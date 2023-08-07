https://ukraina.ru/20230807/1048531864.html

Системой ПВО сбит беспилотник на подлёте к Белгороду - губернатор

Системой ПВО сбит беспилотник на подлёте к Белгороду - губернатор - 07.08.2023 Украина.ру

Системой ПВО сбит беспилотник на подлёте к Белгороду - губернатор

В Белгороде сбили беспилотник самолётного типа на подлёте к городу, сообщил 7 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале

2023-08-07T14:13

2023-08-07T14:13

2023-08-07T14:13

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Гладков сообщил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил он.В ночь на 7 августа сработала система ПВО и в Калужской области. В Ферзиковском районе сбит летательный аппарат, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В результате происшествия никто не пострадал.

https://ukraina.ru/20230807/1048528013.html

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новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, пво, бпла, беспилотник