https://ukraina.ru/20230807/1048541544.html
Представляют серьёзную угрозу: Живов назвал самый опасный род украинских войск. Видео
Представляют серьёзную угрозу: Живов назвал самый опасный род украинских войск. Видео - 07.08.2023 Украина.ру
Представляют серьёзную угрозу: Живов назвал самый опасный род украинских войск. Видео
Военный блогер и волонтер Алексей Живов в эфире издания Украина.ру рассказал о том, как идут бои на фронте, какие шансы у Киева захватить российские территории... Украина.ру, 07.08.2023
2023-08-07T17:15
2023-08-07T17:15
2023-08-07T17:15
алексей живов
видео
россия
украина
сво
контрнаступление
чвк "вагнер"
"ланцет"
артиллерия
запорожье
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Военный блогер и волонтер Алексей Живов в эфире издания Украина.ру рассказал о том, как идут бои на фронте, какие шансы у Киева захватить российские территории и назвал направления следующего удара ЧВК "Вагнер". 0:42 – Ход боевых действий на Запорожском направлении; 8:42 – Почему украинское контрнаступление провалилось и чем оно может закончится; 13:40 – О том, как российские военные должны действовать, чтобы побеждать ВСУ с минимальными потерями; 18:23 – О том, когда ЧВК "Вагнер" пойдёт на штурм Варшавы.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей живов, видео, россия, украина, сво, контрнаступление, чвк "вагнер", "ланцет", артиллерия, запорожье, видео
Алексей Живов, Видео, Россия, Украина, СВО, контрнаступление, ЧВК "Вагнер", "Ланцет", артиллерия, Запорожье
Представляют серьёзную угрозу: Живов назвал самый опасный род украинских войск. Видео
Военный блогер и волонтер Алексей Живов в эфире издания Украина.ру рассказал о том, как идут бои на фронте, какие шансы у Киева захватить российские территории и назвал направления следующего удара ЧВК "Вагнер".
0:42 – Ход боевых действий на Запорожском направлении;
8:42 – Почему украинское контрнаступление провалилось и чем оно может закончится;
13:40 – О том, как российские военные должны действовать, чтобы побеждать ВСУ с минимальными потерями;
18:23 – О том, когда ЧВК "Вагнер" пойдёт на штурм Варшавы.