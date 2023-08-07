https://ukraina.ru/20230807/1048541019.html

Зеленский раскритиковал президента Бразилии за его подход к урегулированию украинского конфликта

Зеленский раскритиковал президента Бразилии за его подход к урегулированию украинского конфликта - 07.08.2023 Украина.ру

Зеленский раскритиковал президента Бразилии за его подход к урегулированию украинского конфликта

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва разочаровал Владимира Зеленского своим "недостаточно широким" пониманием происходящего в мире. Об этом Зеленский заявил в интервью CNN Brazilia 6 августа

2023-08-07T17:21

2023-08-07T17:21

2023-08-07T17:21

новости

владимир зеленский

лула да силва

бразилия

урегулирование

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Так глава украинского государства прокомментировал недавние заявления Лулы да Силва и его специального советника по иностранным делам Селсу Аморима о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине."Честно говоря, я думал, что президент Лула имеет более широкое понимание мира. Я думаю, что очень важно увидеть весь мир", - сказал Зеленский.Зеленский высказал разочарование по поводу того, что президент Бразилии по отношению к событиям на Украине якобы не имеет своего мнения, а транслирует мнение президента России Владимира Путина.Президент Бразилии Лула да Силва заявил 2 августа на завтраке с иностранными корреспондентами в Бразилии, что ни от Зеленского, ни от Путина он пока не слышал, что они остановят войну и будут вести переговоры. "На данный момент они оба находятся на той стадии, когда повторяют - я выиграю, я выиграю. Понимаете? Тем временем люди умирают", - сказал Лула, который уже неоднократно призывал начать мирные переговоры по Украине.Его советник Селсу Аморим на этом же мероприятии заявил, что при обсуждении любого мирного соглашения нельзя игнорировать проблемы безопасности России, так как они реальны.Зеленский в интервью CNN Brazilia по всей видимости перепутал заявления президента Бразилии и его советника и приписал Луле слова Аморима.

https://ukraina.ru/20230526/1046591904.html

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новости, владимир зеленский, лула да силва, бразилия, урегулирование