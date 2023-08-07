На Украине суд избрал меру пресечения военкому за привлечение солдат к постройке своего имения - 07.08.2023 Украина.ру
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На Украине суд избрал меру пресечения военкому за привлечение солдат к постройке своего имения
На Украине суд избрал меру пресечения военкому за привлечение солдат к постройке своего имения - 07.08.2023 Украина.ру
На Украине суд избрал меру пресечения военкому за привлечение солдат к постройке своего имения
Суд Львова избрал меру пресечения военкому из Закарпатья, который привлёк солдат к строительству дома, сообщили журналисты "РБК-Украина" 7 августа
2023-08-07T15:13
2023-08-07T15:13
новости
украина
закарпатье
львов
суд
военком
солдаты
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Львовский суд избрал меру пресечения военкому из Закарпатья в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 805 тыс. гривен (около 2 млн рублей).В начале августа сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины вычислили в Закарпатской области военкома, который заставлял солдат строить ему дом.Как сообщили в ГБР, военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял "мотивированных и патриотических" подчиненных строить ему имение с марта этого года.В ГБР подозревают военкома в превышении служебных полномочий. Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
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новости, украина, закарпатье, львов, суд, военком, солдаты
Новости, Украина, Закарпатье, Львов, Суд, военком, солдаты

На Украине суд избрал меру пресечения военкому за привлечение солдат к постройке своего имения

15:13 07.08.2023
 
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© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Суд Львова избрал меру пресечения военкому из Закарпатья, который привлёк солдат к строительству дома, сообщили журналисты "РБК-Украина" 7 августа
Львовский суд избрал меру пресечения военкому из Закарпатья в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 805 тыс. гривен (около 2 млн рублей).
"После внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, сдать паспорта. В случае невнесения залога срок содержания под стражей будет составлять с 7 августа по 2 октября", - говорится в решении судьи.
В начале августа сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины вычислили в Закарпатской области военкома, который заставлял солдат строить ему дом.
Как сообщили в ГБР, военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял "мотивированных и патриотических" подчиненных строить ему имение с марта этого года.
В ГБР подозревают военкома в превышении служебных полномочий. Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
ГБР
3 августа, 16:02
На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему домСотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) вычислили в Закарпатской области военкома, который заставлял солдат строить ему дом. Информацию об этом разместили на официальном сайте ведомства
 
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