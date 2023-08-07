Наместника Киево-Печерской лавры освободили под огромный залог
© Фото : Союз православных журналистовмитрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда
© Фото : Союз православных журналистов
Арестованный на Украине наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел 7 августа был освобожден под залог. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман в своем телеграм-канале
"Сегодня наместник Киево-Печерской лавры наконец-то освобожден из-под стражи", - отметил он.
Размер залога составил около 900 тысяч долларов. Залог внесли около тысячи человек, уточнил адвокат.
Как сообщало издание Украина.ру, митрополит Павел заявил, что украинские власти требовали от него признать раскольническую Православную церковь Украины. Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.
4 августа, 10:34Непомерный залог для наместника Киево-Печерской лавры могут увеличить — Союз православных журналистов Заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы по делу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) состоится 7 августа, сторона обвинения будет настаивать на увеличении залога, сообщает союз православных журналистов