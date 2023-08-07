Украинцы массово включили кондиционеры и осложнили жизнь энергетикам - 07.08.2023 Украина.ру
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Украинцы массово включили кондиционеры и осложнили жизнь энергетикам
Украинцы массово включили кондиционеры и осложнили жизнь энергетикам - 07.08.2023 Украина.ру
Украинцы массово включили кондиционеры и осложнили жизнь энергетикам
Из-за аномальной жары украинцы активно используют кондиционеры. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании "Укрэнерго" 7 августа
2023-08-07T17:22
2023-08-07T17:22
новости
украина
укрэнерго
электроэнергия
электростанции
электричество
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Причиной этому является аномальная жара и активное использование кондиционеров, отметили в компании.Для энергосистемы это мощность более 5 дополнительных тепловых блоков. В "Укрэнерго" отметили, что это значительная нагрузка, так как на многих электростанциях ведутся ремонтные работы.В компании призвали экономно потреблять электроэнергию. Для этого охлаждать помещения рекомендую не ниже 23 градусов, выключать мощные электроприборы или пользоваться ими по очереди, а лучше перенести использование электроприборов на утренние или ночные часы.
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новости, украина, укрэнерго, электроэнергия, электростанции, электричество
Новости, Украина, Укрэнерго, электроэнергия, электростанции, электричество

Украинцы массово включили кондиционеры и осложнили жизнь энергетикам

17:22 07.08.2023
 
© РИА Новости . Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкАномальные морозы в Якутске
Аномальные морозы в Якутске - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Андрей Сорокин
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Из-за аномальной жары украинцы активно используют кондиционеры. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании "Укрэнерго" 7 августа
"В субботу, 5 августа, самый большой максимум потребления был на 10,7% больше, чем в предыдущие выходные", - сообщили в "Укрэнерго".
Причиной этому является аномальная жара и активное использование кондиционеров, отметили в компании.
Для энергосистемы это мощность более 5 дополнительных тепловых блоков. В "Укрэнерго" отметили, что это значительная нагрузка, так как на многих электростанциях ведутся ремонтные работы.
В компании призвали экономно потреблять электроэнергию. Для этого охлаждать помещения рекомендую не ниже 23 градусов, выключать мощные электроприборы или пользоваться ими по очереди, а лучше перенести использование электроприборов на утренние или ночные часы.
вентилятор, жара, солнце, ветер
18 июля, 17:35
Украинцев попросили выключить кондиционеры и не страдать от жарыЧтобы поддержать стабильную работу энергосистемы Украины, местных жителей призвали не пользоваться кондиционерами. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании "Укрэнерго" 18 июля
 
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