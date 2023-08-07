https://ukraina.ru/20230807/1048531013.html

Из Чехии выдворили российскую теннисистку. Почему Россия — не США

Из Чехии выдворили российскую теннисистку. Почему Россия — не США - 07.08.2023 Украина.ру

Из Чехии выдворили российскую теннисистку. Почему Россия — не США

Чешский журналист Роман Блашко специально для издания Украина.ру написал об очередном вопиющем случае, произошедшем в Чехии

2023-08-07T15:16

2023-08-07T15:16

2023-08-07T15:16

роман блашко

эксклюзив

чехия

теннисистка

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выдворение

спорт

сво

спортсменка

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Несколько дней назад в аэропорту имени Вацлава Гавела в Рузине сотрудники иностранной полиции Министерства внутренних дел Чешской Республики не пропустили одну из российских теннисисток на территорию Чехии перед началом очередного мирового турнира WTA в пражской Спарте. Организаторы турнира проинформировали о сложившейся ситуации остальных российских и белорусских участниц через международную теннисную организацию (WTA) и не ожидали их участия.Задержанная и депортированная Анастасия Павлюченкова — российская профессиональная теннисистка, олимпийская чемпионка летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в смешанном парном разряде. Она пришла в ITF в сезоне 2005 года, и в том же году стала профессионалом.Правительство Чехии во главе с министром внутренних дел Витом Ракушаном и министром иностранных дел Яном Липавским, без сомнений, нарушило международные правила, сделав специальную военную операцию на Украине причиной объявить прямой запрет на участие российских и белорусских спортсменов на всех соревнованиях.Символично, что аэропорт, в котором задержали российскую теннисистку, носит имя человека, который для нынешней чешкой власти является символом демократии, победы правды и любви над ложью и ненавистью. Но характерной чертой нынешнего правительства оказалось лицемерие. Иногда даже кажется, что Чехия превратилась в Украинско-Чешскую Республику.Такое поведение не может не напомнить, пускай и смутно, период перед Второй мировой войной, когда с желтой звездой на груди не разрешалось ходить в парк или ездить в трамвае. Вот под чем фактически подписывается чешское правительство.Сама теннисистка Павлюченкова очень удивилась после задержания, содержания под стражей и, наконец, выдворения из Чехии как персоны нон грата."В аэропорту Праги нас с Александрой (белорусская спортсменка — Ред.) ждал отряд ОМОНа, — заявила она. — Видимо, мы действительно представляем угрозу для Чехии. Даже Пабло Эскобар не получил бы такого приема, если бы у него в самолете была тонна кокаина. Я не была в России около 10 лет, а Саша — в Беларуси около 6 лет. Мы обе сделали официальные заявления о том, что не согласны с войной. WTA одобрила наше участие, как и организаторы турнира… Неужели нас с Сашей наказывают только за то, что написано в наших паспортах? Про наши страны говорят, что они тоталитарные и даже фашистские. Интересно, что спортсменам (я говорю о теннисистах) рады и в России, и в Беларуси. Их приглашают и на турниры WTA, и на турниры ATP. И они ездят. Я имею в виду не тех, кто состоит в военных клубах, как ваша Дукла. Их не пускают, не то чтобы они не хотят, но им запрещает клуб. Но они говорят, что мы запрещены в России... Мы больше никогда не приедем в Чехию. Мы знаем, что обычные люди ничего против нас не имеют, но ваше правительство имеет. Очень жаль, у вас прекрасная страна, но странное правительство".Говорят, что политике не место в спорте. Я не сторонник такой точки зрения, поскольку прекрасно понимаю, что политика влияет на все процессы на всех уровнях. Сегодня, смею утверждать, как никогда ранее, во всей красе демонстрируется, что спорт —это инструмент политики, и каждый спортсмен должен это прекрасно осознавать. И не только это, но и то, что любой российский спортсмен будет подвергаться травле, даже если он публично выступит против СВО. Причины всегда найдутся. Сегодня это СВО, завтра — якобы запрещенный допинг, различные процедурные издевательства, фальсификации со стороны спортивных организаций и, наконец, коллективная вина за режим или правительство в своей стране, независимо от того, поддерживают они его или нет, или даже не живут в своей стране.Главным клеймом, основанием для стигматизации и дискриминации, стали русская национальность, российское гражданство или просто отношение к России как таковой.И так будет продолжаться еще долго.Не помогут ни вынужденные, ни искренние публичные заявления о дистанцировании от России. Тот, кто поддастся на своеобразную западную лицемерную игру в нейтральный статус на всемирных играх и турнирах, где не звучит российский гимн и не развевается российский флаг, все равно дисквалифицирует сам себя, даже если, например, завоюет пять золотых медалей. Они не осознают последствий потери идентичности всех спортивных мероприятий. Все они основаны на национальной или государственной идентичности. Россия вполне справедливо ожидает и от своих спортсменов, родившихся в России, где они получили образование и спортивную квалификацию, что они должны отплатить своей стране за подаренные им возможности. Это понимает все больше и больше российских спортсменов, особенно после 24 февраля 2022 года. Многие из них также возвращаются в Россию, так как не желают дальше терпеть издевательства и унижение своего достоинства.Самое смешное и печальное то, что Запад постоянно и лживо заявляет о своей интернациональной и мультикультурной "демократичности". На деле же "демократичность" существует лишь в пределах собственных эгоистических интересов, без внимания к тому, что от этого страдают другие. Даже напротив: Запад воспринимает и границы демократии, и страдания тех, кто оказался вне границ, как нечто естественное.А на самом деле естественность — это взаимное признание, уважение правил и договоренностей, солидарность, дружба. Спортивный дух. Но Запад играет, не соблюдая согласованных правил. По сути, он устанавливает исключительно свои правила в духе "цель оправдывает средства". Применение вышеупомянутого принципа национальной коллективной вины — это преступление, и за ним должно последовать справедливое наказание. Я также не удивлюсь, если Россия и дружественные ей страны, входящие в БРИКС и ШОС, сами организуют условные Евроазиатские игры, турниры и соревнования.Когда-нибудь, но, наверное, не сейчас. Потому что Россия никогда не будет похожа на Соединенные Штаты Америки.

https://ukraina.ru/20230731/1048380526.html

https://ukraina.ru/20220421/1033827341.html

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роман блашко, эксклюзив, чехия, теннисистка, россия, сша, выдворение, спорт, сво, спортсменка, спортсмены, зарубежье, запад