Зеленский надеется обсудить "формулу мира" с Папой Римским - СМИ - 07.08.2023 Украина.ру
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Зеленский надеется обсудить "формулу мира" с Папой Римским - СМИ
Зеленский надеется обсудить "формулу мира" с Папой Римским - СМИ - 07.08.2023 Украина.ру
Зеленский надеется обсудить "формулу мира" с Папой Римским - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Папа Римский Франциск посетит Украины и обсудит "формулу миру", сообщило аргентинское издание La Nacion
2023-08-07T17:31
2023-08-07T17:31
новости
украина
владимир зеленский
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
"формула мира"
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Журналист отметил, что Зеленский не мог встретиться с президентом Аргентины, однако мог встретиться с другим аргентинцем - Папой Римским Франциском.Также Зеленский отметил работу главы Епископской конференции Италии, папского посланника по Украине кардинала Маттео Дзуппи.В начале июня Папа Римский встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Позже Ватикан сообщил, что главной целью этого визита было выслушать украинскую сторону относительно возможных путей достижения мира.Зеленский сказал тогда посланнику святого престола, что "поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским".А примерно за месяц - в мае - после собственного визита в Ватикан Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Святого престола в урегулировании конфликта.Киев не готов на ведение переговоров, и только восстановление Украины в границах 1991 года является основой для разрешения конфликта, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, единственным возможным "фундаментом для переговоров" является "формула мира" Зеленского."Формула мира" Зеленского обсуждалась на встрече, которая прошла 5-6 августа в саудовской Джидде. На встречу были приглашены представители около 30 стран, но не Россия.Как сообщил ряд западных СМИ, на встрече была отброшена "формула мира" Зеленского. Американское издание The Wall Street Journal же сообщило, что на переговорах в Джидде Украина согласилась на отказ от "мирной формулы Зеленского".
https://ukraina.ru/20230630/1047732482.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), "формула мира"
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), "формула мира"

Зеленский надеется обсудить "формулу мира" с Папой Римским - СМИ

17:31 07.08.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Папа Римский
Зеленский Папа Римский
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Папа Римский Франциск посетит Украины и обсудит "формулу миру", сообщило аргентинское издание La Nacion
Журналист отметил, что Зеленский не мог встретиться с президентом Аргентины, однако мог встретиться с другим аргентинцем - Папой Римским Франциском.
"Я лично приглашал Папу Римского на Украину, в любой город, в который он сможет приехать... Я планировал обсудить с ним вопрос поддержки формулы мира на Украине", - заявил Зеленский.
Также Зеленский отметил работу главы Епископской конференции Италии, папского посланника по Украине кардинала Маттео Дзуппи.
В начале июня Папа Римский встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Позже Ватикан сообщил, что главной целью этого визита было выслушать украинскую сторону относительно возможных путей достижения мира.
Зеленский сказал тогда посланнику святого престола, что "поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским".
А примерно за месяц - в мае - после собственного визита в Ватикан Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Святого престола в урегулировании конфликта.
Киев не готов на ведение переговоров, и только восстановление Украины в границах 1991 года является основой для разрешения конфликта, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, единственным возможным "фундаментом для переговоров" является "формула мира" Зеленского.
"Формула мира" Зеленского обсуждалась на встрече, которая прошла 5-6 августа в саудовской Джидде. На встречу были приглашены представители около 30 стран, но не Россия.
Как сообщил ряд западных СМИ, на встрече была отброшена "формула мира" Зеленского. Американское издание The Wall Street Journal же сообщило, что на переговорах в Джидде Украина согласилась на отказ от "мирной формулы Зеленского".
Общая аудиенция Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня, 17:47
Конфликт на Украине вряд ли закончится, заявил Папа РимскийПапа Римский Франциск заявил, конфликт на Украине не закончится, сообщил портал VaticanNews
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)"формула мира"
 
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