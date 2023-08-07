https://ukraina.ru/20230807/1048543375.html

Наместника Киево-Печерской лавры освободили под огромный залог

Наместника Киево-Печерской лавры освободили под огромный залог - 07.08.2023 Украина.ру

Наместника Киево-Печерской лавры освободили под огромный залог

Арестованный на Украине наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел 7 августа был освобожден под залог. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман в своем телеграм-канале

2023-08-07T17:51

2023-08-07T17:51

2023-08-07T17:51

новости

митрополит павел

упц мп

залог

сизо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048032730_0:6:721:411_1920x0_80_0_0_79d7ebeb57f66160db95305d0cc83896.png

"Сегодня наместник Киево-Печерской лавры наконец-то освобожден из-под стражи", - отметил он.Размер залога составил около 900 тысяч долларов. Залог внесли около тысячи человек, уточнил адвокат.Как сообщало издание Украина.ру, митрополит Павел заявил, что украинские власти требовали от него признать раскольническую Православную церковь Украины. Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.

https://ukraina.ru/20230804/1048471221.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, митрополит павел, упц мп, залог, сизо