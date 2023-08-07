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Отец Кривбасса: "Малороссийский Колумб" Александр Поль

Отец Кривбасса: "Малороссийский Колумб" Александр Поль - 07.08.2023 Украина.ру

Отец Кривбасса: "Малороссийский Колумб" Александр Поль

Неофициальным отцом Донбасса считается Джон Юз, давший первое имя нынешнему Донецку. Однако он не был ни первооткрывателем донецкого угля (это было сделано в XVIII веке), ни первым промышленником в Донбассе. А вот Криворожский железорудный бассейн открыл и начал развивать вполне определённый человек – Александр Николаевич Поль

2023-08-07T18:00

2023-08-07T18:00

2023-08-07T18:00

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Тут, правда, тоже не всё однозначно – Поль не открыл, а переоткрыл криворожские железные руды. Предшественником же его был не кто иной как светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический, по чьему поручению профессор Михаил Ливанов нашёл при слиянии рек Ингулец и Саксагань залежи руд (магнитного и красного железняка), а также угля, каолина и графита. Потёмкин распорядился построить чугунолитейный завод и фаянсовую фабрику, но работы были остановлены после его смерти, а само месторождение признано неперспективным.Александр Поль, обнаруживший железные руды в Дубовой балке возле Кривого Рога (город существует с XVIII века) в 1866 году, был более счастлив – он умер 7 августа 1890 года, став свидетелем не только начала промышленной разработки криворожских руд и закладки первой доменной печи, но и получения первой прибыли основанного им Анонимного (акционерного) общества Криворогских (так тогда писали) железных руд.Криворожский железорудный район сформировался ещё в протерозойскую эпоху, причём геологи не могут прийти к общему мнению, что привело к насыщению пород железом – то ли вулканическая активность (железо выносили наверх газы), то ли выветривание (железо переносила вода). Так или иначе, сформировалась насыщенная железом область, протянувшаяся на 100 километров по территории Полтавской (Комсомольск/Горишни Плавни), Кировоградской (Долинское), Днепропетровской и Запорожской областей. Ширина – всего от 2 до 6 км. Глубина залегания руд – от 30 до 1400 метров. Вообще на территории Украины находится 11% мировых разведанных запасов богатых железных руд, значительная часть – в Криворожском районе.Впрочем, вернёмся к Полю, который родился 1 сентября 1832 года в селе Малоалександровка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии (сейчас – одноимённый район Днепропетровской области).Его отец – подпоручик Николай Иванович Поль, а мать – Анна Павловна Полетика.Полетики (одна из ветвей носит фамилию Политковские) – польский шляхетский род, прослеживаемый как минимум с XVII века и породнившийся с казацкой старшиной: Анна Павловна – праправнучка родной сестры наказного гетмана Павла Полуботка. По распространённой легенде он был сказочно богат…Фамилия Поль тоже интересная. В России как правило её носили выходцы из коронной Польши, но есть и другая этимология, восходящая к французским словам "le pol" или "la polle" – "рудник" или "шахта".В общем – сплошная мистика: человек, чья фамилия может относиться к шахтёрскому труду, находит в недрах родной земли полуботковы сокровища…Правда, в случае с Полем происхождение фамилии всё же другое, но не менее почётное – его дед Иоганн Поуль был прибалтийским (литовским или эстляндским) немцем, служил в русской армии, под началом Румянцева и Суворова штурмовал Очаков и Измаил, в 1791 году в награду за военные заслуги получил 1500 десятин земли в Екатеринославской губернии (по другим данным – принимал участие в Альпийском походе и вышел в отставку в 1801 году с 500 десятинами).Александр Поль в 1850 году окончил Полтавскую губернскую гимназию (в то время – одну из лучших на юге России), а в 1854 году – юридический факультет Дерптского (ныне — Тартуского) университета. Причём выпускные экзамены он сдавал досрочно – в связи со смертью родителей надо было срочно возвращаться домой в качестве главы семьи (семь детей).Изначально его деятельность не имела отношения к геологии – он завёл поместье около нынешнего села Александрополь в Никопольском районе. Причём животноводческое хозяйство было образцовым, приносило медали на выставках (однако, как многие образцовые хозяйства, оно вряд ли давало значительную прибыль). С 1858 года как юрист, принимал участие в земельной, земской и судебной реформах Александра II. В качестве члена комитета по выработке проекта отмены крепостничества был представлен императору, а позже был награждён золотой медалью.Помимо основных занятий у него был интерес к археологии, вызванный знанием семейной истории: в 1871 году он становится действительным членом Императорского Одесского общества истории и древностей, в 1872 и 1884 годах принимал участие в археологических съездах в Петербурге и Одессе, демонстрируя экспонаты своей коллекции, преимущественно относящиеся к казацкому периоду. В 1887 году в части собственного дома он открыл музей, коллекция которого, вместе с коллекциями общественного музея и Дмитрия Яворницкого, стала основой нынешнего Исторического музея в Днепропетровске.На выходы железных руд Поль наткнулся именно в ходе археологических раскопок. При этом ему хватило кругозора, чтобы определить, что именно он нашёл и как этим воспользоваться. Нашлись, также, знакомства и средства (пришлось закладывать и перезакладывать имущество), чтобы в 1872-74 годах совершить поездку по горнорудным районам Европы, провести анализ криворожских руд, пригласить для проведения исследований немецкого горного инженера Лео Штриппельманна и издать написанную им книгу "Южно-русские месторождения магнитных железных руд и железного блеска в Екатеринославской (Верхнеднепровской) и Херсонской губерниях". Интерес Штриппельманна не был случайным – содержание железа в привезённых Полем образцах достигало фантастических 72% (богатыми считаются руды от 54%). В 1880 году Станислав Конткевич составил геологическую карту района, на которой помимо железных руд были выделены руды медные, бурый уголь, сланцы, гранит и масса других полезных ископаемых вплоть до малахита.Получив результаты исследований Поль взял в аренду значительные участки непригодной для сельского хозяйства земли в районе Кривого Рога. Средства были получены за счёт разработки месторождения шунгита совместно с губернским предводителем дворянства Сергеем Кочубеем – тем самым, который продал концессию на строительство металлургического завода Юзу. Однако с разработкой ископаемых дело не заладилось – протолкнуть проект через министерство государственного имущества не удалось, хотя в 1875 году был высочайше утверждён проект криворожско-донецкой железной дороги (очевидно – в расчёте на объединение ресурсов двух бассейнов). Имевшиеся в Петербурге данные исследований не говорили о значимости месторождения.Пришлось идти на поклон французскому капиталу – в декабре 1880 года создано Акционерное общество Криворожских железных руд с капиталом в 5 млн франков. Акции на 1,25 млн выкупил сам Поль, внеся 50 десятин неудобий в районе Кривого Рога.Уже в августе 1881 года на этой земле заработал Саксаганский рудник, давший за 1882 год миллион пудов руды, а в 1883 – полтора миллиона. Причём речь шла о богатых рудах (более бедные сланцы начали разрабатывать только в 1955 году). Опытная плавка на заводе Новороссийского общества в Юзовке дала блестящий результат.Правда, первое время работа рудника была убыточной – доставка руды в Юзовку велась на повозках, мосты через Днепр были только наплавные, с низкой пропускной способностью. Однако, в мае 1884 года было начато движение по казённой Екатерининской железной дороге, соединившей Ясиноватую в Донбассе с Долинской в Кривбассе через Екатеринослав. За первый же год эксплуатации по дороге было провезено более двух миллионов тонн руды. Строительство дороги и моста через Днепр окупилось за полгода.А захолустный Екатеринослав стремительно начал превращаться в город чугуна и стали – в 1885 году в городе началось строительство Александровского Южно-Российского железоделательного и железопрокатного завода акционерного общества Брянского завода (завод им. Петровского, сейчас – Днепровский металлургический завод группы DCH харьковского олигарха Александра Ярославского). Не удивительно, что в 1887 году Поль становится почётным гражданином Екатеринослава.В 1889 году началось строительство первой доменной печи на Гданцевском чугунолитейном заводе (после Гражданской войны был перепрофилирован в завод горного машиностроения, прекративший существование в 2013 году).Увы, энтузиазм Поля при его жизни не нашёл финансового воплощения – после его смерти жена Ольга Семёновна вынуждена была продать за долги долю в Дубовой балке за четверть цены и даже часть археологической коллекции.А Кривбасс продолжал бить рекорды. В 1913 году тут добывалось 74% всей российской железной руды, в 1970 – 54% всей советской. На криворожских рудах созданы крупнейшие металлургические заводы в Кривом Рогу, Днепропетровске, Днепродзержинске, Запорожье.Почитание памяти Поля началось ещё при его жизни – в Дубовой Балке (территория современного Кривого Рога) ему был установлен бронзовый бюст с надписью "малороссийскому Колумбу". Бюст, однако, украли и более его не восстанавливали. Сейчас именем Поля названа одна из важных улиц Днепропетровска (проспект Кирова), а на центральном проспекте установлен памятник Полю. Есть памятник и в Кривом Рогу

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история, история украины, история малороссии, история новороссии, екатеринослав, кривой рог, xix век, железная дорога, железо, металлургия