В Новой Каховке сотрудники ФСБ предотвратили теракт на детской площадке - 07.08.2023 Украина.ру
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В Новой Каховке сотрудники ФСБ предотвратили теракт на детской площадке
В Новой Каховке сотрудники ФСБ предотвратили теракт на детской площадке - 07.08.2023 Украина.ру
В Новой Каховке сотрудники ФСБ предотвратили теракт на детской площадке
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Новой Каховке Херсонской области, сообщили в УФСБ по региону 7 августа
2023-08-07T16:11
2023-08-07T16:11
новости
россия
новые регионы
херсонская область
новая каховка
фсб
теракт
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ФСБ деактивировала самодельное взрывное устройство, которое было обнаружено на территории детской площадки в Новой Каховке Херсонской области.Пресс-служба УФСБ по региону разместила видео, на котором сотрудники устраняют угрозу. Взрывчатку деактивировали с использованием робототехнического саперного комплекса. Взрывное устройство было нашпиговано гайками в качестве поражающих элементов.
https://ukraina.ru/20230804/1048473496.html
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новости, россия, новые регионы, херсонская область, новая каховка, фсб, теракт
Новости, Россия, Новые регионы, Херсонская область, Новая Каховка, ФСБ, теракт

В Новой Каховке сотрудники ФСБ предотвратили теракт на детской площадке

16:11 07.08.2023
 
© IZ.RU телеграм-канал
© IZ.RU телеграм-канал
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Новой Каховке Херсонской области, сообщили в УФСБ по региону 7 августа
ФСБ деактивировала самодельное взрывное устройство, которое было обнаружено на территории детской площадки в Новой Каховке Херсонской области.
Пресс-служба УФСБ по региону разместила видео, на котором сотрудники устраняют угрозу. Взрывчатку деактивировали с использованием робототехнического саперного комплекса. Взрывное устройство было нашпиговано гайками в качестве поражающих элементов.
© IZ.RU телеграм-каналСамодельное взрывное устройство
Самодельное взрывное устройство
© IZ.RU телеграм-канал
Самодельное взрывное устройство
© IZ.RU телеграм-каналСамодельное взрывное устройство
Самодельное взрывное устройство
© IZ.RU телеграм-канал
Самодельное взрывное устройство
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
4 августа, 14:13
Предатели. Кто и за что в России получает сроки по статье о госизменеНа днях сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. За последнее время ведомство сообщило о десятках подобных дел, заведенных по 275-й статье Уголовного кодекса РФ "Госизмена". В этом материале издание Украина.ру собрало информацию о том, кого и за что обвиняют в России по этой статье
 
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