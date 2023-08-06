"Не дает покоя": власти Хмельникого заявили об атаке на военный аэродром
Аэродром Староконстантинов
Военный аэродром, расположенный в Староконстантинове Хмельницкой области, был атакован несколько раз за минувшую ночь, заявил первый заместитель главы областной военно-гражданской администрации Сергей Тюрин
"Аэродром Староконстантинова не дает покоя врагу. Была серия взрывов в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах", - написал он в своем телеграм-канале.
По области со вчерашнего вечера, по его словам, было совершено три ракетных атаки.
Жертв и пострадавших, по информации Тюрина, нет, однако взрывной волной повреждены несколько частных жилых домов, одно учреждение культуры и коммерческое помещение.
В результате обстрела, горит элеватор и его склад, добавил он.
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