"Встреча в Джидде не станет триумфом Запада" — Пушков - 05.08.2023 Украина.ру
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"Встреча в Джидде не станет триумфом Запада" — Пушков
"Встреча в Джидде не станет триумфом Запада" — Пушков - 05.08.2023 Украина.ру
"Встреча в Джидде не станет триумфом Запада" — Пушков
Встреча в Джидде не может стать и не станет триумфом для Запада, написал сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале 5 августа
2023-08-05T18:05
2023-08-05T18:05
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саудовская аравия
зарубежье
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По мнению сенатора, Китай не станет поддерживать так называемую „формулу мира“ президента Украины Владимира Зеленского. У Китая особые стратегические отношения с Россией и принципиальные разногласия с США, в том числе и по Украине, отметил он. К тому же Китай уже выдвинул свой план по урегулированию конфликта на Украине.В правительстве Бразилии, отмечает Пушков, считают, что встречу провести можно, но без России и учета интересов ее безопасности ни о чем договориться нельзя.Индия также заинтересована в сотрудничестве с Россией в вопросе формирования многополярного мира.Страны Африки на саммит „Россия-Африка“ привозили свой план выхода из конфликта, и он далёк от западного ультиматума России, добавил сенатор.По словам Пушкова, Саудовская Аравия из страны-поставщика нефти в последние десять лет превратилась в автономного политического игрока и потенциального посредника в урегулировании международных кризисов. Он напомнил, что страна также уже подала заявку на вступление в БРИКС.Он убежден, что антироссийские речи на встрече звучать будут. "Однако это не означает, что они определят ее итоги и изменят взгляды стран Глобального Юга на военный конфликт и его причины“, резюмировал Пушков.Газета The Wall Street Journal сообщила, что 5 и 6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится встреча представителей около 30 государств. В том числе стран Евросоюза, Великобритании, Индонезии, Египта, Мексики, Чили, Замбии и ЮАР и ряда других стран.Предметом обсуждения станут 10 пунктов так называемой "формулы мира" Зеленского. Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.
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новости, россия, саудовская аравия, зарубежье, сша, бразилия, индия, китай, африка, брикс, украина, конфликт, владимир зеленский, алексей пушков
Новости, Россия, Саудовская Аравия, Зарубежье, США, Бразилия, Индия, Китай, Африка, БРИКС, Украина, конфликт, Владимир Зеленский, Алексей Пушков

"Встреча в Джидде не станет триумфом Запада" — Пушков

18:05 05.08.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху"
Российско-белорусский экспертно-медийный форум Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Встреча в Джидде не может стать и не станет триумфом для Запада, написал сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале 5 августа
"Встреча в Джидде не может стать и не станет триумфом для Запада. Для этого нужно было бы, чтобы ведущие незападные страны враз отказались от своих позиций - и перешли на позиции США и Запада. А это невозможно. Слишком разнятся подходы западного альянса и ведущих стран Глобального юга к украинскому кризису“, - написал Пушков.
По мнению сенатора, Китай не станет поддерживать так называемую „формулу мира“ президента Украины Владимира Зеленского. У Китая особые стратегические отношения с Россией и принципиальные разногласия с США, в том числе и по Украине, отметил он. К тому же Китай уже выдвинул свой план по урегулированию конфликта на Украине.
В правительстве Бразилии, отмечает Пушков, считают, что встречу провести можно, но без России и учета интересов ее безопасности ни о чем договориться нельзя.
Индия также заинтересована в сотрудничестве с Россией в вопросе формирования многополярного мира.
Страны Африки на саммит „Россия-Африка“ привозили свой план выхода из конфликта, и он далёк от западного ультиматума России, добавил сенатор.
По словам Пушкова, Саудовская Аравия из страны-поставщика нефти в последние десять лет превратилась в автономного политического игрока и потенциального посредника в урегулировании международных кризисов. Он напомнил, что страна также уже подала заявку на вступление в БРИКС.
„Многие страны едут на встречу не для того, чтобы присоединиться к Западу, а потому, что экономически страдают от последствий кризиса и намерены высказать свою позицию“, - написал Пушков.
Он убежден, что антироссийские речи на встрече звучать будут. "Однако это не означает, что они определят ее итоги и изменят взгляды стран Глобального Юга на военный конфликт и его причины“, резюмировал Пушков.
Газета The Wall Street Journal сообщила, что 5 и 6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится встреча представителей около 30 государств. В том числе стран Евросоюза, Великобритании, Индонезии, Египта, Мексики, Чили, Замбии и ЮАР и ряда других стран.
Предметом обсуждения станут 10 пунктов так называемой "формулы мира" Зеленского. Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.
Города мира. Джидда - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
07:25
План Зеленского выбросят и будут ждать драматических поражений ВСУ. Чего ждать от встречи в Джидде без РФВ самый разгар войны Украина и Запад вновь собирают друзей России на переговоры о мирном урегулировании, на этот раз в Саудовской Аравии, но истинные цели совсем иные
 
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Заголовок открываемого материала
18:05"Встреча в Джидде не станет триумфом Запада" — Пушков
18:04Новое повышение ставок и угроза российским портам. Итоги 5 августа на Украине
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