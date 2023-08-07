Украинцы массово включили кондиционеры и осложнили жизнь энергетикам
Из-за аномальной жары украинцы активно используют кондиционеры. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании "Укрэнерго" 7 августа
"В субботу, 5 августа, самый большой максимум потребления был на 10,7% больше, чем в предыдущие выходные", - сообщили в "Укрэнерго".
Причиной этому является аномальная жара и активное использование кондиционеров, отметили в компании.
Для энергосистемы это мощность более 5 дополнительных тепловых блоков. В "Укрэнерго" отметили, что это значительная нагрузка, так как на многих электростанциях ведутся ремонтные работы.
В компании призвали экономно потреблять электроэнергию. Для этого охлаждать помещения рекомендую не ниже 23 градусов, выключать мощные электроприборы или пользоваться ими по очереди, а лучше перенести использование электроприборов на утренние или ночные часы.