"Не дает покоя": власти Хмельникого заявили об атаке на военный аэродром - 06.08.2023 Украина.ру
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"Не дает покоя": власти Хмельникого заявили об атаке на военный аэродром
"Не дает покоя": власти Хмельникого заявили об атаке на военный аэродром - 06.08.2023 Украина.ру
"Не дает покоя": власти Хмельникого заявили об атаке на военный аэродром
Военный аэродром, расположенный в Староконстантинове Хмельницкой области, был атакован несколько раз за минувшую ночь, заявил первый заместитель главы областной военно-гражданской администрации Сергей Тюрин
2023-08-06T10:20
2023-08-06T10:20
новости
аэродромы
хмельницкая область
обстрелы
спецоперация
украина
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По области со вчерашнего вечера, по его словам, было совершено три ракетных атаки.Жертв и пострадавших, по информации Тюрина, нет, однако взрывной волной повреждены несколько частных жилых домов, одно учреждение культуры и коммерческое помещение.В результате обстрела, горит элеватор и его склад, добавил он.
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новости, аэродромы, хмельницкая область, обстрелы, спецоперация, украина
Новости, аэродромы, Хмельницкая область, обстрелы, Спецоперация, Украина

"Не дает покоя": власти Хмельникого заявили об атаке на военный аэродром

10:20 06.08.2023
 
Аэродром Староконстантинов
Аэродром Староконстантинов
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Военный аэродром, расположенный в Староконстантинове Хмельницкой области, был атакован несколько раз за минувшую ночь, заявил первый заместитель главы областной военно-гражданской администрации Сергей Тюрин
"Аэродром Староконстантинова не дает покоя врагу. Была серия взрывов в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах", - написал он в своем телеграм-канале.
По области со вчерашнего вечера, по его словам, было совершено три ракетных атаки.
Жертв и пострадавших, по информации Тюрина, нет, однако взрывной волной повреждены несколько частных жилых домов, одно учреждение культуры и коммерческое помещение.
В результате обстрела, горит элеватор и его склад, добавил он.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
08:31
Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Прикарпатье и Закарпатье, Тимошенко во ЛьвовеНа фоне заявления спикера Верховной Рады о возможности выборов во время военного положения в стране поездки Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко на Западную Украину произвели впечатление начала избирательной кампании.
 
НовостиаэродромыХмельницкая областьобстрелыСпецоперацияУкраина
 
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