https://ukraina.ru/20230807/1048528013.html

Скандал с греко-католическим священником, обстрелы и дроны. Главное на Украине на 13:00 7 августа

Скандал с греко-католическим священником, обстрелы и дроны. Главное на Украине на 13:00 7 августа - 07.08.2023 Украина.ру

Скандал с греко-католическим священником, обстрелы и дроны. Главное на Украине на 13:00 7 августа

Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Проповедь греко-католического священника в Ужгороде о мире между русскими и украинцами возмутила украинских журналистов.

2023-08-07T13:05

2023-08-07T13:05

2023-08-07T13:08

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 53 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 202 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о ранении 9 гражданских лиц в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Старомихайловке", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений в Кировском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и Старомихайловке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватой — 4 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядов калибром 152 мм. После полудня по Кировскому району Донецка выпустили 8 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", 6 августа ВСУ выпустили по региону 42 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области Вчера днём ВСУ выпустили 42 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алешки — 9; Каиры — 9; Голая Пристань — 8; Старая Збурьевка — 7; Кардашинка — 9", - отмечалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Подстепное.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Губернатор Калужской области Владислав Шапша утром 7 августа сообщил о сбитом на востоке региона беспилотника."Сегодня в 02:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат", — написал Шапша в своём телеграм-канале.Пострадавших и повреждений не было.Как рассказал РИА "Новости" представитель экстренных служб региона, обломки сбитого беспилотника упали возле посёлка Ферзиково.При этом ранее над Калужской областью уже сбивали украинские беспилотники.Также СМИ сообщили о падении беспилотника в Орловской области."Неизвестный беспилотник самолётного типа рухнул в Орловской области. Обломки разбросало на 4 км. Как нам стало известно, находку сделали вчера вечером. Части БПЛА обнаружили в Знаменском районе, в 60 км от Орла. Эксперты собрали все обломки, которые разлетелись по округе, — двигатель, плату управления, фрагменты корпуса и крыльев. Выяснилось, что беспилотник два метра длиной и три метра шириной собран кустарно. При первичном осмотре взрывных веществ и устройств на "птичке" не обнаружено. Полиция проводит проверку, устанавливает "производителей" и выясняет, кто и с какой целью запускал аппарат", - написал телеграм-канал SHOT.Ранее украинские беспилотники сбивали и в регионах не граничащих непосредственно с Украиной.Скандал со священникомНа Украине вспыхнул скандал из-за призыва греко-католического священника Романа Кураха к миру между русскими и украинцами."Мы очень просим, чтобы Господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа - Украину и Россию. Чтобы эти два народа не толкали, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили Царство Небесное уже здесь на земле и когда-нибудь вместе вошли в небо, обнялись и прославили Господа на целую вечность на многие и благие лета" - заявил священник во время проповеди в Ужгородском соборе.Эти слова через громкоговоритель услышала украинская журналистка Би-би-си Дарья Сипигина. По её "никто и глазом не моргнул на эти слова"."Десятки людей молча прослушали богослужение и ушли", - рассказала она.Сипигина с подругой вступили в перепалку со священником: они начали ему доказывать, что русские и украинцы — не братские народы. При этом они провоцировали священника."Мой родной брат в десантных войсках <...> Мы в Господе, мы братья и сёстры. Это не я сказал, это Христос сказал", - пытался вразумить журналистку, которая заявляла, что на передовой и в России "нет Бога"."Иисус говорил: "Благословляйте врагов наших" <...> Вы хотите, чтобы я сказал: "Убийвайте людей"? А я такого не скажу!" - срывался на крик выведенный журналистской и её группой поддержки священник.Сипигина сообщила, что Кураха называют "одним из самых харизматичных священников и ораторов на Закарпатье".Примечательно, что позиция этого священника расходится с позицией УГКЦ, руководство которой давит на Папу Римского Франциска с тем, чтобы он занял сторону Украины."Вы вспомнили моего сына. Владыка, митрополит Борис Гудзяк (митрополит Филадельфийский, президент Украинского католического университета, член "Пласта". —Ред.), занёс Папе Римскому фотографию моего сына с моим телефоном. И там написано, что это внук историка, внук генерации служителей грекокатоликов, который отдал свою жизнь за своих ближних. И несколько дней спустя вышел пресс-релиз Ватикана о том, что Россия является нападавшей, это — война и так далее. До этого времени так не было, но вошли некоторые люди в диалог и папа римский, хоть он уже и старец, изменил понемногу своё мнение", — заявил в декабре 2022 года Михаил Димид — иерарх УГКЦ, член "Пласта", отец погибшего во время СВО украинского националиста Артемия Димида.Он призвал активно выстраивать диалог с отдельными кардиналами Католической церкви и посетовал на то, что нынешний папа римский Франциск — из Латинской Америки — не настроен антикоммунистически и против России.Димид также рассказал о том, как приехал на Украину."Я прилетел в Киев, и там пограничник мне что-то говорит на русском языке. А я себе думаю: "Почему ты тут на моей земле говоришь не на моём языке?" А откуда это пришло? Это пришло от моих родителей: мы дома говорили только на украинском языке", — заявил этот уроженец Бельгии, отец которого родился под Ивано-Франковском, а мать — в Боснии."Религиозно-информационная служба Украины" - официальный ресурс Украинской греко-католической церкви, уже сообщила о скандале в Закарпатье."Инцидент произошёл в Ужгородском греко-католическом кафедральном собороне — главном храме Мукачевской греко-католической епархии (МГКЕ). Эта епархия не подчиняется УГКЦ и её предстоятелю Святославу. Она подчиняется напрямую Ватикану", - указывалось в сообщении на сайте РИСУ.При этом случай в Закарпатье заметили и в России."Видите, как бывает. Греко-униат. Западная Украина, Ужгород. Казалось бы, должен настроен антирусски. А он, послушайте, что говорит: "два великих народа", "надо, чтобы Бог помирил". Такое не каждый православный священник скажет с церковной кафедры в Восточной Украине. А он говорит. Причем там люди очень набожные. Поэтому воспринимают слова своего пастыря всерьез. Хотя, с другой стороны, это Закарпатье — русины. А русины — наши люди", - отметил бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Примечательно, что на странице Сипигиной в Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская – Ред.) много комментариев на украинском языке, авторы которых осуждают журналистку, сомневаются в её профессиональности. Некоторые и вовсе спрашивают, зачем Сипигина приехала в Закарпатье и провоцирует местных жителей.

https://ukraina.ru/20230807/1048517575.html

https://ukraina.ru/20230806/1048513873.html

https://ukraina.ru/20230806/1048509171.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив