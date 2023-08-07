Президент Турции намерен предложить Путину посредничество по Украине - 07.08.2023 Украина.ру
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Президент Турции намерен предложить Путину посредничество по Украине
Президент Турции намерен предложить Путину посредничество по Украине - 07.08.2023 Украина.ру
Президент Турции намерен предложить Путину посредничество по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине для установления скорейшего прекращения огня. Об этом 7 августа сообщает РИА Новости
2023-08-07T07:24
2023-08-07T07:30
эрдоган
владимир путин
зарубежье
новости
переговоры
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"Господин президент (Тайип Эрдоган) предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе - проигравших. Как вы знаете, Анкара неоднократно выступала за то, чтобы скорее добиться устойчивого прекращения огня и сесть за стол переговоров. Мы продолжаем свои усилия. Господин президент - сегодня, пожалуй, единственный мировой лидер, который пользуется искренним доверием лидеров России и Украины, может находиться в постоянном контакте с ними, делает все, чтобы в регионе воцарился мир", - сказал источник в администрации турецкого президента.Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров - двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
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эрдоган, владимир путин, зарубежье, новости, переговоры
Эрдоган, Владимир Путин, Зарубежье, Новости, переговоры

Президент Турции намерен предложить Путину посредничество по Украине

07:24 07.08.2023 (обновлено: 07:30 07.08.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII тур президентских выборов в Турции
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине для установления скорейшего прекращения огня. Об этом 7 августа сообщает РИА Новости
"Господин президент (Тайип Эрдоган) предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе - проигравших. Как вы знаете, Анкара неоднократно выступала за то, чтобы скорее добиться устойчивого прекращения огня и сесть за стол переговоров. Мы продолжаем свои усилия. Господин президент - сегодня, пожалуй, единственный мировой лидер, который пользуется искренним доверием лидеров России и Украины, может находиться в постоянном контакте с ними, делает все, чтобы в регионе воцарился мир", - сказал источник в администрации турецкого президента.
Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров - двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
2 августа, 13:36
Канцелярия Эрдогана: Путин согласился приехать с визитом в ТурциюСоответствующая договоренность была достигнута во время телефонных переговорах Путина и Эрдогана 2 августа, отмечается в сообщении канцелярии
 
ЭрдоганВладимир ПутинЗарубежьеНовостипереговоры
 
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Заголовок открываемого материала
07:24Президент Турции намерен предложить Путину посредничество по Украине
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