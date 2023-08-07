https://ukraina.ru/20230807/1048541544.html

Представляют серьёзную угрозу: Живов назвал самый опасный род украинских войск. Видео

Представляют серьёзную угрозу: Живов назвал самый опасный род украинских войск. Видео - 07.08.2023 Украина.ру

Представляют серьёзную угрозу: Живов назвал самый опасный род украинских войск. Видео

Военный блогер и волонтер Алексей Живов в эфире издания Украина.ру рассказал о том, как идут бои на фронте, какие шансы у Киева захватить российские территории... Украина.ру, 07.08.2023

2023-08-07T17:15

2023-08-07T17:15

2023-08-07T17:15

алексей живов

видео

россия

украина

сво

контрнаступление

чвк "вагнер"

"ланцет"

артиллерия

запорожье

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Военный блогер и волонтер Алексей Живов в эфире издания Украина.ру рассказал о том, как идут бои на фронте, какие шансы у Киева захватить российские территории и назвал направления следующего удара ЧВК "Вагнер". 0:42 – Ход боевых действий на Запорожском направлении; 8:42 – Почему украинское контрнаступление провалилось и чем оно может закончится; 13:40 – О том, как российские военные должны действовать, чтобы побеждать ВСУ с минимальными потерями; 18:23 – О том, когда ЧВК "Вагнер" пойдёт на штурм Варшавы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей живов, видео, россия, украина, сво, контрнаступление, чвк "вагнер", "ланцет", артиллерия, запорожье, видео