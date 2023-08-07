В Новой Каховке сотрудники ФСБ предотвратили теракт на детской площадке
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© IZ.RU телеграм-канал
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Новой Каховке Херсонской области, сообщили в УФСБ по региону 7 августа
ФСБ деактивировала самодельное взрывное устройство, которое было обнаружено на территории детской площадки в Новой Каховке Херсонской области.
Пресс-служба УФСБ по региону разместила видео, на котором сотрудники устраняют угрозу. Взрывчатку деактивировали с использованием робототехнического саперного комплекса. Взрывное устройство было нашпиговано гайками в качестве поражающих элементов.
© IZ.RU телеграм-каналСамодельное взрывное устройство
© IZ.RU телеграм-канал
Самодельное взрывное устройство
© IZ.RU телеграм-каналСамодельное взрывное устройство
© IZ.RU телеграм-канал
Самодельное взрывное устройство
4 августа, 14:13Предатели. Кто и за что в России получает сроки по статье о госизменеНа днях сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. За последнее время ведомство сообщило о десятках подобных дел, заведенных по 275-й статье Уголовного кодекса РФ "Госизмена". В этом материале издание Украина.ру собрало информацию о том, кого и за что обвиняют в России по этой статье