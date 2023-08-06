https://ukraina.ru/20230806/1048506347.html

"Не дает покоя": власти Хмельникого заявили об атаке на военный аэродром

"Не дает покоя": власти Хмельникого заявили об атаке на военный аэродром - 06.08.2023 Украина.ру

"Не дает покоя": власти Хмельникого заявили об атаке на военный аэродром

Военный аэродром, расположенный в Староконстантинове Хмельницкой области, был атакован несколько раз за минувшую ночь, заявил первый заместитель главы областной военно-гражданской администрации Сергей Тюрин

2023-08-06T10:20

2023-08-06T10:20

2023-08-06T10:20

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аэродромы

хмельницкая область

обстрелы

спецоперация

украина

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По области со вчерашнего вечера, по его словам, было совершено три ракетных атаки.Жертв и пострадавших, по информации Тюрина, нет, однако взрывной волной повреждены несколько частных жилых домов, одно учреждение культуры и коммерческое помещение.В результате обстрела, горит элеватор и его склад, добавил он.

https://ukraina.ru/20230806/1048503161.html

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новости, аэродромы, хмельницкая область, обстрелы, спецоперация, украина