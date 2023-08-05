https://ukraina.ru/20230805/1048501886.html

"Встреча в Джидде не станет триумфом Запада" — Пушков

"Встреча в Джидде не станет триумфом Запада" — Пушков - 05.08.2023 Украина.ру

"Встреча в Джидде не станет триумфом Запада" — Пушков

Встреча в Джидде не может стать и не станет триумфом для Запада, написал сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале 5 августа

2023-08-05T18:05

2023-08-05T18:05

2023-08-05T18:05

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По мнению сенатора, Китай не станет поддерживать так называемую „формулу мира“ президента Украины Владимира Зеленского. У Китая особые стратегические отношения с Россией и принципиальные разногласия с США, в том числе и по Украине, отметил он. К тому же Китай уже выдвинул свой план по урегулированию конфликта на Украине.В правительстве Бразилии, отмечает Пушков, считают, что встречу провести можно, но без России и учета интересов ее безопасности ни о чем договориться нельзя.Индия также заинтересована в сотрудничестве с Россией в вопросе формирования многополярного мира.Страны Африки на саммит „Россия-Африка“ привозили свой план выхода из конфликта, и он далёк от западного ультиматума России, добавил сенатор.По словам Пушкова, Саудовская Аравия из страны-поставщика нефти в последние десять лет превратилась в автономного политического игрока и потенциального посредника в урегулировании международных кризисов. Он напомнил, что страна также уже подала заявку на вступление в БРИКС.Он убежден, что антироссийские речи на встрече звучать будут. "Однако это не означает, что они определят ее итоги и изменят взгляды стран Глобального Юга на военный конфликт и его причины“, резюмировал Пушков.Газета The Wall Street Journal сообщила, что 5 и 6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится встреча представителей около 30 государств. В том числе стран Евросоюза, Великобритании, Индонезии, Египта, Мексики, Чили, Замбии и ЮАР и ряда других стран.Предметом обсуждения станут 10 пунктов так называемой "формулы мира" Зеленского. Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.

https://ukraina.ru/20230805/1048483981.html

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новости, россия, саудовская аравия, зарубежье, сша, бразилия, индия, китай, африка, брикс, украина, конфликт, владимир зеленский, алексей пушков