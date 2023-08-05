https://ukraina.ru/20230805/1048502057.html

Новое повышение ставок и угроза российским портам. Итоги 5 августа на Украине

Новое повышение ставок и угроза российским портам. Итоги 5 августа на Украине - 05.08.2023 Украина.ру

Новое повышение ставок и угроза российским портам. Итоги 5 августа на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинцы будут наносить новые удары беспилотниками, в том числе и морскими. "Госгидрография" Украины объявила о военной угрозе для судоходства в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и Тамани

2023-08-05T18:04

2023-08-05T18:04

2023-08-05T18:05

эксклюзив

хроники

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Своё заявление Данилов сделал в микроблоге."С каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы – более опытными, боевые слаживания – более эффективными, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики. Август стал особенно удачным для украинских охотников. Далее – расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели – это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения", - написал секретарь СНБО.По его словам, украинский ВПК станет одним из основных мировых игроков, "техника которого прошла уникальное боевое испытание".В тот же день на сайте госучреждения "Госгидрография" Государственной службы морского и речного транспорта Украины появилось предупреждение о "военной угрозе для судоходства в портах РФ в Чёрном море"."041450 UTC Авг 23. Украина ПРИП 118/23 Одесса-Навтекс. Чёрное море. Северно-Восточная часть. Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдом портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань с 041200 Авг 23 до следующего уведомления", - гласил текст уведомления.Основанием назван указ Военно-морских сил ВСУ№5 от 4 августа 2023 года."Раз Запад не смог помочь нам вовремя, то конфликт теперь расползается на разные отрасли, в новые регионы и в новые области человеческой жизни: начиная от космоса и заканчивая морем", - прокомментировал нынешнюю эскалацию на Чёрном море украинский политолог Виктор Боженко.Также 5 августа глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что атаки на российские суда, наподобие той, что произошла в ночь на 5 августа и в результате которой пострадал танкер "Сиг", являются законными."Любой "хлопок", который происходит и с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом в отношении врага. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными. Поэтому, если россияне хотят, чтобы "хлопок" прекратился, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью - покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них", - подчеркнул Малюк.Ранее ряд украинских новостных агентств, в том числе "Интерфакс-Украина" и УНН со ссылкой на источники в СБУ сообщили, что именно эта спецслужба стоит за атакой, произошедшей в ночь на 5 августа. По информации источников операция проходила уже по "классическому сценарию", для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила. При этом СБУ сотрудничала с украинскими ВМС.В то же время, британские СМИ сообщили, что произошедшая атака на танкер встревожила Запад. Так, в публикации издания Financial Times утверждается, что удары ВСУ по инфраструктуре экспорта нефти вызывают беспокойство не только в Вашингтоне, но и в других западных столицах, которые активно помогают Украине.Американская администрация считает, что инциденты, подобные атаке на "Сиг", могут спровоцировать резкий и неконтролируемый рост котировок на нефтяном рынке, сообщило издание.При этом днём ранее — утром 4 августа — украинские беспилотники атаковали порт Новороссийска, где в том числе находятся мощности Каспийского трубопроводного консорциума, на которых происходит отгрузка не только российской, но и казахстанской нефти.Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский вечером того же дня намекнул на причастность СБУ к произошедшему, поблагодарив спецслужбу."Был сегодня и доклад руководителя СБУ Малюка. Содержание не буду озвучивать. Скажу лишь то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад — государству-агрессору. Что несёшь миру, с тем сам и оказываешься", - заявил он в вечернем телеобращении.Тем временем в ООН уже призвали воздержаться от эскалации в регионе."Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем соответствующим сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", - отметил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.При этом стало известно, что 5 августа в Чёрном море был обнаружен американский беспилотник."Сегодня над Чёрным морем был обнаружен приближающиеся к государственной границе России беспилотник. Истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил опознал его как разведывательный БПЛА MQ-9A "Reaper" ВВС США. При приближении российского истребителя Рипер выполнил разворот от госграницы. Ждём завываний из-за океана об агрессивных и непрофессиональных действиях русского пилота", - сообщил российский военкорр Александр Коц.Также днём сообщалось об очередном украинском морском беспилотнике близ Севастополя."В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению. В связи с этим спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники", - сообщил около полудня губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Позже он рассказал об уничтожении дрона."Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне", - указал он.Всё это может свидетельствовать о координации действий американских и украинских военных.

https://ukraina.ru/20230805/1048498742.html

https://ukraina.ru/20230805/1048496729.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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