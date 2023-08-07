"Мрак, война и бесы": Мединский обнаружил себя на "Миротворце" и очень удивился - 07.08.2023 Украина.ру
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"Мрак, война и бесы": Мединский обнаружил себя на "Миротворце" и очень удивился
"Мрак, война и бесы": Мединский обнаружил себя на "Миротворце" и очень удивился - 07.08.2023 Украина.ру
"Мрак, война и бесы": Мединский обнаружил себя на "Миротворце" и очень удивился
Помощник президента РФ Владимир Мединский 7 августа в своём телеграм-канале прокомментировал информацию про себя на скандальном украинском сайте "Миротворец"
2023-08-07T15:43
2023-08-07T15:43
новости
россия
украина
мединский
миротворец
сайт
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По мнению администрации сайта, Мединский участвовал в "умышленном незаконном проведении работы на объектах культурного наследия; уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия". Также Мединского обвинили в антиукраинской пропаганде.Мединский предположил, что антиукраинской пропагандой назвали его слова "я не испытываю ненависти к украинскому народу".Помощник президента привёл строчки из произведения Джорджа Оруэлла "1984": "Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила".Он назвал сайт "Миротворец" старой "недоброй" западной традицией и сравнил его с гестаповскими реестрами."Ни мира, ни тем более Творца в тех головах нет. Наоборот. Мрак, война и бесы", - резюмировал Мединский.В 2021 года Европарламент призвал Украину запретить сайт "Миротворец", так как на сайте незаконно размещены "личные данные сотен людей". Однако сайт продолжает работать по сей день.
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новости, россия, украина, мединский, миротворец, сайт
Новости, Россия, Украина, Мединский, Миротворец, сайт

"Мрак, война и бесы": Мединский обнаружил себя на "Миротворце" и очень удивился

15:43 07.08.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский 7 августа в своём телеграм-канале прокомментировал информацию про себя на скандальном украинском сайте "Миротворец"
По мнению администрации сайта, Мединский участвовал в "умышленном незаконном проведении работы на объектах культурного наследия; уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия". Также Мединского обвинили в антиукраинской пропаганде.

"Оказывается, сохранение и развитие Херсонеса, реставрация объектов Музея обороны Севастополя, восстановление Саур-Могилы, памятников князю Олегу, молодогвардейцам и пр. (варварски разрушенных соотечественниками создателей этого сайта) – это "уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия".", - написал Мединский.

Мединский предположил, что антиукраинской пропагандой назвали его слова "я не испытываю ненависти к украинскому народу".
Помощник президента привёл строчки из произведения Джорджа Оруэлла "1984": "Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила".
Он назвал сайт "Миротворец" старой "недоброй" западной традицией и сравнил его с гестаповскими реестрами.
"Ни мира, ни тем более Творца в тех головах нет. Наоборот. Мрак, война и бесы", - резюмировал Мединский.
В 2021 года Европарламент призвал Украину запретить сайт "Миротворец", так как на сайте незаконно размещены "личные данные сотен людей". Однако сайт продолжает работать по сей день.
21 июля, 12:22
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