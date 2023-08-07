Системой ПВО сбит беспилотник на подлёте к Белгороду - губернатор - 07.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230807/1048531864.html
Системой ПВО сбит беспилотник на подлёте к Белгороду - губернатор
Системой ПВО сбит беспилотник на подлёте к Белгороду - губернатор - 07.08.2023 Украина.ру
Системой ПВО сбит беспилотник на подлёте к Белгороду - губернатор
В Белгороде сбили беспилотник самолётного типа на подлёте к городу, сообщил 7 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале
2023-08-07T14:13
2023-08-07T14:13
новости
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
пво
бпла
беспилотник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046482054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb6b7145fab550c5c9382e87f8595ca2.jpg
Гладков сообщил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил он.В ночь на 7 августа сработала система ПВО и в Калужской области. В Ферзиковском районе сбит летательный аппарат, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В результате происшествия никто не пострадал.
https://ukraina.ru/20230807/1048528013.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046482054_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_17cbd391212d39127de8463357653697.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, пво, бпла, беспилотник
Новости, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, ПВО, БПЛА, беспилотник

Системой ПВО сбит беспилотник на подлёте к Белгороду - губернатор

14:13 07.08.2023
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Белгородской области
Открытие инфекционного центра в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Читать в
В Белгороде сбили беспилотник самолётного типа на подлёте к городу, сообщил 7 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале
"В Белгороде сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу", - написал губернатор региона.
Гладков сообщил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил он.
В ночь на 7 августа сработала система ПВО и в Калужской области. В Ферзиковском районе сбит летательный аппарат, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В результате происшествия никто не пострадал.
Роман Курах проповедует в Ужгородском соборе - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
13:05
Скандал с грекокатолическим священником, обстрелы и дроны. Главное на Украине на 13:00 7 августаУкраинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Проповедь грекокатолического священника в Ужгороде о мире между русскими и украинцами возмутила украинских журналистов
 
НовостиБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковПВОБПЛАбеспилотник
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:11В Новой Каховке сотрудники ФСБ предотвратили теракт на детской площадке
16:10"Белоруссия обязательно поучаствует": Акопов о сроках польской интервенции. Видео
15:43"Мрак, война и бесы": Мединский обнаружил себя на "Миротворце" и очень удивился
15:20Подоляк назвал единственный вариант разрешения конфликта, устраивающий Киев
15:16Из Чехии выдворили российскую теннисистку. Почему Россия — не США
15:13На Украине суд избрал меру пресечения военкому за привлечение солдат к постройке своего имения
15:05Бывший игрок сборной России по футболу отправился защищать Артёмовск
15:04"Ростех" производит 90% военной техники для СВО - гендиректор
15:03Львовские архитекторы придумали, чем заменить "Родину-мать" в Киеве
14:43Россия отомстила за Китай. Промежуточные итоги конфликта на Украине
14:18Богдан Безпалько о корейско-индийском сценарии для Киева: Украина превратится в штат Джамму и Кашмир
14:17Украинский полицейский сбил пенсионерку и оставил ее умирать на дороге
14:13То же самое, что и в освобожденных регионах": как сейчас живёт Шебекино. Видео
14:13Системой ПВО сбит беспилотник на подлёте к Белгороду - губернатор
13:50Отложенная Арктика. Почему буксует освоение природных богатств арктической зоны России
13:49Игорь Телегин: Украинская власть хотела, чтобы мы сидели по норам и не высовывались, но не получилось
13:42"Горячее всего": минобороны Украины рассказало о тяжелых боях в Харьковской области
13:41Суд вынес приговор военнослужащему ВСУ за преступления против жителей Мариуполя
13:37Данилко не смог забыть о русских, задирая юбку
13:23Мир после Хиросимы и Нагасаки. Уроки японского для Украины
Лента новостейМолния