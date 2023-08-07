Киев хочет получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus
© Фото : Владимир Сальдо / Telegramповреждения Чонгарского моста
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
Воздушные силы ВСУ хотели бы кроме французских и британских ракет дальнего радиуса действия получить и немецкую ракету Taurus. Об этом 7 августа заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона
По его словам, дальнобойные западные ракеты эффективны в ходе ударов по российским складам оружия, по переправам и мостам. Поэтому Украине нужно больше оружия данного типа, сказал Игнат.
"Хотелось бы рядом со Storm Shadow и Scalp (ракеты, переданные Украине Великобританией и Францией – ред.) увидеть и немецкую ракету. Сейчас дискуссия идет касаемо крылатой ракеты Taurus. Какое решение будет принято немецким правительством - надеюсь, оно будет в пользу Украины", - сказал Игнат.
Депутат немецкого парламента от социал-демократов Андреас Шварц ранее призвал немецкое правительство начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину. Депутат призвал не тратить время на обсуждения данного вопроса, а начать поставки.