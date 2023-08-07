Отец Кривбасса: "Малороссийский Колумб" Александр Поль - 07.08.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230807/1048510338.html
Отец Кривбасса: "Малороссийский Колумб" Александр Поль
Отец Кривбасса: "Малороссийский Колумб" Александр Поль - 07.08.2023 Украина.ру
Отец Кривбасса: "Малороссийский Колумб" Александр Поль
Неофициальным отцом Донбасса считается Джон Юз, давший первое имя нынешнему Донецку. Однако он не был ни первооткрывателем донецкого угля (это было сделано в XVIII веке), ни первым промышленником в Донбассе. А вот Криворожский железорудный бассейн открыл и начал развивать вполне определённый человек – Александр Николаевич Поль
2023-08-07T18:00
2023-08-07T18:00
история
история
история украины
история малороссии
история новороссии
екатеринослав
кривой рог
xix век
железная дорога
железо
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Тут, правда, тоже не всё однозначно – Поль не открыл, а переоткрыл криворожские железные руды. Предшественником же его был не кто иной как светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический, по чьему поручению профессор Михаил Ливанов нашёл при слиянии рек Ингулец и Саксагань залежи руд (магнитного и красного железняка), а также угля, каолина и графита. Потёмкин распорядился построить чугунолитейный завод и фаянсовую фабрику, но работы были остановлены после его смерти, а само месторождение признано неперспективным.Александр Поль, обнаруживший железные руды в Дубовой балке возле Кривого Рога (город существует с XVIII века) в 1866 году, был более счастлив – он умер 7 августа 1890 года, став свидетелем не только начала промышленной разработки криворожских руд и закладки первой доменной печи, но и получения первой прибыли основанного им Анонимного (акционерного) общества Криворогских (так тогда писали) железных руд.Криворожский железорудный район сформировался ещё в протерозойскую эпоху, причём геологи не могут прийти к общему мнению, что привело к насыщению пород железом – то ли вулканическая активность (железо выносили наверх газы), то ли выветривание (железо переносила вода). Так или иначе, сформировалась насыщенная железом область, протянувшаяся на 100 километров по территории Полтавской (Комсомольск/Горишни Плавни), Кировоградской (Долинское), Днепропетровской и Запорожской областей. Ширина – всего от 2 до 6 км. Глубина залегания руд – от 30 до 1400 метров. Вообще на территории Украины находится 11% мировых разведанных запасов богатых железных руд, значительная часть – в Криворожском районе.Впрочем, вернёмся к Полю, который родился 1 сентября 1832 года в селе Малоалександровка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии (сейчас – одноимённый район Днепропетровской области).Его отец – подпоручик Николай Иванович Поль, а мать – Анна Павловна Полетика.Полетики (одна из ветвей носит фамилию Политковские) – польский шляхетский род, прослеживаемый как минимум с XVII века и породнившийся с казацкой старшиной: Анна Павловна – праправнучка родной сестры наказного гетмана Павла Полуботка. По распространённой легенде он был сказочно богат…Фамилия Поль тоже интересная. В России как правило её носили выходцы из коронной Польши, но есть и другая этимология, восходящая к французским словам "le pol" или "la polle" – "рудник" или "шахта".В общем – сплошная мистика: человек, чья фамилия может относиться к шахтёрскому труду, находит в недрах родной земли полуботковы сокровища…Правда, в случае с Полем происхождение фамилии всё же другое, но не менее почётное – его дед Иоганн Поуль был прибалтийским (литовским или эстляндским) немцем, служил в русской армии, под началом Румянцева и Суворова штурмовал Очаков и Измаил, в 1791 году в награду за военные заслуги получил 1500 десятин земли в Екатеринославской губернии (по другим данным – принимал участие в Альпийском походе и вышел в отставку в 1801 году с 500 десятинами).Александр Поль в 1850 году окончил Полтавскую губернскую гимназию (в то время – одну из лучших на юге России), а в 1854 году – юридический факультет Дерптского (ныне — Тартуского) университета. Причём выпускные экзамены он сдавал досрочно – в связи со смертью родителей надо было срочно возвращаться домой в качестве главы семьи (семь детей).Изначально его деятельность не имела отношения к геологии – он завёл поместье около нынешнего села Александрополь в Никопольском районе. Причём животноводческое хозяйство было образцовым, приносило медали на выставках (однако, как многие образцовые хозяйства, оно вряд ли давало значительную прибыль). С 1858 года как юрист, принимал участие в земельной, земской и судебной реформах Александра II. В качестве члена комитета по выработке проекта отмены крепостничества был представлен императору, а позже был награждён золотой медалью.Помимо основных занятий у него был интерес к археологии, вызванный знанием семейной истории: в 1871 году он становится действительным членом Императорского Одесского общества истории и древностей, в 1872 и 1884 годах принимал участие в археологических съездах в Петербурге и Одессе, демонстрируя экспонаты своей коллекции, преимущественно относящиеся к казацкому периоду. В 1887 году в части собственного дома он открыл музей, коллекция которого, вместе с коллекциями общественного музея и Дмитрия Яворницкого, стала основой нынешнего Исторического музея в Днепропетровске.На выходы железных руд Поль наткнулся именно в ходе археологических раскопок. При этом ему хватило кругозора, чтобы определить, что именно он нашёл и как этим воспользоваться. Нашлись, также, знакомства и средства (пришлось закладывать и перезакладывать имущество), чтобы в 1872-74 годах совершить поездку по горнорудным районам Европы, провести анализ криворожских руд, пригласить для проведения исследований немецкого горного инженера Лео Штриппельманна и издать написанную им книгу "Южно-русские месторождения магнитных железных руд и железного блеска в Екатеринославской (Верхнеднепровской) и Херсонской губерниях". Интерес Штриппельманна не был случайным – содержание железа в привезённых Полем образцах достигало фантастических 72% (богатыми считаются руды от 54%). В 1880 году Станислав Конткевич составил геологическую карту района, на которой помимо железных руд были выделены руды медные, бурый уголь, сланцы, гранит и масса других полезных ископаемых вплоть до малахита.Получив результаты исследований Поль взял в аренду значительные участки непригодной для сельского хозяйства земли в районе Кривого Рога. Средства были получены за счёт разработки месторождения шунгита совместно с губернским предводителем дворянства Сергеем Кочубеем – тем самым, который продал концессию на строительство металлургического завода Юзу. Однако с разработкой ископаемых дело не заладилось – протолкнуть проект через министерство государственного имущества не удалось, хотя в 1875 году был высочайше утверждён проект криворожско-донецкой железной дороги (очевидно – в расчёте на объединение ресурсов двух бассейнов). Имевшиеся в Петербурге данные исследований не говорили о значимости месторождения.Пришлось идти на поклон французскому капиталу – в декабре 1880 года создано Акционерное общество Криворожских железных руд с капиталом в 5 млн франков. Акции на 1,25 млн выкупил сам Поль, внеся 50 десятин неудобий в районе Кривого Рога.Уже в августе 1881 года на этой земле заработал Саксаганский рудник, давший за 1882 год миллион пудов руды, а в 1883 – полтора миллиона. Причём речь шла о богатых рудах (более бедные сланцы начали разрабатывать только в 1955 году). Опытная плавка на заводе Новороссийского общества в Юзовке дала блестящий результат.Правда, первое время работа рудника была убыточной – доставка руды в Юзовку велась на повозках, мосты через Днепр были только наплавные, с низкой пропускной способностью. Однако, в мае 1884 года было начато движение по казённой Екатерининской железной дороге, соединившей Ясиноватую в Донбассе с Долинской в Кривбассе через Екатеринослав. За первый же год эксплуатации по дороге было провезено более двух миллионов тонн руды. Строительство дороги и моста через Днепр окупилось за полгода.А захолустный Екатеринослав стремительно начал превращаться в город чугуна и стали – в 1885 году в городе началось строительство Александровского Южно-Российского железоделательного и железопрокатного завода акционерного общества Брянского завода (завод им. Петровского, сейчас – Днепровский металлургический завод группы DCH харьковского олигарха Александра Ярославского). Не удивительно, что в 1887 году Поль становится почётным гражданином Екатеринослава.В 1889 году началось строительство первой доменной печи на Гданцевском чугунолитейном заводе (после Гражданской войны был перепрофилирован в завод горного машиностроения, прекративший существование в 2013 году).Увы, энтузиазм Поля при его жизни не нашёл финансового воплощения – после его смерти жена Ольга Семёновна вынуждена была продать за долги долю в Дубовой балке за четверть цены и даже часть археологической коллекции.А Кривбасс продолжал бить рекорды. В 1913 году тут добывалось 74% всей российской железной руды, в 1970 – 54% всей советской. На криворожских рудах созданы крупнейшие металлургические заводы в Кривом Рогу, Днепропетровске, Днепродзержинске, Запорожье.Почитание памяти Поля началось ещё при его жизни – в Дубовой Балке (территория современного Кривого Рога) ему был установлен бронзовый бюст с надписью "малороссийскому Колумбу". Бюст, однако, украли и более его не восстанавливали. Сейчас именем Поля названа одна из важных улиц Днепропетровска (проспект Кирова), а на центральном проспекте установлен памятник Полю. Есть памятник и в Кривом Рогу
https://ukraina.ru/20230625/1047503056.html
https://ukraina.ru/20191106/1025576607.html
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Василий Стоякин
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история, история украины, история малороссии, история новороссии, екатеринослав, кривой рог, xix век, железная дорога, железо, металлургия
История, История, история Украины, история Малороссии, история Новороссии, Екатеринослав, Кривой Рог, XIX век, железная дорога, железо, металлургия

Отец Кривбасса: "Малороссийский Колумб" Александр Поль

18:00 07.08.2023
 
© Василий СтоякинПамятник Александру Полю в Днепропетровске
Памятник Александру Полю в Днепропетровске
© Василий Стоякин
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Неофициальным отцом Донбасса считается Джон Юз, давший первое имя нынешнему Донецку. Однако он не был ни первооткрывателем донецкого угля (это было сделано в XVIII веке), ни первым промышленником в Донбассе. А вот Криворожский железорудный бассейн открыл и начал развивать вполне определённый человек – Александр Николаевич Поль
Тут, правда, тоже не всё однозначно – Поль не открыл, а переоткрыл криворожские железные руды. Предшественником же его был не кто иной как светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический, по чьему поручению профессор Михаил Ливанов нашёл при слиянии рек Ингулец и Саксагань залежи руд (магнитного и красного железняка), а также угля, каолина и графита. Потёмкин распорядился построить чугунолитейный завод и фаянсовую фабрику, но работы были остановлены после его смерти, а само месторождение признано неперспективным.
Александр Поль, обнаруживший железные руды в Дубовой балке возле Кривого Рога (город существует с XVIII века) в 1866 году, был более счастлив – он умер 7 августа 1890 года, став свидетелем не только начала промышленной разработки криворожских руд и закладки первой доменной печи, но и получения первой прибыли основанного им Анонимного (акционерного) общества Криворогских (так тогда писали) железных руд.
Криворожский железорудный район сформировался ещё в протерозойскую эпоху, причём геологи не могут прийти к общему мнению, что привело к насыщению пород железом – то ли вулканическая активность (железо выносили наверх газы), то ли выветривание (железо переносила вода). Так или иначе, сформировалась насыщенная железом область, протянувшаяся на 100 километров по территории Полтавской (Комсомольск/Горишни Плавни), Кировоградской (Долинское), Днепропетровской и Запорожской областей. Ширина – всего от 2 до 6 км. Глубина залегания руд – от 30 до 1400 метров. Вообще на территории Украины находится 11% мировых разведанных запасов богатых железных руд, значительная часть – в Криворожском районе.
Впрочем, вернёмся к Полю, который родился 1 сентября 1832 года в селе Малоалександровка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии (сейчас – одноимённый район Днепропетровской области).
Его отец – подпоручик Николай Иванович Поль, а мать – Анна Павловна Полетика.
Джон Хьюз
25 июня, 18:00История
Кто вы, мистер Хьюз?Донецк был основан как Юзовка – от старой транслитерации имени валлийского (т.е. – из Уэльса) предпринимателя Джона Джеймса Хьюза. При ближайшем рассмотрении он оказывается загадочным как Добрый Шубин: его биография полна тёмных пятен, неясностей и недоговоренностей. Даже дата рождения весьма приблизительна – где-то между 25 и 29 июня
Полетики (одна из ветвей носит фамилию Политковские) – польский шляхетский род, прослеживаемый как минимум с XVII века и породнившийся с казацкой старшиной: Анна Павловна – праправнучка родной сестры наказного гетмана Павла Полуботка. По распространённой легенде он был сказочно богат…
Фамилия Поль тоже интересная. В России как правило её носили выходцы из коронной Польши, но есть и другая этимология, восходящая к французским словам "le pol" или "la polle" – "рудник" или "шахта".
В общем – сплошная мистика: человек, чья фамилия может относиться к шахтёрскому труду, находит в недрах родной земли полуботковы сокровища…
Правда, в случае с Полем происхождение фамилии всё же другое, но не менее почётное – его дед Иоганн Поуль был прибалтийским (литовским или эстляндским) немцем, служил в русской армии, под началом Румянцева и Суворова штурмовал Очаков и Измаил, в 1791 году в награду за военные заслуги получил 1500 десятин земли в Екатеринославской губернии (по другим данным – принимал участие в Альпийском походе и вышел в отставку в 1801 году с 500 десятинами).
Александр Поль в 1850 году окончил Полтавскую губернскую гимназию (в то время – одну из лучших на юге России), а в 1854 году – юридический факультет Дерптского (ныне — Тартуского) университета. Причём выпускные экзамены он сдавал досрочно – в связи со смертью родителей надо было срочно возвращаться домой в качестве главы семьи (семь детей).
Изначально его деятельность не имела отношения к геологии – он завёл поместье около нынешнего села Александрополь в Никопольском районе. Причём животноводческое хозяйство было образцовым, приносило медали на выставках (однако, как многие образцовые хозяйства, оно вряд ли давало значительную прибыль). С 1858 года как юрист, принимал участие в земельной, земской и судебной реформах Александра II. В качестве члена комитета по выработке проекта отмены крепостничества был представлен императору, а позже был награждён золотой медалью.
Помимо основных занятий у него был интерес к археологии, вызванный знанием семейной истории: в 1871 году он становится действительным членом Императорского Одесского общества истории и древностей, в 1872 и 1884 годах принимал участие в археологических съездах в Петербурге и Одессе, демонстрируя экспонаты своей коллекции, преимущественно относящиеся к казацкому периоду. В 1887 году в части собственного дома он открыл музей, коллекция которого, вместе с коллекциями общественного музея и Дмитрия Яворницкого, стала основой нынешнего Исторического музея в Днепропетровске.
И. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану (1889-1896).
6 ноября 2019, 16:00
Писарь с картины Репина. История «Нестора Запорожской Сечи»Полотно Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» знают все и все обращали внимание на центральную фигуру писаря. Однако не все знают, что эта фигура – портрет друга художника, директора Екатеринославского музея Дмитрия Яворницкого
На выходы железных руд Поль наткнулся именно в ходе археологических раскопок. При этом ему хватило кругозора, чтобы определить, что именно он нашёл и как этим воспользоваться. Нашлись, также, знакомства и средства (пришлось закладывать и перезакладывать имущество), чтобы в 1872-74 годах совершить поездку по горнорудным районам Европы, провести анализ криворожских руд, пригласить для проведения исследований немецкого горного инженера Лео Штриппельманна и издать написанную им книгу "Южно-русские месторождения магнитных железных руд и железного блеска в Екатеринославской (Верхнеднепровской) и Херсонской губерниях". Интерес Штриппельманна не был случайным – содержание железа в привезённых Полем образцах достигало фантастических 72% (богатыми считаются руды от 54%). В 1880 году Станислав Конткевич составил геологическую карту района, на которой помимо железных руд были выделены руды медные, бурый уголь, сланцы, гранит и масса других полезных ископаемых вплоть до малахита.
Получив результаты исследований Поль взял в аренду значительные участки непригодной для сельского хозяйства земли в районе Кривого Рога. Средства были получены за счёт разработки месторождения шунгита совместно с губернским предводителем дворянства Сергеем Кочубеем – тем самым, который продал концессию на строительство металлургического завода Юзу. Однако с разработкой ископаемых дело не заладилось – протолкнуть проект через министерство государственного имущества не удалось, хотя в 1875 году был высочайше утверждён проект криворожско-донецкой железной дороги (очевидно – в расчёте на объединение ресурсов двух бассейнов). Имевшиеся в Петербурге данные исследований не говорили о значимости месторождения.
Пришлось идти на поклон французскому капиталу – в декабре 1880 года создано Акционерное общество Криворожских железных руд с капиталом в 5 млн франков. Акции на 1,25 млн выкупил сам Поль, внеся 50 десятин неудобий в районе Кривого Рога.
Уже в августе 1881 года на этой земле заработал Саксаганский рудник, давший за 1882 год миллион пудов руды, а в 1883 – полтора миллиона. Причём речь шла о богатых рудах (более бедные сланцы начали разрабатывать только в 1955 году). Опытная плавка на заводе Новороссийского общества в Юзовке дала блестящий результат.
Правда, первое время работа рудника была убыточной – доставка руды в Юзовку велась на повозках, мосты через Днепр были только наплавные, с низкой пропускной способностью. Однако, в мае 1884 года было начато движение по казённой Екатерининской железной дороге, соединившей Ясиноватую в Донбассе с Долинской в Кривбассе через Екатеринослав. За первый же год эксплуатации по дороге было провезено более двух миллионов тонн руды. Строительство дороги и моста через Днепр окупилось за полгода.
Мост через реку Донец Екатериненская железная дорога - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
30 мая, 18:00История
Стальной хребет Донбасса
А захолустный Екатеринослав стремительно начал превращаться в город чугуна и стали – в 1885 году в городе началось строительство Александровского Южно-Российского железоделательного и железопрокатного завода акционерного общества Брянского завода (завод им. Петровского, сейчас – Днепровский металлургический завод группы DCH харьковского олигарха Александра Ярославского). Не удивительно, что в 1887 году Поль становится почётным гражданином Екатеринослава.
В 1889 году началось строительство первой доменной печи на Гданцевском чугунолитейном заводе (после Гражданской войны был перепрофилирован в завод горного машиностроения, прекративший существование в 2013 году).
Увы, энтузиазм Поля при его жизни не нашёл финансового воплощения – после его смерти жена Ольга Семёновна вынуждена была продать за долги долю в Дубовой балке за четверть цены и даже часть археологической коллекции.
А Кривбасс продолжал бить рекорды. В 1913 году тут добывалось 74% всей российской железной руды, в 1970 – 54% всей советской. На криворожских рудах созданы крупнейшие металлургические заводы в Кривом Рогу, Днепропетровске, Днепродзержинске, Запорожье.
Почитание памяти Поля началось ещё при его жизни – в Дубовой Балке (территория современного Кривого Рога) ему был установлен бронзовый бюст с надписью "малороссийскому Колумбу". Бюст, однако, украли и более его не восстанавливали. Сейчас именем Поля названа одна из важных улиц Днепропетровска (проспект Кирова), а на центральном проспекте установлен памятник Полю. Есть памятник и в Кривом Рогу
 
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18:00Отец Кривбасса: "Малороссийский Колумб" Александр Поль
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