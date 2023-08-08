"Мы не расслабились". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ смогли ударить по Новороссийску - 08.08.2023 Украина.ру
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"Мы не расслабились". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ смогли ударить по Новороссийску
"Мы не расслабились". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ смогли ударить по Новороссийску - 08.08.2023 Украина.ру
"Мы не расслабились". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ смогли ударить по Новороссийску
Чтобы защитить Новороссийск, нужно отделить Кубань от черноморского побережья в плане управления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-08-08T04:00
2023-08-08T04:00
новости
новороссийск
вс рф
атаки
морские беспилотники
порты
безопасность
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Россия далеко не всё сделала в техническом, военном и политическом плане, чтобы обезопасить тыловую базу Черноморского флота в Новороссийске. Но при этом нельзя сказать, что власти расслабились, рассказал политолог.Противник сейчас проверяет все слабые места и наносит по ним удары. Стало привычным, что морские атаки Украины касаются Крыма и Севастополя, но не касаются побережья Краснодарского края, рассказал Перенджиев.Удары по Новороссийску подняли проблему не только в плане безопасности, но и в плане управления южными регионами России. Когда-то Новороссийск был столицей Черноморской губернии (туда же входила Абхазии). Для обеспечения безопасности было бы неплохо ее воссоздать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230805/1048498310.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новороссийск, вс рф, атаки, морские беспилотники, порты, безопасность
Новости, Новороссийск, ВС РФ, атаки, морские беспилотники, порты, безопасность

"Мы не расслабились". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ смогли ударить по Новороссийску

04:00 08.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Новороссийск
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Новороссийск - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Чтобы защитить Новороссийск, нужно отделить Кубань от черноморского побережья в плане управления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Россия далеко не всё сделала в техническом, военном и политическом плане, чтобы обезопасить тыловую базу Черноморского флота в Новороссийске. Но при этом нельзя сказать, что власти расслабились, рассказал политолог.
Противник сейчас проверяет все слабые места и наносит по ним удары. Стало привычным, что морские атаки Украины касаются Крыма и Севастополя, но не касаются побережья Краснодарского края, рассказал Перенджиев.
"Надо отделить Кубань от черноморского побережья в плане управления. Потому что губернатору Краснодарского края надо заниматься урожаем и курортами. Он не может контролировать всё сразу. К тому же, это позволило бы связать Новороссийск и Севастополь как базы Черноморского флота", - отметил политолог.
Удары по Новороссийску подняли проблему не только в плане безопасности, но и в плане управления южными регионами России. Когда-то Новороссийск был столицей Черноморской губернии (туда же входила Абхазии). Для обеспечения безопасности было бы неплохо ее воссоздать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Подготовка уже идёт - Перенджиев об освобождении Одессы и Николаева и ответе за Новороссийск - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
5 августа, 10:55
"Подготовка уже идёт" - Перенджиев об освобождении Одессы и Николаева и ответе за НовороссийскДоцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру откровенно высказался об ударе украинских беспилотников по военно-морской базе в Новороссийске.
 
НовостиНовороссийскВС РФатакиморские беспилотникипортыбезопасность
 
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