Системой ПВО сбит беспилотник на подлёте к Белгороду - губернатор
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Белгородской области
В Белгороде сбили беспилотник самолётного типа на подлёте к городу, сообщил 7 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале
"В Белгороде сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу", - написал губернатор региона.
Гладков сообщил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил он.
В ночь на 7 августа сработала система ПВО и в Калужской области. В Ферзиковском районе сбит летательный аппарат, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В результате происшествия никто не пострадал.