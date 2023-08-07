https://ukraina.ru/20230807/1048543101.html

"Так вот она какая зерновая сделка?!" В турецких мешках с рисом во Львове обнаружили тонну героина

"Так вот она какая зерновая сделка?!" В турецких мешках с рисом во Львове обнаружили тонну героина - 07.08.2023 Украина.ру

"Так вот она какая зерновая сделка?!" В турецких мешках с рисом во Львове обнаружили тонну героина

Огромную партию героина, спрятанную в мешки с рисом обнаружили на одном из складов Львова. Об этом 7 августа написали местные СМИ

2023-08-07T17:45

2023-08-07T17:45

2023-08-07T17:45

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Сообщается также, что до того, как попасть на львовский склад, груз прошел таможенный контроль."Так вот она какая зерновая сделка?!", "Интересно, сколько это в деньгах", "А не интереснее ли скольких людей это погубит?", "Это где-то больше двух миллиардов гривен", "В Киеве задержали жителя Броваров из четырех килограммов кокаина (провозил в тайнике, в машине).. Что-то кучно новости про наркотики пошли", "Пока дело дойдет до суда, останется 1 грамм и, скорее всего, доказательства будут потеряны", - отреагировали украиноязычные пользователи сети.В конце июля американский журналист Сеймур Херш опубликовал инсайдерскую информацию о том, что киевский режим, пользуясь действием зерновой сделки, вывозил из страны наркотики и нефть в Европу.Херш уточнил, что незаконные товары проникали в Европу именно через Одессу.

https://ukraina.ru/20230804/1048466773.html

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