыловую базу Черноморского флота в Новороссийске. Но при этом нельзя сказать, что власти расслабились, рассказал политолог.Противник сейчас проверяет все слабые места и наносит по ним удары. Стало привычным, что морские атаки Украины касаются Крыма и Севастополя, но не касаются побережья Краснодарского края, рассказал Перенджиев.Удары по Новороссийску подняли проблему не только в плане безопасности, но и в плане управления южными регионами России. Когда-то Новороссийск был столицей Черноморской губернии (туда же входила Абхазии). Для обеспечения безопасности было бы неплохо ее воссоздать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230805/1048498310.html

новороссийск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новороссийск, вс рф, атаки, морские беспилотники, порты, безопасность