Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам колонии троих морпехов ВСУ - 07.08.2023 Украина.ру
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Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам колонии троих морпехов ВСУ
Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам колонии троих морпехов ВСУ - 07.08.2023 Украина.ру
Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам колонии троих морпехов ВСУ
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор военнослужащим Вооруженных сил Украины, застреливших в Мариуполе троих мирных жителей, сообщила 7 августа пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ
2023-08-07T18:04
2023-08-07T18:04
новости
россия
днр
донецкая народная республика
верховный суд
всу
приговор
мариуполь
новые регионы
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22-летный Данил Овчинников, 20-летний Андрей Ковтун и 24-летний Юрий Тищенко признаны виновными по ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и ст. 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны) УК РФ.Осужденные с 15 марта по 2 апреля 2022 года, находясь на боевой позиции в Мариуполе, задержали двоих гражданских мужчин и закрыли их в гараже. Задержанные мужчины не были российскими военнослужащими, что было установлено бойцами ВСУ, уточнили в ведомстве.Позже украинские военные застрелили еще одного мужчину в переулке недалеко от места их дислокации.Суд приговорил Овчинникова, Ковтуна и Тищенко к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого.Накануне суд вынес приговор Василию Михайлову, сослуживцу вышеупомянутых всушников. Он получил 25 лет лишения свободы за убийство по мотивам политической и идеологической ненависти. Михайлов во время допроса забил ногами до смерти мирного жителя, ещё двух избил прикладом автомата.
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, верховный суд, всу, приговор, мариуполь, новые регионы
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Верховный Суд, ВСУ, приговор, Мариуполь, Новые регионы

Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам колонии троих морпехов ВСУ

18:04 07.08.2023
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : пресс-служба НАБУ
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Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор военнослужащим Вооруженных сил Украины, застреливших в Мариуполе троих мирных жителей, сообщила 7 августа пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ
22-летный Данил Овчинников, 20-летний Андрей Ковтун и 24-летний Юрий Тищенко признаны виновными по ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и ст. 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны) УК РФ.
Осужденные с 15 марта по 2 апреля 2022 года, находясь на боевой позиции в Мариуполе, задержали двоих гражданских мужчин и закрыли их в гараже. Задержанные мужчины не были российскими военнослужащими, что было установлено бойцами ВСУ, уточнили в ведомстве.
"Несмотря на это, Овчинников, Ковтун и Тищенко получили приказ от своего командира об устранении мирных жителей, после чего граждан вывели в заброшенный частный дом, где их расстреляли из автомата Калашникова, а тела погибших сбросили в подвал", - сказано в сообщении.
Позже украинские военные застрелили еще одного мужчину в переулке недалеко от места их дислокации.
Суд приговорил Овчинникова, Ковтуна и Тищенко к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого.
Накануне суд вынес приговор Василию Михайлову, сослуживцу вышеупомянутых всушников. Он получил 25 лет лишения свободы за убийство по мотивам политической и идеологической ненависти. Михайлов во время допроса забил ногами до смерти мирного жителя, ещё двух избил прикладом автомата.
Следственный комитет вынес приговор Василию Михайлова, убившему мирного жителя в Мариуполе
13:41
Суд вынес приговор военнослужащему ВСУ за преступления против жителей МариуполяУкраинского военнослужащего приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за ряд преступлений против мариупольцев, сообщили в Следственном комитете России 7 августа
 
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