Тайны и загадки Гоголя. Месть на берегах Нила и приключения фашистов в Италии - 06.08.2023 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20230806/1048427101.html
Тайны и загадки Гоголя. Месть на берегах Нила и приключения фашистов в Италии
Тайны и загадки Гоголя. Месть на берегах Нила и приключения фашистов в Италии - 06.08.2023 Украина.ру
Тайны и загадки Гоголя. Месть на берегах Нила и приключения фашистов в Италии
Часто нас до глубины души возмущают зарубежные экранизации и адаптации русской классики: вспомнить только, сколько критики вызвала "Анна Каренина" Джо Райта с Кирой Найтли в главной роли или "Война и мир" Тома Харпера с Полом Дано и Лили Джеймс, которая просто не имела шансов избежать сравнения с эпопеей Сергея Бондарчука буквально в каждой сцене.
2023-08-06T06:26
2023-08-06T06:26
культура
эксклюзив
кино
николай васильевич гоголь
мексика
италия
индия
экранизации
фашисты
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Гоголя советский и российский кинематограф экранизировал многократно, и, иногда очень успешно: самыми успешными и известными картинами можно назвать "Ночь перед Рождеством" Валентины и Зинаиды Брумберг, "Вий" Константина Ершова и Григория Корпачёва с Натальей Варлей в главной роли, "Сорочинскую ярмарку" Николая Экка, и, пожалуй, наиболее скандальную из отечественных экранизаций – "Тараса Бульбу" Владимира Бортко, которая заслуживает отдельного внимания."Инкогнито из Петербурга" Леонида Гайдая, перенесшее на советские экраны всеми любимого "Ревизора", споров или скандалов не провоцировало никогда – великолепный звездный состав (Мордюкова, Папанов, Мигицко, Куравлёв, и другие), любимая советскими зрителями музыка Александра Зацепина, и очень точное следование гоголевскому тексту сделали фильм практически неуязвимым.Но "Ревизора" как только не снимали…Gli anni ruggenti – "Ревущие годы"В минувшем веке за "Ревизора" брались режиссеры из Индии, Чехословакии, Германской Демократической Республики, США, Мексики. Одна из самых оригинальных картин – "Ревущие годы" (в английском дубляже – Roaring Years) итальянского режиссера-неореалиста Луиджи Дзампа, известного на Родине своими "специфически итальянскими" комедиями.Сюжет гоголевского "Ревизора" в "Ревущих годах" перенесен в фашистскую Италию времен Бенито Муссолини, хотя, в целом, оригинальный сюжет соблюден довольно-таки точно: в провинциальном городке ожидают проверку из Рима, а за "ревизора" принимают страхового агента, который приезжает, чтобы продать свои услуги местным богачам.Естественно, красной линией сквозь фильм проходит трусость и соглашательство человека в тоталитарном обществе – чиновники изо всех сил стараются показаться мнимому инспектору "хорошими фашистами". Открывающая сцена нас сразу же погружает в эту атмосферу: в кинотеатре показывают хронику с выступлением Диктатора под традиционные марши, которые композитор фильма Пьеро Пиччони не стал изменять, а семья одного из местных чиновников ругается, обсуждая, кто занимает в городе более "престижные должности".Неотразимый Нино Манфреди, играющий страхового агента, принятого за римского проверяющего, в кожаном плаще и ровно зачесанными волосами; Мишель Мерсье, вскидывающая руку в фашистском приветствии и дирижирующая детьми в противогазах – Италия 30-х показана на грани абсурда с точки зрения нас сегодняшних, но погружает в гнетущую атмосферу государства лжи, ненависти и несправедливости.Calzonzin inspector – "Инспектор Кальцонцин"Еще один потрясающе неожиданный "Ревизор" - из Мексики, снятый Альфонсо Арау в 1974 году и даже претендовавший на "Оскар".Соавтор фильма – карикатурист Эдуардо Гарсиа – коммунист, политический активист, посвятивший свое творчество борьбе с проамериканским правительством Мексики, неолиберальными идеями, коррупцией и социальным неравенством. Гарсиа горячо приветствовал Кубинскую Революцию (хотя потом и разочаровался в Фиделе Кастро), и с большим теплом отзывался о Советском Союзе в годы Холодной войны.В общем и целом, сюжет в "Инспекторе Кальцонцине" тоже изменен несильно, хотя и раскрашен неповторимым местным колоритом: например, разоблаченного авантюриста Кальцонцна, которого играет сам Арау, заставляют участвовать в корриде, а по национальности герой – индеец из коренного населения.Все же, типажные герои фильма чем-то напоминают оригинальных, гоголевских, но динамичная шумная комедия заканчивает трагедией и безысходностью – в центре города прогремит взрыв, а местные антинародные власти, как ни в чем ни бывало, продолжат подготовку к встрече настоящего инспектора…Veer – "Вир – герой народа"Голливудская экранизация "Тараса Бульбы" Ли Джей Томпсона была раскритикована беспощадно: в фильме 1962-го года обнаружилась такая откровенная "клюква", какую мы видели только в разгар Холодной войны в каком-нибудь "Красном рассвете" или "Красной жаре" Уолтера Хилла.Однако в 2010 году за более чем вольную адаптацию эпической повести Гоголя взялся индийский режиссер, мастер боевиков Анил Шарма. В английском дубляже название фильма перевели как Brave – храбрый, а непосредственно от Гоголя здесь, по большому счету, остался только сюжет любви отважного воина с дочерью заклятого врага. Впрочем, сценарист, а по совместительству исполнитель главной роли Салман Хан, заверял, что повесть о храбрых запорожских казаках очень вдохновила его.Действие картины происходит в Индии XIX века, и, чтобы разобраться, во всех сюжетных поворотах, вероятно, необходимо разбираться именно в индийской истории и мифологии. Визуально, в нашем восприятии, фильм – стереотипно индийский, и никаких чубатых англичан, как у Томпсона, мы здесь не увидим. И на том спасибо.Из "Тараса Бульбы", по словам Хана, в картине также взят мотив "семейной мести", но разглядеть такие тонкие параллели в восточном колорите не так уж легко…Les Joueurs – "Игроки"Французские "Игроки" с неподражаемым Луи де Фюнесом в главной роли – одна из самых удачных импортных экранизаций. Выбранный режиссером, Клодом Барма стиль – непрерывное действие в непрерывном пространстве, кажется, действительно, погружает нас в атмосферу именно гоголевской остроумной комедии.И даже то, что это пространство – несколько лубочный деревянный дом с расшитыми скатертями и православными иконами в красном угле – нарочито русское – ничуть не портит впечатления.В 2022 году в Великобритании была начата работа над экранизацией гоголевского "Портрета": его уже снимали в дореволюционной России и Германии. О съемках мало что известно – подождем.
https://ukraina.ru/20200106/1025759476.html
https://ukraina.ru/20230401/1044817587.html
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Мария Нестерова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, кино, николай васильевич гоголь, мексика, италия, индия, экранизации, фашисты
Культура, Эксклюзив, кино, Николай Васильевич Гоголь, Мексика, Италия, Индия, экранизации, фашисты

Тайны и загадки Гоголя. Месть на берегах Нила и приключения фашистов в Италии

06:26 06.08.2023
 
© коллаж Украина.РуГоголь коллаж
Гоголь коллаж
© коллаж Украина.Ру
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Часто нас до глубины души возмущают зарубежные экранизации и адаптации русской классики: вспомнить только, сколько критики вызвала "Анна Каренина" Джо Райта с Кирой Найтли в главной роли или "Война и мир" Тома Харпера с Полом Дано и Лили Джеймс, которая просто не имела шансов избежать сравнения с эпопеей Сергея Бондарчука буквально в каждой сцене.
Гоголя советский и российский кинематограф экранизировал многократно, и, иногда очень успешно: самыми успешными и известными картинами можно назвать "Ночь перед Рождеством" Валентины и Зинаиды Брумберг, "Вий" Константина Ершова и Григория Корпачёва с Натальей Варлей в главной роли, "Сорочинскую ярмарку" Николая Экка, и, пожалуй, наиболее скандальную из отечественных экранизаций – "Тараса Бульбу" Владимира Бортко, которая заслуживает отдельного внимания.
Вечера на хуторе близ Диканьки - РИА Новости, 1920, 06.01.2020
6 января 2020, 08:00
Многоликая «Ночь перед Рождеством»: как казаки и не только Гоголя экранизировалиОдна из любимейших новогодних историй — не только на Украине, но и в России - гоголевская «Ночь перед Рождеством». Причина этого не только в том, что в СССР жил самый читающий народ, но и в нескольких весьма удачных экранизациях этой повести Николая Васильевича Гоголя
"Инкогнито из Петербурга" Леонида Гайдая, перенесшее на советские экраны всеми любимого "Ревизора", споров или скандалов не провоцировало никогда – великолепный звездный состав (Мордюкова, Папанов, Мигицко, Куравлёв, и другие), любимая советскими зрителями музыка Александра Зацепина, и очень точное следование гоголевскому тексту сделали фильм практически неуязвимым.
Но "Ревизора" как только не снимали…
Gli anni ruggenti – "Ревущие годы"
В минувшем веке за "Ревизора" брались режиссеры из Индии, Чехословакии, Германской Демократической Республики, США, Мексики. Одна из самых оригинальных картин – "Ревущие годы" (в английском дубляже – Roaring Years) итальянского режиссера-неореалиста Луиджи Дзампа, известного на Родине своими "специфически итальянскими" комедиями.
© imdb.com
© imdb.com
Сюжет гоголевского "Ревизора" в "Ревущих годах" перенесен в фашистскую Италию времен Бенито Муссолини, хотя, в целом, оригинальный сюжет соблюден довольно-таки точно: в провинциальном городке ожидают проверку из Рима, а за "ревизора" принимают страхового агента, который приезжает, чтобы продать свои услуги местным богачам.
Естественно, красной линией сквозь фильм проходит трусость и соглашательство человека в тоталитарном обществе – чиновники изо всех сил стараются показаться мнимому инспектору "хорошими фашистами". Открывающая сцена нас сразу же погружает в эту атмосферу: в кинотеатре показывают хронику с выступлением Диктатора под традиционные марши, которые композитор фильма Пьеро Пиччони не стал изменять, а семья одного из местных чиновников ругается, обсуждая, кто занимает в городе более "престижные должности".
- РИА Новости, 1920, 01.04.2023
1 апреля, 08:00История
Сорочинский мистик: 10 фактов и суждений о Гоголе
Неотразимый Нино Манфреди, играющий страхового агента, принятого за римского проверяющего, в кожаном плаще и ровно зачесанными волосами; Мишель Мерсье, вскидывающая руку в фашистском приветствии и дирижирующая детьми в противогазах – Италия 30-х показана на грани абсурда с точки зрения нас сегодняшних, но погружает в гнетущую атмосферу государства лжи, ненависти и несправедливости.
Calzonzin inspector – "Инспектор Кальцонцин"
Еще один потрясающе неожиданный "Ревизор" - из Мексики, снятый Альфонсо Арау в 1974 году и даже претендовавший на "Оскар".
Соавтор фильма – карикатурист Эдуардо Гарсиа – коммунист, политический активист, посвятивший свое творчество борьбе с проамериканским правительством Мексики, неолиберальными идеями, коррупцией и социальным неравенством. Гарсиа горячо приветствовал Кубинскую Революцию (хотя потом и разочаровался в Фиделе Кастро), и с большим теплом отзывался о Советском Союзе в годы Холодной войны.
© imdb.com
© imdb.com
В общем и целом, сюжет в "Инспекторе Кальцонцине" тоже изменен несильно, хотя и раскрашен неповторимым местным колоритом: например, разоблаченного авантюриста Кальцонцна, которого играет сам Арау, заставляют участвовать в корриде, а по национальности герой – индеец из коренного населения.
Все же, типажные герои фильма чем-то напоминают оригинальных, гоголевских, но динамичная шумная комедия заканчивает трагедией и безысходностью – в центре города прогремит взрыв, а местные антинародные власти, как ни в чем ни бывало, продолжат подготовку к встрече настоящего инспектора…
Veer – "Вир – герой народа"
Голливудская экранизация "Тараса Бульбы" Ли Джей Томпсона была раскритикована беспощадно: в фильме 1962-го года обнаружилась такая откровенная "клюква", какую мы видели только в разгар Холодной войны в каком-нибудь "Красном рассвете" или "Красной жаре" Уолтера Хилла.
Однако в 2010 году за более чем вольную адаптацию эпической повести Гоголя взялся индийский режиссер, мастер боевиков Анил Шарма. В английском дубляже название фильма перевели как Brave – храбрый, а непосредственно от Гоголя здесь, по большому счету, остался только сюжет любви отважного воина с дочерью заклятого врага. Впрочем, сценарист, а по совместительству исполнитель главной роли Салман Хан, заверял, что повесть о храбрых запорожских казаках очень вдохновила его.
Постер фильма Битва за Севастополь / Незламна
12 июля, 08:00История
Фильм, который мог стать последним. "Битва за Севастополь": Киев, Одесса, Крым, война12 июля 1916 года в Киевской области, в маленьком городке Белая Церковь, который спустя всего два года станет сердцем УНР, родилась снайпер "номер один" Второй мировой войны – Людмила Павличенко, "Леди смерть"
Действие картины происходит в Индии XIX века, и, чтобы разобраться, во всех сюжетных поворотах, вероятно, необходимо разбираться именно в индийской истории и мифологии. Визуально, в нашем восприятии, фильм – стереотипно индийский, и никаких чубатых англичан, как у Томпсона, мы здесь не увидим. И на том спасибо.
© imdb.com
© imdb.com
Из "Тараса Бульбы", по словам Хана, в картине также взят мотив "семейной мести", но разглядеть такие тонкие параллели в восточном колорите не так уж легко…
Les Joueurs – "Игроки"
Французские "Игроки" с неподражаемым Луи де Фюнесом в главной роли – одна из самых удачных импортных экранизаций. Выбранный режиссером, Клодом Барма стиль – непрерывное действие в непрерывном пространстве, кажется, действительно, погружает нас в атмосферу именно гоголевской остроумной комедии.
© imdb.com
© imdb.com
И даже то, что это пространство – несколько лубочный деревянный дом с расшитыми скатертями и православными иконами в красном угле – нарочито русское – ничуть не портит впечатления.
В 2022 году в Великобритании была начата работа над экранизацией гоголевского "Портрета": его уже снимали в дореволюционной России и Германии. О съемках мало что известно – подождем.
27 марта, 13:16Культура
"Неужто все чудеса умерли на земле нашей православной?" На "Таганке" идет Гоголь в жанре рок-н-ролл"Неужели и по-украински будут говорить?" — фраза, услышанная мною в фойе Театра на Таганке перед "Вием", жанр которого режиссер Александр Баркар обозначил как "рок-н-драма". Спектакль идет здесь седьмой год, но зал — полон и взбудоражен
 
КультураЭксклюзивкиноНиколай Васильевич ГогольМексикаИталияИндияэкранизациифашисты
 
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