https://ukraina.ru/20230807/1048543101.html
"Так вот она какая зерновая сделка?!" В турецких мешках с рисом во Львове обнаружили тонну героина
"Так вот она какая зерновая сделка?!" В турецких мешках с рисом во Львове обнаружили тонну героина - 07.08.2023 Украина.ру
"Так вот она какая зерновая сделка?!" В турецких мешках с рисом во Львове обнаружили тонну героина
Огромную партию героина, спрятанную в мешки с рисом обнаружили на одном из складов Львова. Об этом 7 августа написали местные СМИ
2023-08-07T17:45
2023-08-07T17:45
2023-08-07T17:45
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новости украины
украина
героин
львов
зерновая сделка
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Сообщается также, что до того, как попасть на львовский склад, груз прошел таможенный контроль."Так вот она какая зерновая сделка?!", "Интересно, сколько это в деньгах", "А не интереснее ли скольких людей это погубит?", "Это где-то больше двух миллиардов гривен", "В Киеве задержали жителя Броваров из четырех килограммов кокаина (провозил в тайнике, в машине).. Что-то кучно новости про наркотики пошли", "Пока дело дойдет до суда, останется 1 грамм и, скорее всего, доказательства будут потеряны", - отреагировали украиноязычные пользователи сети.В конце июля американский журналист Сеймур Херш опубликовал инсайдерскую информацию о том, что киевский режим, пользуясь действием зерновой сделки, вывозил из страны наркотики и нефть в Европу.Херш уточнил, что незаконные товары проникали в Европу именно через Одессу.
https://ukraina.ru/20230804/1048466773.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, героин, львов, зерновая сделка
"Так вот она какая зерновая сделка?!" В турецких мешках с рисом во Львове обнаружили тонну героина
Огромную партию героина, спрятанную в мешки с рисом обнаружили на одном из складов Львова. Об этом 7 августа написали местные СМИ
"Иностранцы организовали масштабную схему контрабанды наркотиков из Пакистана, транзитом через Украину, в ЕС. Груз доставили в морской порт Одесской области", - говорится в одной из публикаций.
Сообщается также, что до того, как попасть на львовский склад, груз прошел таможенный контроль.
"Так вот она какая зерновая сделка?!", "Интересно, сколько это в деньгах", "А не интереснее ли скольких людей это погубит?", "Это где-то больше двух миллиардов гривен", "В Киеве задержали жителя Броваров из четырех килограммов кокаина (провозил в тайнике, в машине).. Что-то кучно новости про наркотики пошли", "Пока дело дойдет до суда, останется 1 грамм и, скорее всего, доказательства будут потеряны", - отреагировали украиноязычные пользователи сети.
В конце июля американский журналист Сеймур Херш опубликовал инсайдерскую информацию о том, что киевский режим, пользуясь действием зерновой сделки, вывозил из страны наркотики и нефть в Европу.
Херш уточнил, что незаконные товары проникали в Европу именно через Одессу.