https://ukraina.ru/20230807/1048517081.html

Российские военные разгромили роту ВСУ в районе Ольшан - Минобороны РФ

Российские военные разгромили роту ВСУ в районе Ольшан - Минобороны РФ - 07.08.2023 Украина.ру

Российские военные разгромили роту ВСУ в районе Ольшан - Минобороны РФ

Подразделения группировки войск "Запад" захватили семь опорных пунктов войск Украины в районе Ольшан и разгромили роту пехоты противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск полковник Сергей Зыбинский, передает 7 августа РИА Новости

2023-08-07T08:27

2023-08-07T08:27

2023-08-07T08:37

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"В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины", - рассказал офицер.Кроме того, отметил Зыбинский, в ходе боевых действий противник провел четыре контратаки: нанесением огневого поражения все атаки были отражены.Начальник пресс-центра рассказал также, что подразделения 25-й отдельной воздушной десантной бригады Украины предприняли три попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новосёловское, все атаки были отражены. Потери противника составили до взвода пехоты.В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены два артиллерийских орудия, буксируемая гаубица "Мста-Б" в районе Купянска и гаубица Д-20 в районе Петропавловки."Расчет баранжирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил самоходную артиллерийскую установку "Акация" в районе населенного пункта Дорошёвка", - добавил Зыбинский.

https://ukraina.ru/20230806/1048509171.html

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украина, всу, новости, наступление, атака