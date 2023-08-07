ВСУ вводят в бой резервы, индийско-корейский сценарий для Украины. О чём говорили эксперты 7 августа - 07.08.2023 Украина.ру
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ВСУ вводят в бой резервы, индийско-корейский сценарий для Украины. О чём говорили эксперты 7 августа
ВСУ вводят в бой резервы, индийско-корейский сценарий для Украины. О чём говорили эксперты 7 августа - 07.08.2023 Украина.ру
ВСУ вводят в бой резервы, индийско-корейский сценарий для Украины. О чём говорили эксперты 7 августа
Украина.ру, 07.08.2023
2023-08-07T16:46
2023-08-07T16:46
эксклюзив
дмитрий дробницкий
сша
украина
афганистан
нато
россия
владимир зеленский
богдан безпалько
корея
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Задача – измотать и обескровить стратегические резервы КиеваВ Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ с начала наступления в течение июня-июля составили уже более 43 тысяч военнослужащих.В ведомстве уточнили, что российские войска уничтожили свыше 4,9 тысяч единиц различного украинского вооружения. Среди них 1831 танк и другие бронированные машины, в том числе 25 Leopard, 21 Bradley.С потерями противник не считается, при том что потери – катастрофические, отмечает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.По его словам, Украина сейчас вводит в бой стратегические резервы для прорыва нашей обороны. На Запорожском направлении она стала использовать силы из девятого корпуса, а на Донецком – из десятого."Всего в марте противник сформировал три корпуса на 65 тысяч человек. Изначально враг ставил целью пробить нашу оборону за 72-96 часов регулярными войсками, а затем бросить в прорыв резервы из девятого и десятого корпуса.Один двинулся бы на Донецк, а другой – на Мелитополь с последующим выходом к Азовскому морю, расчленением нашей группировки и отрезанием сухопутного коридора в Крым.У Украины ничего не получилось. Поэтому она бросает эти корпуса, чтобы хотя бы пробить оборону", – рассказал Кнутов.В то же время, продолжает эксперт, у противника еще остались резервы на 30 тысяч человек. ВСУ могут их бросить для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге, и под Угледар, где противник пытается продвигаться на Волноваху."Это направление опасно тем, что там повторяется сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном. Враг бьет по нашим тылам и коммуникациям с целью лишить наши передовые войска подвоза резервов и ГСМ, пытаясь вынудить нас отступить или прорвать фронт.На других направлениях ситуация стабильна, за исключением севера. После форсирования Оскола у нас появилась возможность выйти к Купянску и двигаться на Славянск, а это – серьезный звонок для киевского режима.Но киевский режим безразличен к гибели своих солдат по одной простой причине – в основном военных призывают из центральных и восточных областей. Это русскоговорящее население, которое Украина все равно планировала истребить.А сейчас у нее есть возможность сделать так, чтобы русские убивали русских. Это изощренный метод геноцида, который придумали в США", – заявил военный эксперт.Сейчас, уверен он, мы проводим денацификацию и демилитаризацию Украины. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше у нас шансов развить наступление в ближайшие месяцы. Через две недели ни в какое наступление мы точно не пойдем."Повторюсь, наша основная задача до осени – полностью измотать и обескровить стратегические резервы Киева", – сообщил Кнутов."Просматривается стремление к заморозке конфликта"Очевидно, что наступление ВСУ зашло в тупик, но и российская армия пока не переходит к активным наступательным действиям. Пока говорить о наступлении с нашей стороны рано, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Наступательный потенциал ВСУ окончательно должен выдохнуться к концу сентября, поясняет эксперт.Если ВСУ не удастся захватить сколь-нибудь значимую территорию, прорвать где-нибудь линию обороны, то и поток помощи финансовой, военной сократится. То есть Украину будут поддерживать как антироссийский инструмент, но уже в значительно меньших объемах."В рамках изменения геополитической ситуации Россия вполне может нарастить военные усилия и перейти в наступление, измотав противника в тяжелых оборонительных боях.Но, вместе с тем, допускается вариант, при котором будет новая 38-я параллель. Точнее это будет новый штат Джамму и Кашмир, где часть территории контролирует Пакистан, а часть территории – Индия. Эти границы могут сдвигаться, время от времени приводя стороны на грань военного конфликта, полноценной войны.Поэтому будет что-то среднее между корейским и индийским сценарием", – прогнозирует Безпалько.Также он прокомментировал результаты встрече в Джидде, что в Саудовской Аравии, куда были приглашены представители 30 государств – без России.Безпалько говорит, что встреча в Джидде не привела к каким-либо значимым антироссийским результатам. По крайней мере, результаты, которые просачиваются в СМИ, – очень скромные."Главное, что план Зеленского не был принят, а сам Зеленский и украинская сторона легко от него отказались. Пока просматривается стремление к заморозке конфликта по существующей линии боевого разграничения", – отметил политолог.Украина, Афганистан и США: история повторяетсяСША и Украина начали переговоры по двусторонним обязательствам в области безопасности. Переговорщики могут друг другу пообещать примерно то же, что пообещали правительству Гани в Афганистане, иронизирует политолог-международник Дмитрий Дробницкий.У афганского правительства был высокий статус – основной союзник Штатов вне НАТО. И где теперь Гани, задается вопросом эксперт: деньги, вроде, только утащил с собой на самолете."В основе одной из формул безопасности для Украины лежит израильский вариант. Но США за Израиль ни разу не воевали, хотя поставки оружия идут.Сколько раз в истории блока НАТО была задействована пятая статья? Один раз после событий 11 сентября. До сих пор есть вопросы, подходят ли эти события под эту статью.Во всяком случае натовские контингенты в Афганистане были скромные, коалиция была широкой, все захотели повоевать, попиариться", – сообщил Дробницкий.По его мнению, гарантии Украине – хороший повод показать, что что-то делается, мы не отступим, Украина – форпост демократии. Но Афганистан тоже был форпостом демократии на Ближнем Востоке – и закончилось всё очень резко.Кроме того, эксперт прокомментировал сообщения, что администрация президента США намерена обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса для Украины.Каждый снаряд, уверен политолог, который не попадает на поле боя и от которого не удается отпилить деньги себе в карман, вызывает жуткую ревность в Киеве."Конечно, США хотели бы сначала разобраться с Путиным на Украине, а потом заниматься Тайванем. Но такую роскошь им не предоставили. Поэтому сейчас они с некоторым опасением и нервозностью будут следить за тем, что будет в 2024 году.Если в 24-м году к власти на Тайване приходит Гоминьдан, а все говорит об этом, и выборы в пользу либеральной партии начнут закручивать так, что всем станет ясно, что это подтасовка, то Гоминьдан выведет своих сторонников на улицы. Начнется шурум-бурум, который придется давить.Очевидно, в Пекине тоже начнут нервничать, потому что надо поддерживать своих. Это станет тяжелым испытанием для Вашингтона. Одновременно два конфликта. Потянут ли они их?" – задался риторическим вопросом Дробницкий.
https://ukraina.ru/20230805/1048493403.html
https://ukraina.ru/20230807/1048515181.html
https://ukraina.ru/20230807/1048532160.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, дмитрий дробницкий, сша, украина, афганистан, нато, россия, владимир зеленский, богдан безпалько, корея, индия, всу, наступление, артёмовск (бахмут), юрий кнутов, потери, потери всу, угледар, волноваха, купянск
Эксклюзив, Дмитрий Дробницкий, США, Украина, Афганистан, НАТО, Россия, Владимир Зеленский, Богдан Безпалько, Корея, Индия, ВСУ, наступление, Артёмовск (Бахмут), Юрий Кнутов, потери, потери ВСУ, Угледар, Волноваха, Купянск

ВСУ вводят в бой резервы, индийско-корейский сценарий для Украины. О чём говорили эксперты 7 августа

16:46 07.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military UkraineВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military Ukraine
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Задача – измотать и обескровить стратегические резервы Киева
В Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ с начала наступления в течение июня-июля составили уже более 43 тысяч военнослужащих.
В ведомстве уточнили, что российские войска уничтожили свыше 4,9 тысяч единиц различного украинского вооружения. Среди них 1831 танк и другие бронированные машины, в том числе 25 Leopard, 21 Bradley.
С потерями противник не считается, при том что потери – катастрофические, отмечает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, Украина сейчас вводит в бой стратегические резервы для прорыва нашей обороны. На Запорожском направлении она стала использовать силы из девятого корпуса, а на Донецком – из десятого.
"Всего в марте противник сформировал три корпуса на 65 тысяч человек. Изначально враг ставил целью пробить нашу оборону за 72-96 часов регулярными войсками, а затем бросить в прорыв резервы из девятого и десятого корпуса.
Один двинулся бы на Донецк, а другой – на Мелитополь с последующим выходом к Азовскому морю, расчленением нашей группировки и отрезанием сухопутного коридора в Крым.
У Украины ничего не получилось. Поэтому она бросает эти корпуса, чтобы хотя бы пробить оборону", – рассказал Кнутов.
Юрий Кнутов интервью
5 августа, 12:17
Юрий Кнутов: Россию ждет последний бой с крупным резервом, который ВСУ бросит на Артемовск и Волноваху
В то же время, продолжает эксперт, у противника еще остались резервы на 30 тысяч человек. ВСУ могут их бросить для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге, и под Угледар, где противник пытается продвигаться на Волноваху.
"Это направление опасно тем, что там повторяется сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном. Враг бьет по нашим тылам и коммуникациям с целью лишить наши передовые войска подвоза резервов и ГСМ, пытаясь вынудить нас отступить или прорвать фронт.
На других направлениях ситуация стабильна, за исключением севера. После форсирования Оскола у нас появилась возможность выйти к Купянску и двигаться на Славянск, а это – серьезный звонок для киевского режима.
Но киевский режим безразличен к гибели своих солдат по одной простой причине – в основном военных призывают из центральных и восточных областей. Это русскоговорящее население, которое Украина все равно планировала истребить.
А сейчас у нее есть возможность сделать так, чтобы русские убивали русских. Это изощренный метод геноцида, который придумали в США", – заявил военный эксперт.
Сейчас, уверен он, мы проводим денацификацию и демилитаризацию Украины. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше у нас шансов развить наступление в ближайшие месяцы. Через две недели ни в какое наступление мы точно не пойдем.
"Повторюсь, наша основная задача до осени – полностью измотать и обескровить стратегические резервы Киева", – сообщил Кнутов.
Александр Михайлов интервью - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
03:33
Александр Михайлов: У ЦРУ как и у Ватикана свои интересы в России и наши спецслужбы это учитываютКак спецслужбы Запада могут контролировать Ватикан? О чем говорят агенты ЦРУ и российская разведка? Могли ли американцы предупредить русских о теракте на "Москва – Сити"? Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.
"Просматривается стремление к заморозке конфликта"
Очевидно, что наступление ВСУ зашло в тупик, но и российская армия пока не переходит к активным наступательным действиям. Пока говорить о наступлении с нашей стороны рано, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Наступательный потенциал ВСУ окончательно должен выдохнуться к концу сентября, поясняет эксперт.
Если ВСУ не удастся захватить сколь-нибудь значимую территорию, прорвать где-нибудь линию обороны, то и поток помощи финансовой, военной сократится. То есть Украину будут поддерживать как антироссийский инструмент, но уже в значительно меньших объемах.
"В рамках изменения геополитической ситуации Россия вполне может нарастить военные усилия и перейти в наступление, измотав противника в тяжелых оборонительных боях.
Но, вместе с тем, допускается вариант, при котором будет новая 38-я параллель. Точнее это будет новый штат Джамму и Кашмир, где часть территории контролирует Пакистан, а часть территории – Индия. Эти границы могут сдвигаться, время от времени приводя стороны на грань военного конфликта, полноценной войны.
Поэтому будет что-то среднее между корейским и индийским сценарием", – прогнозирует Безпалько.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
14:18
Богдан Безпалько о корейско-индийском сценарии для Киева: Украина превратится в штат Джамму и КашмирНаступательный потенциал ВСУ окончательно должен выдохнуться к концу сентября, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Также он прокомментировал результаты встрече в Джидде, что в Саудовской Аравии, куда были приглашены представители 30 государств – без России.
Безпалько говорит, что встреча в Джидде не привела к каким-либо значимым антироссийским результатам. По крайней мере, результаты, которые просачиваются в СМИ, – очень скромные.
"Главное, что план Зеленского не был принят, а сам Зеленский и украинская сторона легко от него отказались. Пока просматривается стремление к заморозке конфликта по существующей линии боевого разграничения", – отметил политолог.
Украина, Афганистан и США: история повторяется
США и Украина начали переговоры по двусторонним обязательствам в области безопасности. Переговорщики могут друг другу пообещать примерно то же, что пообещали правительству Гани в Афганистане, иронизирует политолог-международник Дмитрий Дробницкий.
У афганского правительства был высокий статус – основной союзник Штатов вне НАТО. И где теперь Гани, задается вопросом эксперт: деньги, вроде, только утащил с собой на самолете.
"В основе одной из формул безопасности для Украины лежит израильский вариант. Но США за Израиль ни разу не воевали, хотя поставки оружия идут.
Сколько раз в истории блока НАТО была задействована пятая статья? Один раз после событий 11 сентября. До сих пор есть вопросы, подходят ли эти события под эту статью.
Во всяком случае натовские контингенты в Афганистане были скромные, коалиция была широкой, все захотели повоевать, попиариться", – сообщил Дробницкий.
Дмитрий Дробницкий интервью
04:00
Дмитрий Дробницкий: Вашингтон живет в виртуальной реальности, что приведет к гражданской войне в США
По его мнению, гарантии Украине – хороший повод показать, что что-то делается, мы не отступим, Украина – форпост демократии. Но Афганистан тоже был форпостом демократии на Ближнем Востоке – и закончилось всё очень резко.
Кроме того, эксперт прокомментировал сообщения, что администрация президента США намерена обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса для Украины.
Каждый снаряд, уверен политолог, который не попадает на поле боя и от которого не удается отпилить деньги себе в карман, вызывает жуткую ревность в Киеве.
"Конечно, США хотели бы сначала разобраться с Путиным на Украине, а потом заниматься Тайванем. Но такую роскошь им не предоставили. Поэтому сейчас они с некоторым опасением и нервозностью будут следить за тем, что будет в 2024 году.
Если в 24-м году к власти на Тайване приходит Гоминьдан, а все говорит об этом, и выборы в пользу либеральной партии начнут закручивать так, что всем станет ясно, что это подтасовка, то Гоминьдан выведет своих сторонников на улицы. Начнется шурум-бурум, который придется давить.
Очевидно, в Пекине тоже начнут нервничать, потому что надо поддерживать своих. Это станет тяжелым испытанием для Вашингтона. Одновременно два конфликта. Потянут ли они их?" – задался риторическим вопросом Дробницкий.
 
ЭксклюзивДмитрий ДробницкийСШАУкраинаАфганистанНАТОРоссияВладимир ЗеленскийБогдан БезпалькоКореяИндияВСУнаступлениеАртёмовск (Бахмут)Юрий Кнутовпотерипотери ВСУУгледарВолновахаКупянск
 
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