Киев хочет получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus - 07.08.2023 Украина.ру
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Киев хочет получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus
Киев хочет получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus - 07.08.2023 Украина.ру
Киев хочет получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus
Воздушные силы ВСУ хотели бы кроме французских и британских ракет дальнего радиуса действия получить и немецкую ракету Taurus. Об этом 7 августа заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона
2023-08-07T17:36
2023-08-07T17:36
новости
ракеты
украина
германия
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По его словам, дальнобойные западные ракеты эффективны в ходе ударов по российским складам оружия, по переправам и мостам. Поэтому Украине нужно больше оружия данного типа, сказал Игнат."Хотелось бы рядом со Storm Shadow и Scalp (ракеты, переданные Украине Великобританией и Францией – ред.) увидеть и немецкую ракету. Сейчас дискуссия идет касаемо крылатой ракеты Taurus. Какое решение будет принято немецким правительством - надеюсь, оно будет в пользу Украины", - сказал Игнат.Депутат немецкого парламента от социал-демократов Андреас Шварц ранее призвал немецкое правительство начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину. Депутат призвал не тратить время на обсуждения данного вопроса, а начать поставки.
https://ukraina.ru/20230807/1048524531.html
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новости, ракеты, украина, германия
Новости, ракеты, Украина, Германия

Киев хочет получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus

17:36 07.08.2023
 
© Фото : Владимир Сальдо / Telegramповреждения Чонгарского моста
повреждения Чонгарского моста - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
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Воздушные силы ВСУ хотели бы кроме французских и британских ракет дальнего радиуса действия получить и немецкую ракету Taurus. Об этом 7 августа заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона
По его словам, дальнобойные западные ракеты эффективны в ходе ударов по российским складам оружия, по переправам и мостам. Поэтому Украине нужно больше оружия данного типа, сказал Игнат.
"Хотелось бы рядом со Storm Shadow и Scalp (ракеты, переданные Украине Великобританией и Францией – ред.) увидеть и немецкую ракету. Сейчас дискуссия идет касаемо крылатой ракеты Taurus. Какое решение будет принято немецким правительством - надеюсь, оно будет в пользу Украины", - сказал Игнат.
Депутат немецкого парламента от социал-демократов Андреас Шварц ранее призвал немецкое правительство начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину. Депутат призвал не тратить время на обсуждения данного вопроса, а начать поставки.
Французская ракета SCALP
11:45
"ВС РФ принимают контрмеры": Пушилин прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет SCALPРоссия приняла ответные меры в связи с поставкой Украине французских дальнобойных ракет SCALP, сказал 7 августа врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"
 
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