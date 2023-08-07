https://ukraina.ru/20230807/1048543871.html

Взрыв в Турции, ракеты из Германии. Итоги 7 августа на Украине

Взрыв в Турции, ракеты из Германии. Итоги 7 августа на Украине - 07.08.2023 Украина.ру

Взрыв в Турции, ракеты из Германии. Итоги 7 августа на Украине

В турецком порту Дериндже неподалёку от Стамбула прогремел взрыв. Украина настойчиво просить у Германии дальнобойные ракеты Taurus

2023-08-07T18:22

2023-08-07T18:22

2023-08-07T18:22

эксклюзив

хроники

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О взрыве у коммерческого порта сообщил мэр Дериндже Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk."Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, <...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он.Как заявил мэр, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO)."В данный момент специалисты выгружают зерно из [всех] элеваторов", — отметил Айгюн.Как сообщило агентство IHA, инцидент произошёл около 14:40 в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. При этом взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук."По нашей оценке, взрыв произошел, когда зерном загружали судно и возникло сжатие [зерновой] пыли", — заявил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.Мэр Айгюн отметил, что инцидент мог возникнуть из-за халатности, но его точную причину определят специалисты."Сейчас сразу не можем сказать, что дело в халатности, это предприятие, там приняты меры безопасности и правила работы. Технические специалисты точно оценят ситуацию и выскажутся о причине взрыва", — отметил он.Айгюн также уточнил, что взрыв прогремел в районе загрузки судов с зерном.При взрыве пострадали десять человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Также сообщалось о повреждении 13 из 16 элеваторов. По предварительным данным, под завалами никого нет.Как заявил источник РИА "Новости" в компании-операторе порта Safiport, инцидент не повлиял на работу гавани."Взрыв произошёл рядом с портом, у нас ничего не происходило — ни взрыва, ни пожара", — отметил источник.По его словам, в порту сохраняется обычная обстановка,Взрыв у элеваторов вызвал дискуссию среди наблюдателей."Родилась и выросла на Кубани, работала там собкором, круглый год снимала посевные/уборочные, озимые/яровые, хозяйства/ элеваторы, - и ни разу не слышала ни о какой "детонации зерновой пыли", - отметила главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале.Кое-кто задал вопрос о том, перегружалось ли в порту действительно зерно и не шли ли суда с этим грузом на Украину.Были и те, кто указал, что взорваться могло зерно."Меня забыли спросить, но: зерно (зерновая пыль) - третий класс опасности (самый-самый - первый); ежегодно в мире происходит до 500 взрывов на элеваторах и в зернохранилищах; пылевоздушный взрыв, как правило, провоцирует серию таковых, а чем больше воздуха - тем сильнее взрыв; давление (тут могу ошибаться, по памяти пишу) более, чем в 10 раз превышает необходимое, для разрушения ж/б плиты; ещё я был знаком с дяденькой-взрывотехником, но его рассказы про зерновую пыль и муку публикации не подлежат, поскольку мне интереснее на свободе", - написал российский журналист Александр Анучкин в своём телеграм-канале.Причины произошедшего устанавливаются.Ранее утром 7 августа источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил РИА "Новости", что Анкара продолжает диалог и с Западом, и с Россией по возобновлении "зерновой сделки".Позже, днём 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своём телеграм-канале, что провел селекторное совещание и заслушал доклады ведомств, а также анонсировал некоторые решения "о продолжении зернового коридора"."Заслушали доклад главкома (ВСУ Валерия) Залужного о ситуации на фронте: напряженные оборонительные и наступательные операции. Минобороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а также о календаре поставок на близкую и среднюю перспективу, Минстратпром – о собственном производстве. Ликвидируем бюрократические барьеры. Также готовим к выполнению некоторые решения ставки верховного главнокомандующего по продлению "зернового коридора", - отметил Зеленский.Подробности этих решений по "зерновой сделке" Зеленский не сообщил.Ракеты из ГерманииСоветник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus."Хотелось бы рядом со Storm Shadow и Scalp (дальнобойные ракеты, переданные Украине Великобританией и Францией соответственно - Ред.) увидеть и немецкую ракету. Сейчас дискуссия идет касаемо крылатой ракеты Taurus. Какое решение будет принято немецким правительством - надеюсь, оно будет в пользу Украины", - отметил Игнат.По его словам, западные дальнобойные ракеты довольно эффективны для ударов по российским складам оружия, по переправам и по мостам."Нам нужно больше оружия данного типа", - указал Игнат.Ранее немецкое издание Bild сообщило, что правительство Германии отказывается поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за опасений, что Киев может использовать их для ударов по российской территории, а также из-за того, что у бундесвера есть только 150 ракет, готовых к развёртыванию.Однако, как утверждает Bild, количествопригодных к применению Taurus в Германии на самом деле больше, ведь более 300 крылатых ракет уже прошли капитальный ремонт в консорциуме по производству вооружений MBDA и готовы к использованию.По информации издания, капитальный ремонт проводят каждые 10 лет, а на более, чем 300 Taurus уже обновили пломбы и усовершенствовали GPS-навигацию для лучшей защиты крылатой ракеты.Ранее глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что получил информацию от немецких коллег о согласии ключевых парламентских фракций бундестага передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. В свою очередь депутат бундестага от партии СДПГ Андреас Шварц призвал немецкое правительство начать поставлять Taurus на Украину. Он заявил, что Украине для успеха в наступлении "не хватает военно-воздушной поддержки". Шварц призвал не тратить время на долгие обсуждения и начать поставки.До этого — в конце мая — Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить ракеты Taurus. С момента этого обращения и по сей день Киев получает от Берлина отказ, несмотря уже и на получение британских и французских дальнобойных ракет, которые Украина применяет по российской территории.

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https://ukraina.ru/20230806/1048513873.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники