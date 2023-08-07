https://ukraina.ru/20230807/1048535798.html

Подоляк назвал единственный вариант разрешения конфликта, устраивающий Киев

Подоляк назвал единственный вариант разрешения конфликта, устраивающий Киев - 07.08.2023 Украина.ру

Подоляк назвал единственный вариант разрешения конфликта, устраивающий Киев

Киев не готов на ведение переговоров, и только восстановление Украины в границах 1991 года является основой для разрешения конфликта. Об этом 7 августа в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаила Подоляка.

2023-08-07T15:20

2023-08-07T15:20

2023-08-07T15:20

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конфликт

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Подоляк уточнил, что Западу нужно отказаться от иллюзий, чтобы увидеть "намерение" России "убить" международное право.В саудовской Джидде 5–6 августа прошли консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине с участием дипломатов и советников по национальной безопасности более чем 40 стран, но без России.Одним из пунктов обсуждения стала "формула мира Зеленского". Она состоит из 10 пунктов, главный из которых - возвращение Украине границ 1991 года.За день до встречи в Джидде эксперты дали свои прогнозы, какие именно решения будут приняты на этом мероприятии."На этой конференции они возьмут знаменитый план Зеленского из 10 пунктов и выбросят его в окно. Он все равно ни на что не годен", — заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.С ним согласился и бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. На его взгляд, США и их союзники вряд ли заинтересованы в завершении украинского конфликта, поэтому никаких мирных договоренностей в ближайшее время произойти не может.В итоге участники встречи договорились по двум вопросам:- В основе мирного соглашения должно быть верховенство Устава ООН и уважение к территориальной целостности Украины.- Участниками будут созданы группы для обсуждения "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.Западные издания сообщают, что встреча может быть проведена повторно тем же составом участников уже до конца годаВ Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, однако в Киеве меняли свое решение по этому поводу чуть ли не каждый день, пока Владимир Зеленский не издал указ, в котором сам себе законодательно запретил диалог с Россией."Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры, соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции", - сказал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

https://ukraina.ru/20230805/1048483981.html

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новости, киев, михаил подоляк, конфликт