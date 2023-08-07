Российские военные разгромили роту ВСУ в районе Ольшан - Минобороны РФ - 07.08.2023 Украина.ру
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Российские военные разгромили роту ВСУ в районе Ольшан - Минобороны РФ
Российские военные разгромили роту ВСУ в районе Ольшан - Минобороны РФ - 07.08.2023 Украина.ру
Российские военные разгромили роту ВСУ в районе Ольшан - Минобороны РФ
Подразделения группировки войск "Запад" захватили семь опорных пунктов войск Украины в районе Ольшан и разгромили роту пехоты противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск полковник Сергей Зыбинский, передает 7 августа РИА Новости
2023-08-07T08:27
2023-08-07T08:37
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"В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины", - рассказал офицер.Кроме того, отметил Зыбинский, в ходе боевых действий противник провел четыре контратаки: нанесением огневого поражения все атаки были отражены.Начальник пресс-центра рассказал также, что подразделения 25-й отдельной воздушной десантной бригады Украины предприняли три попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новосёловское, все атаки были отражены. Потери противника составили до взвода пехоты.В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены два артиллерийских орудия, буксируемая гаубица "Мста-Б" в районе Купянска и гаубица Д-20 в районе Петропавловки."Расчет баранжирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил самоходную артиллерийскую установку "Акация" в районе населенного пункта Дорошёвка", - добавил Зыбинский.
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украина, всу, новости, наступление, атака
Украина, ВСУ, Новости, наступление, атака

Российские военные разгромили роту ВСУ в районе Ольшан - Минобороны РФ

08:27 07.08.2023 (обновлено: 08:37 07.08.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Подразделения группировки войск "Запад" захватили семь опорных пунктов войск Украины в районе Ольшан и разгромили роту пехоты противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск полковник Сергей Зыбинский, передает 7 августа РИА Новости
"В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины", - рассказал офицер.
Кроме того, отметил Зыбинский, в ходе боевых действий противник провел четыре контратаки: нанесением огневого поражения все атаки были отражены.
"Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства "Спартан". Два боевика захвачены в плен", - уточнил он.
Начальник пресс-центра рассказал также, что подразделения 25-й отдельной воздушной десантной бригады Украины предприняли три попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новосёловское, все атаки были отражены. Потери противника составили до взвода пехоты.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены два артиллерийских орудия, буксируемая гаубица "Мста-Б" в районе Купянска и гаубица Д-20 в районе Петропавловки.
"Расчет баранжирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил самоходную артиллерийскую установку "Акация" в районе населенного пункта Дорошёвка", - добавил Зыбинский.
uj 22 airborne
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