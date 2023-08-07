https://ukraina.ru/20230807/1048516644.html
Президент Турции намерен предложить Путину посредничество по Украине
Президент Турции намерен предложить Путину посредничество по Украине - 07.08.2023 Украина.ру
Президент Турции намерен предложить Путину посредничество по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине для установления скорейшего прекращения огня. Об этом 7 августа сообщает РИА Новости
2023-08-07T07:24
2023-08-07T07:24
2023-08-07T07:30
эрдоган
владимир путин
зарубежье
новости
переговоры
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"Господин президент (Тайип Эрдоган) предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе - проигравших. Как вы знаете, Анкара неоднократно выступала за то, чтобы скорее добиться устойчивого прекращения огня и сесть за стол переговоров. Мы продолжаем свои усилия. Господин президент - сегодня, пожалуй, единственный мировой лидер, который пользуется искренним доверием лидеров России и Украины, может находиться в постоянном контакте с ними, делает все, чтобы в регионе воцарился мир", - сказал источник в администрации турецкого президента.Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров - двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
https://ukraina.ru/20230802/1048425652.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эрдоган, владимир путин, зарубежье, новости, переговоры
Президент Турции намерен предложить Путину посредничество по Украине
07:24 07.08.2023 (обновлено: 07:30 07.08.2023)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине для установления скорейшего прекращения огня. Об этом 7 августа сообщает РИА Новости
"Господин президент (Тайип Эрдоган) предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе - проигравших. Как вы знаете, Анкара неоднократно выступала за то, чтобы скорее добиться устойчивого прекращения огня и сесть за стол переговоров. Мы продолжаем свои усилия. Господин президент - сегодня, пожалуй, единственный мировой лидер, который пользуется искренним доверием лидеров России и Украины, может находиться в постоянном контакте с ними, делает все, чтобы в регионе воцарился мир", - сказал источник в администрации турецкого президента.
Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров - двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.