https://ukraina.ru/20230807/1048536776.html

"Мрак, война и бесы": Мединский обнаружил себя на "Миротворце" и очень удивился

"Мрак, война и бесы": Мединский обнаружил себя на "Миротворце" и очень удивился - 07.08.2023 Украина.ру

"Мрак, война и бесы": Мединский обнаружил себя на "Миротворце" и очень удивился

Помощник президента РФ Владимир Мединский 7 августа в своём телеграм-канале прокомментировал информацию про себя на скандальном украинском сайте "Миротворец"

2023-08-07T15:43

2023-08-07T15:43

2023-08-07T15:43

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По мнению администрации сайта, Мединский участвовал в "умышленном незаконном проведении работы на объектах культурного наследия; уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия". Также Мединского обвинили в антиукраинской пропаганде.Мединский предположил, что антиукраинской пропагандой назвали его слова "я не испытываю ненависти к украинскому народу".Помощник президента привёл строчки из произведения Джорджа Оруэлла "1984": "Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила".Он назвал сайт "Миротворец" старой "недоброй" западной традицией и сравнил его с гестаповскими реестрами."Ни мира, ни тем более Творца в тех головах нет. Наоборот. Мрак, война и бесы", - резюмировал Мединский.В 2021 года Европарламент призвал Украину запретить сайт "Миротворец", так как на сайте незаконно размещены "личные данные сотен людей". Однако сайт продолжает работать по сей день.

https://ukraina.ru/20230721/1048159011.html

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новости, россия, украина, мединский, миротворец, сайт