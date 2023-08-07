https://ukraina.ru/20230807/1048539071.html

ВСУ вводят в бой резервы, индийско-корейский сценарий для Украины. О чём говорили эксперты 7 августа

ВСУ вводят в бой резервы, индийско-корейский сценарий для Украины. О чём говорили эксперты 7 августа - 07.08.2023 Украина.ру

ВСУ вводят в бой резервы, индийско-корейский сценарий для Украины. О чём говорили эксперты 7 августа

Украина.ру, 07.08.2023

2023-08-07T16:46

2023-08-07T16:46

2023-08-07T16:46

эксклюзив

дмитрий дробницкий

сша

украина

афганистан

нато

россия

владимир зеленский

богдан безпалько

корея

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Задача – измотать и обескровить стратегические резервы КиеваВ Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ с начала наступления в течение июня-июля составили уже более 43 тысяч военнослужащих.В ведомстве уточнили, что российские войска уничтожили свыше 4,9 тысяч единиц различного украинского вооружения. Среди них 1831 танк и другие бронированные машины, в том числе 25 Leopard, 21 Bradley.С потерями противник не считается, при том что потери – катастрофические, отмечает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.По его словам, Украина сейчас вводит в бой стратегические резервы для прорыва нашей обороны. На Запорожском направлении она стала использовать силы из девятого корпуса, а на Донецком – из десятого."Всего в марте противник сформировал три корпуса на 65 тысяч человек. Изначально враг ставил целью пробить нашу оборону за 72-96 часов регулярными войсками, а затем бросить в прорыв резервы из девятого и десятого корпуса.Один двинулся бы на Донецк, а другой – на Мелитополь с последующим выходом к Азовскому морю, расчленением нашей группировки и отрезанием сухопутного коридора в Крым.У Украины ничего не получилось. Поэтому она бросает эти корпуса, чтобы хотя бы пробить оборону", – рассказал Кнутов.В то же время, продолжает эксперт, у противника еще остались резервы на 30 тысяч человек. ВСУ могут их бросить для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге, и под Угледар, где противник пытается продвигаться на Волноваху."Это направление опасно тем, что там повторяется сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном. Враг бьет по нашим тылам и коммуникациям с целью лишить наши передовые войска подвоза резервов и ГСМ, пытаясь вынудить нас отступить или прорвать фронт.На других направлениях ситуация стабильна, за исключением севера. После форсирования Оскола у нас появилась возможность выйти к Купянску и двигаться на Славянск, а это – серьезный звонок для киевского режима.Но киевский режим безразличен к гибели своих солдат по одной простой причине – в основном военных призывают из центральных и восточных областей. Это русскоговорящее население, которое Украина все равно планировала истребить.А сейчас у нее есть возможность сделать так, чтобы русские убивали русских. Это изощренный метод геноцида, который придумали в США", – заявил военный эксперт.Сейчас, уверен он, мы проводим денацификацию и демилитаризацию Украины. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше у нас шансов развить наступление в ближайшие месяцы. Через две недели ни в какое наступление мы точно не пойдем."Повторюсь, наша основная задача до осени – полностью измотать и обескровить стратегические резервы Киева", – сообщил Кнутов."Просматривается стремление к заморозке конфликта"Очевидно, что наступление ВСУ зашло в тупик, но и российская армия пока не переходит к активным наступательным действиям. Пока говорить о наступлении с нашей стороны рано, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Наступательный потенциал ВСУ окончательно должен выдохнуться к концу сентября, поясняет эксперт.Если ВСУ не удастся захватить сколь-нибудь значимую территорию, прорвать где-нибудь линию обороны, то и поток помощи финансовой, военной сократится. То есть Украину будут поддерживать как антироссийский инструмент, но уже в значительно меньших объемах."В рамках изменения геополитической ситуации Россия вполне может нарастить военные усилия и перейти в наступление, измотав противника в тяжелых оборонительных боях.Но, вместе с тем, допускается вариант, при котором будет новая 38-я параллель. Точнее это будет новый штат Джамму и Кашмир, где часть территории контролирует Пакистан, а часть территории – Индия. Эти границы могут сдвигаться, время от времени приводя стороны на грань военного конфликта, полноценной войны.Поэтому будет что-то среднее между корейским и индийским сценарием", – прогнозирует Безпалько.Также он прокомментировал результаты встрече в Джидде, что в Саудовской Аравии, куда были приглашены представители 30 государств – без России.Безпалько говорит, что встреча в Джидде не привела к каким-либо значимым антироссийским результатам. По крайней мере, результаты, которые просачиваются в СМИ, – очень скромные."Главное, что план Зеленского не был принят, а сам Зеленский и украинская сторона легко от него отказались. Пока просматривается стремление к заморозке конфликта по существующей линии боевого разграничения", – отметил политолог.Украина, Афганистан и США: история повторяетсяСША и Украина начали переговоры по двусторонним обязательствам в области безопасности. Переговорщики могут друг другу пообещать примерно то же, что пообещали правительству Гани в Афганистане, иронизирует политолог-международник Дмитрий Дробницкий.У афганского правительства был высокий статус – основной союзник Штатов вне НАТО. И где теперь Гани, задается вопросом эксперт: деньги, вроде, только утащил с собой на самолете."В основе одной из формул безопасности для Украины лежит израильский вариант. Но США за Израиль ни разу не воевали, хотя поставки оружия идут.Сколько раз в истории блока НАТО была задействована пятая статья? Один раз после событий 11 сентября. До сих пор есть вопросы, подходят ли эти события под эту статью.Во всяком случае натовские контингенты в Афганистане были скромные, коалиция была широкой, все захотели повоевать, попиариться", – сообщил Дробницкий.По его мнению, гарантии Украине – хороший повод показать, что что-то делается, мы не отступим, Украина – форпост демократии. Но Афганистан тоже был форпостом демократии на Ближнем Востоке – и закончилось всё очень резко.Кроме того, эксперт прокомментировал сообщения, что администрация президента США намерена обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса для Украины.Каждый снаряд, уверен политолог, который не попадает на поле боя и от которого не удается отпилить деньги себе в карман, вызывает жуткую ревность в Киеве."Конечно, США хотели бы сначала разобраться с Путиным на Украине, а потом заниматься Тайванем. Но такую роскошь им не предоставили. Поэтому сейчас они с некоторым опасением и нервозностью будут следить за тем, что будет в 2024 году.Если в 24-м году к власти на Тайване приходит Гоминьдан, а все говорит об этом, и выборы в пользу либеральной партии начнут закручивать так, что всем станет ясно, что это подтасовка, то Гоминьдан выведет своих сторонников на улицы. Начнется шурум-бурум, который придется давить.Очевидно, в Пекине тоже начнут нервничать, потому что надо поддерживать своих. Это станет тяжелым испытанием для Вашингтона. Одновременно два конфликта. Потянут ли они их?" – задался риторическим вопросом Дробницкий.

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https://ukraina.ru/20230807/1048491651.html

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Сергей Зуев

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