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Украинцы массово включили кондиционеры и осложнили жизнь энергетикам

Украинцы массово включили кондиционеры и осложнили жизнь энергетикам - 07.08.2023 Украина.ру

Украинцы массово включили кондиционеры и осложнили жизнь энергетикам

Из-за аномальной жары украинцы активно используют кондиционеры. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании "Укрэнерго" 7 августа

2023-08-07T17:22

2023-08-07T17:22

2023-08-07T17:22

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Причиной этому является аномальная жара и активное использование кондиционеров, отметили в компании.Для энергосистемы это мощность более 5 дополнительных тепловых блоков. В "Укрэнерго" отметили, что это значительная нагрузка, так как на многих электростанциях ведутся ремонтные работы.В компании призвали экономно потреблять электроэнергию. Для этого охлаждать помещения рекомендую не ниже 23 градусов, выключать мощные электроприборы или пользоваться ими по очереди, а лучше перенести использование электроприборов на утренние или ночные часы.

https://ukraina.ru/20230718/1048098947.html

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новости, украина, укрэнерго, электроэнергия, электростанции, электричество