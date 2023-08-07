https://ukraina.ru/20230807/1048542568.html

Киев хочет получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus

Киев хочет получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus - 07.08.2023 Украина.ру

Киев хочет получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus

Воздушные силы ВСУ хотели бы кроме французских и британских ракет дальнего радиуса действия получить и немецкую ракету Taurus. Об этом 7 августа заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона

2023-08-07T17:36

2023-08-07T17:36

2023-08-07T17:36

новости

ракеты

украина

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/06/1048513751_0:361:960:901_1920x0_80_0_0_79605c7ed149a3d6cd0b7c925d19794e.jpg

По его словам, дальнобойные западные ракеты эффективны в ходе ударов по российским складам оружия, по переправам и мостам. Поэтому Украине нужно больше оружия данного типа, сказал Игнат."Хотелось бы рядом со Storm Shadow и Scalp (ракеты, переданные Украине Великобританией и Францией – ред.) увидеть и немецкую ракету. Сейчас дискуссия идет касаемо крылатой ракеты Taurus. Какое решение будет принято немецким правительством - надеюсь, оно будет в пользу Украины", - сказал Игнат.Депутат немецкого парламента от социал-демократов Андреас Шварц ранее призвал немецкое правительство начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину. Депутат призвал не тратить время на обсуждения данного вопроса, а начать поставки.

https://ukraina.ru/20230807/1048524531.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ракеты, украина, германия