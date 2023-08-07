На Украине суд избрал меру пресечения военкому за привлечение солдат к постройке своего имения
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Суд Львова избрал меру пресечения военкому из Закарпатья, который привлёк солдат к строительству дома, сообщили журналисты "РБК-Украина" 7 августа
Львовский суд избрал меру пресечения военкому из Закарпатья в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 805 тыс. гривен (около 2 млн рублей).
"После внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, сдать паспорта. В случае невнесения залога срок содержания под стражей будет составлять с 7 августа по 2 октября", - говорится в решении судьи.
В начале августа сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины вычислили в Закарпатской области военкома, который заставлял солдат строить ему дом.
Как сообщили в ГБР, военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял "мотивированных и патриотических" подчиненных строить ему имение с марта этого года.
В ГБР подозревают военкома в превышении служебных полномочий. Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
3 августа, 16:02На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему домСотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) вычислили в Закарпатской области военкома, который заставлял солдат строить ему дом. Информацию об этом разместили на официальном сайте ведомства