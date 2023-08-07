Наместника Киево-Печерской лавры освободили под огромный залог - 07.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230807/1048543375.html
Наместника Киево-Печерской лавры освободили под огромный залог
Наместника Киево-Печерской лавры освободили под огромный залог - 07.08.2023 Украина.ру
Наместника Киево-Печерской лавры освободили под огромный залог
Арестованный на Украине наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел 7 августа был освобожден под залог. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман в своем телеграм-канале
2023-08-07T17:51
2023-08-07T17:51
новости
митрополит павел
упц мп
залог
сизо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048032730_0:6:721:411_1920x0_80_0_0_79d7ebeb57f66160db95305d0cc83896.png
"Сегодня наместник Киево-Печерской лавры наконец-то освобожден из-под стражи", - отметил он.Размер залога составил около 900 тысяч долларов. Залог внесли около тысячи человек, уточнил адвокат.Как сообщало издание Украина.ру, митрополит Павел заявил, что украинские власти требовали от него признать раскольническую Православную церковь Украины. Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.
https://ukraina.ru/20230804/1048471221.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048032730_69:0:617:411_1920x0_80_0_0_3cd0da3172ad6a53e03391d2efe0b65c.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, митрополит павел, упц мп, залог, сизо
Новости, Митрополит Павел, УПЦ МП, залог, СИЗО

Наместника Киево-Печерской лавры освободили под огромный залог

17:51 07.08.2023
 
© Фото : Союз православных журналистовмитрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда
митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Союз православных журналистов
Читать в
Арестованный на Украине наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел 7 августа был освобожден под залог. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман в своем телеграм-канале
"Сегодня наместник Киево-Печерской лавры наконец-то освобожден из-под стражи", - отметил он.
Размер залога составил около 900 тысяч долларов. Залог внесли около тысячи человек, уточнил адвокат.
Как сообщало издание Украина.ру, митрополит Павел заявил, что украинские власти требовали от него признать раскольническую Православную церковь Украины. Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.
митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа, 10:34
Непомерный залог для наместника Киево-Печерской лавры могут увеличить — Союз православных журналистов Заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы по делу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) состоится 7 августа, сторона обвинения будет настаивать на увеличении залога, сообщает союз православных журналистов
 
НовостиМитрополит ПавелУПЦ МПзалогСИЗО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам колонии троих морпехов ВСУ
18:00Отец Кривбасса: "Малороссийский Колумб" Александр Поль
17:51Наместника Киево-Печерской лавры освободили под огромный залог
17:45"Так вот она какая зерновая сделка?!" В турецких мешках с рисом во Львове обнаружили тонну героина
17:44"Как на советском параде": Джамалу захейтили из-за гимна, Полякова заступилась
17:36Киев хочет получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus
17:31Зеленский надеется обсудить "формулу мира" с Папой Римским - СМИ
17:22Украинцы массово включили кондиционеры и осложнили жизнь энергетикам
17:21Зеленский раскритиковал президента Бразилии за его подход к урегулированию украинского конфликта
17:15Представляют серьёзную угрозу: Живов назвал самый опасный род украинских войск. Видео
16:46ВСУ вводят в бой резервы, индийско-корейский сценарий для Украины. О чём говорили эксперты 7 августа
16:33Наступление ВСУ проваливается, позиция Украины меняется: что говорили об Украине в мире 7 августа
16:11В Новой Каховке сотрудники ФСБ предотвратили теракт на детской площадке
16:10"Белоруссия обязательно поучаствует": Акопов о сроках польской интервенции. Видео
15:43"Мрак, война и бесы": Мединский обнаружил себя на "Миротворце" и очень удивился
15:20Подоляк назвал единственный вариант разрешения конфликта, устраивающий Киев
15:16Из Чехии выдворили российскую теннисистку. Почему Россия — не США
15:13На Украине суд избрал меру пресечения военкому за привлечение солдат к постройке своего имения
15:05Бывший игрок сборной России по футболу отправился защищать Артёмовск
15:04"Ростех" производит 90% военной техники для СВО - гендиректор
Лента новостейМолния