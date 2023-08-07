https://ukraina.ru/20230807/1048528013.html
Скандал с греко-католическим священником, обстрелы и дроны. Главное на Украине на 13:00 7 августа
Скандал с греко-католическим священником, обстрелы и дроны. Главное на Украине на 13:00 7 августа - 07.08.2023 Украина.ру
Скандал с греко-католическим священником, обстрелы и дроны. Главное на Украине на 13:00 7 августа
Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Проповедь греко-католического священника в Ужгороде о мире между русскими и украинцами возмутила украинских журналистов.
2023-08-07T13:05
2023-08-07T13:05
2023-08-07T13:08
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048527857_0:14:994:573_1920x0_80_0_0_d4283a92727544dcef055ebfe78d633f.jpg
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 53 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 202 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о ранении 9 гражданских лиц в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Старомихайловке", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений в Кировском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и Старомихайловке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватой — 4 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядов калибром 152 мм. После полудня по Кировскому району Донецка выпустили 8 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", 6 августа ВСУ выпустили по региону 42 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области Вчера днём ВСУ выпустили 42 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алешки — 9; Каиры — 9; Голая Пристань — 8; Старая Збурьевка — 7; Кардашинка — 9", - отмечалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Подстепное.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Губернатор Калужской области Владислав Шапша утром 7 августа сообщил о сбитом на востоке региона беспилотника."Сегодня в 02:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат", — написал Шапша в своём телеграм-канале.Пострадавших и повреждений не было.Как рассказал РИА "Новости" представитель экстренных служб региона, обломки сбитого беспилотника упали возле посёлка Ферзиково.При этом ранее над Калужской областью уже сбивали украинские беспилотники.Также СМИ сообщили о падении беспилотника в Орловской области."Неизвестный беспилотник самолётного типа рухнул в Орловской области. Обломки разбросало на 4 км. Как нам стало известно, находку сделали вчера вечером. Части БПЛА обнаружили в Знаменском районе, в 60 км от Орла. Эксперты собрали все обломки, которые разлетелись по округе, — двигатель, плату управления, фрагменты корпуса и крыльев. Выяснилось, что беспилотник два метра длиной и три метра шириной собран кустарно. При первичном осмотре взрывных веществ и устройств на "птичке" не обнаружено. Полиция проводит проверку, устанавливает "производителей" и выясняет, кто и с какой целью запускал аппарат", - написал телеграм-канал SHOT.Ранее украинские беспилотники сбивали и в регионах не граничащих непосредственно с Украиной.Скандал со священникомНа Украине вспыхнул скандал из-за призыва греко-католического священника Романа Кураха к миру между русскими и украинцами."Мы очень просим, чтобы Господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа - Украину и Россию. Чтобы эти два народа не толкали, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили Царство Небесное уже здесь на земле и когда-нибудь вместе вошли в небо, обнялись и прославили Господа на целую вечность на многие и благие лета" - заявил священник во время проповеди в Ужгородском соборе.Эти слова через громкоговоритель услышала украинская журналистка Би-би-си Дарья Сипигина. По её "никто и глазом не моргнул на эти слова"."Десятки людей молча прослушали богослужение и ушли", - рассказала она.Сипигина с подругой вступили в перепалку со священником: они начали ему доказывать, что русские и украинцы — не братские народы. При этом они провоцировали священника."Мой родной брат в десантных войсках <...> Мы в Господе, мы братья и сёстры. Это не я сказал, это Христос сказал", - пытался вразумить журналистку, которая заявляла, что на передовой и в России "нет Бога"."Иисус говорил: "Благословляйте врагов наших" <...> Вы хотите, чтобы я сказал: "Убийвайте людей"? А я такого не скажу!" - срывался на крик выведенный журналистской и её группой поддержки священник.Сипигина сообщила, что Кураха называют "одним из самых харизматичных священников и ораторов на Закарпатье".Примечательно, что позиция этого священника расходится с позицией УГКЦ, руководство которой давит на Папу Римского Франциска с тем, чтобы он занял сторону Украины."Вы вспомнили моего сына. Владыка, митрополит Борис Гудзяк (митрополит Филадельфийский, президент Украинского католического университета, член "Пласта". —Ред.), занёс Папе Римскому фотографию моего сына с моим телефоном. И там написано, что это внук историка, внук генерации служителей грекокатоликов, который отдал свою жизнь за своих ближних. И несколько дней спустя вышел пресс-релиз Ватикана о том, что Россия является нападавшей, это — война и так далее. До этого времени так не было, но вошли некоторые люди в диалог и папа римский, хоть он уже и старец, изменил понемногу своё мнение", — заявил в декабре 2022 года Михаил Димид — иерарх УГКЦ, член "Пласта", отец погибшего во время СВО украинского националиста Артемия Димида.Он призвал активно выстраивать диалог с отдельными кардиналами Католической церкви и посетовал на то, что нынешний папа римский Франциск — из Латинской Америки — не настроен антикоммунистически и против России.Димид также рассказал о том, как приехал на Украину."Я прилетел в Киев, и там пограничник мне что-то говорит на русском языке. А я себе думаю: "Почему ты тут на моей земле говоришь не на моём языке?" А откуда это пришло? Это пришло от моих родителей: мы дома говорили только на украинском языке", — заявил этот уроженец Бельгии, отец которого родился под Ивано-Франковском, а мать — в Боснии."Религиозно-информационная служба Украины" - официальный ресурс Украинской греко-католической церкви, уже сообщила о скандале в Закарпатье."Инцидент произошёл в Ужгородском греко-католическом кафедральном собороне — главном храме Мукачевской греко-католической епархии (МГКЕ). Эта епархия не подчиняется УГКЦ и её предстоятелю Святославу. Она подчиняется напрямую Ватикану", - указывалось в сообщении на сайте РИСУ.При этом случай в Закарпатье заметили и в России."Видите, как бывает. Греко-униат. Западная Украина, Ужгород. Казалось бы, должен настроен антирусски. А он, послушайте, что говорит: "два великих народа", "надо, чтобы Бог помирил". Такое не каждый православный священник скажет с церковной кафедры в Восточной Украине. А он говорит. Причем там люди очень набожные. Поэтому воспринимают слова своего пастыря всерьез. Хотя, с другой стороны, это Закарпатье — русины. А русины — наши люди", - отметил бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Примечательно, что на странице Сипигиной в Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская – Ред.) много комментариев на украинском языке, авторы которых осуждают журналистку, сомневаются в её профессиональности. Некоторые и вовсе спрашивают, зачем Сипигина приехала в Закарпатье и провоцирует местных жителей.
https://ukraina.ru/20230807/1048517575.html
https://ukraina.ru/20230806/1048513873.html
https://ukraina.ru/20230806/1048509171.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048527857_0:0:764:573_1920x0_80_0_0_3fa9b9cbcd5cc31b6eee3b82425ac092.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники, эксклюзив
Скандал с греко-католическим священником, обстрелы и дроны. Главное на Украине на 13:00 7 августа
13:05 07.08.2023 (обновлено: 13:08 07.08.2023)
Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Проповедь греко-католического священника в Ужгороде о мире между русскими и украинцами возмутила украинских журналистов.
Как сообщило
представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 53 удара по территории этого региона России.
"На донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 202 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).
"Поступили сведения о ранении 9 гражданских лиц в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Старомихайловке", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений в Кировском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и Старомихайловке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.
На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватой — 4 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядов калибром 152 мм. После полудня по Кировскому району Донецка выпустили 8 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм.
По данным
агентства "Таврия. Новости Херсонской области", 6 августа ВСУ выпустили по региону 42 снаряда.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области Вчера днём ВСУ выпустили 42 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алешки — 9; Каиры — 9; Голая Пристань — 8; Старая Збурьевка — 7; Кардашинка — 9", - отмечалось в публикации агентства.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Подстепное.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша утром 7 августа сообщил
о сбитом на востоке региона беспилотника.
"Сегодня в 02:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат", — написал Шапша в своём телеграм-канале.
Пострадавших и повреждений не было.
Как рассказал РИА "Новости"
представитель экстренных служб региона, обломки сбитого беспилотника упали возле посёлка Ферзиково.
При этом ранее над Калужской областью уже сбивали украинские беспилотники.
Также СМИ сообщили о падении беспилотника в Орловской области.
"Неизвестный беспилотник самолётного типа рухнул в Орловской области. Обломки разбросало на 4 км. Как нам стало известно, находку сделали вчера вечером. Части БПЛА обнаружили в Знаменском районе, в 60 км от Орла. Эксперты собрали все обломки, которые разлетелись по округе, — двигатель, плату управления, фрагменты корпуса и крыльев. Выяснилось, что беспилотник два метра длиной и три метра шириной собран кустарно. При первичном осмотре взрывных веществ и устройств на "птичке" не обнаружено. Полиция проводит проверку, устанавливает "производителей" и выясняет, кто и с какой целью запускал аппарат
", - написал
телеграм-канал SHOT.
Ранее украинские беспилотники сбивали и в регионах не граничащих непосредственно с Украиной.
На Украине вспыхнул скандал из-за призыва греко-католического священника Романа Кураха к миру между русскими и украинцами.
"Мы очень просим, чтобы Господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа - Украину и Россию. Чтобы эти два народа не толкали, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили Царство Небесное уже здесь на земле и когда-нибудь вместе вошли в небо, обнялись и прославили Господа на целую вечность на многие и благие лета" - заявил священник во время проповеди в Ужгородском соборе.
Эти слова через громкоговоритель услышала украинская журналистка Би-би-си Дарья Сипигина. По её "никто и глазом не моргнул на эти слова".
"Десятки людей молча прослушали богослужение и ушли", - рассказала она.
Сипигина с подругой вступили в перепалку со священником: они начали ему доказывать, что русские и украинцы — не братские народы. При этом они провоцировали священника.
"Мой родной брат в десантных войсках <...> Мы в Господе, мы братья и сёстры. Это не я сказал, это Христос сказал", - пытался вразумить журналистку, которая заявляла, что на передовой и в России "нет Бога".
"Иисус говорил: "Благословляйте врагов наших" <...> Вы хотите, чтобы я сказал: "Убийвайте людей"? А я такого не скажу!" - срывался на крик выведенный журналистской и её группой поддержки священник.
Сипигина сообщила, что Кураха называют "одним из самых харизматичных священников и ораторов на Закарпатье".
Примечательно, что позиция этого священника расходится с позицией УГКЦ, руководство которой давит на Папу Римского Франциска с тем, чтобы он занял сторону Украины.
"Вы вспомнили моего сына. Владыка, митрополит Борис Гудзяк (митрополит Филадельфийский, президент Украинского католического университета, член "Пласта". —Ред.), занёс Папе Римскому фотографию моего сына с моим телефоном. И там написано, что это внук историка, внук генерации служителей грекокатоликов, который отдал свою жизнь за своих ближних. И несколько дней спустя вышел пресс-релиз Ватикана о том, что Россия является нападавшей, это — война и так далее. До этого времени так не было, но вошли некоторые люди в диалог и папа римский, хоть он уже и старец, изменил понемногу своё мнение
", — заявил
в декабре 2022 года Михаил Димид
— иерарх УГКЦ, член "Пласта", отец погибшего во время СВО украинского националиста Артемия Димида
.
Он призвал активно выстраивать диалог с отдельными кардиналами Католической церкви и посетовал на то, что нынешний папа римский Франциск — из Латинской Америки — не настроен антикоммунистически и против России.
Димид также рассказал о том, как приехал на Украину.
"Я прилетел в Киев, и там пограничник мне что-то говорит на русском языке. А я себе думаю: "Почему ты тут на моей земле говоришь не на моём языке?" А откуда это пришло? Это пришло от моих родителей: мы дома говорили только на украинском языке", — заявил этот уроженец Бельгии, отец которого родился под Ивано-Франковском, а мать — в Боснии.
"Религиозно-информационная служба Украины" - официальный ресурс Украинской греко-католической церкви, уже сообщила о скандале в Закарпатье.
"Инцидент произошёл в Ужгородском греко-католическом кафедральном собороне — главном храме Мукачевской греко-католической епархии (МГКЕ). Эта епархия не подчиняется УГКЦ и её предстоятелю Святославу. Она подчиняется напрямую Ватикану
", - указывалось
в сообщении на сайте РИСУ.
При этом случай в Закарпатье заметили и в России.
"Видите, как бывает. Греко-униат. Западная Украина, Ужгород. Казалось бы, должен настроен антирусски. А он, послушайте, что говорит: "два великих народа", "надо, чтобы Бог помирил". Такое не каждый православный священник скажет с церковной кафедры в Восточной Украине. А он говорит. Причем там люди очень набожные. Поэтому воспринимают слова своего пастыря всерьез. Хотя, с другой стороны, это Закарпатье — русины. А русины — наши люди
", - отметил
бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв
.
Примечательно, что на странице Сипигиной в Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская – Ред.) много комментариев на украинском языке, авторы которых осуждают журналистку, сомневаются в её профессиональности. Некоторые и вовсе спрашивают, зачем Сипигина приехала в Закарпатье и провоцирует местных жителей.