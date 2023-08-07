https://ukraina.ru/20230807/1048534481.html

"Как на советском параде": Джамалу захейтили из-за гимна, Полякова заступилась

"Как на советском параде": Джамалу захейтили из-за гимна, Полякова заступилась - 07.08.2023 Украина.ру

"Как на советском параде": Джамалу захейтили из-за гимна, Полякова заступилась

Украинская певица Джамала стала объектом хейта после того, как выступила на благотворительном матче, который проходил на стадионе футбольного клуба "Челси" в Лондоне. Соответствующие комментарии продолжают появляться на странице артистки

2023-08-07T17:44

2023-08-07T17:44

2023-08-07T17:44

новости

джамала

гимн

оля полякова

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Причиной критики послужило авторское исполнение гимна Украины. Нетрадиционный вариант понравился не всем."А можно нормально спеть гимн?", "Что за кавер на гимн?", "Кажется, если спеть гимн без своей "уникальной авторской" интерпретации, обязательно отвалится пятая точка", "Джамала, гимн - не эстрадная песенка, которую можно менять, как хочется", - отреагировали украинцы.Чуть позже на защиту певицы встала ее коллега Оля Полякова. Она заявила, что классическое исполнение гимна - не для Украины, ведь эта страна не терпит "советских парадов"."Знаю, что несется хейт в сторону Джамалы из-за ее исполнения гимна. Я послушала и хочу вам сказать, что это было очень круто и талантливо. Хочу сказать, что самобытность артиста уместна во время исполнения любого произведения. Если это сделано честно, с душой и талантливо. И вообще, исполнение гимна не должно выглядеть как на советском параде. Это триумф духа. А наш дух, украинский, это дух творчества, дух поиска, дух самовыражения. Поэтому, Джамала, это было фантастически", - написала Полякова.

https://ukraina.ru/20230807/1048521045.html

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новости, джамала, гимн, оля полякова