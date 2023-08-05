https://ukraina.ru/20230805/1048501333.html
На Украине киберспортсменов наказали за игру в одной команде с россиянами
На Украине киберспортсменов наказали за игру в одной команде с россиянами - 05.08.2023 Украина.ру
На Украине киберспортсменов наказали за игру в одной команде с россиянами
Украинская федерация киберспорта (UESF) внесла пять игроков в чёрный список за выступление в одной команде с россиянами, сообщил представитель организации Максим Раймер в своём телеграм-канале
2023-08-05T17:17
2023-08-05T17:17
2023-08-05T17:17
новости
украина
киберспорт
киберспортсмены
россияне
украинцы
dota 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/86/1032488626_0:76:1080:684_1920x0_80_0_0_361285342201d53d85ea9cb7b4937198.jpg
Под санкции попали Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (игроки Dota 2), Мирослав zont1x Плахотя (CS:GO), которые представляют российскую организацию Team Spirit, а также Игорь w0nderful Жданов и Захар Polbandana Силедчик, написал Раймер.Согласно опубликованной им информации, игроки попали в чёрный список из-за „официальных матчей, сыгранных в одной команде с россияне“.UESF официально не объявляла о включении игроков в чёрный список. Чем грозит включение в такой список, не сообщается.Финал киберспортивного турнира Riyadh Masters по Dota 2 прошел 30 июля в Саудовской Аравии. Призовой фонд турнира составил $15 миллионов, пять из них забрала Team Spirit.В состав этой команды входят россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.Глава спортивного комитета Госдумы РФ Дмитрий Свищев поздравил команду, отметив, что такими ребятами нужно гордиться, а спортивным чиновникам стоит у них поучиться."Я ребят поздравляю, благодарю независимо от того, россияне они, украинцы, белорусы, китайцы, американцы[…] Они не против друг друга, а вместе в одной команде. Это надо пиарить, этим надо восхищаться", - сказал парламентарий.
https://ukraina.ru/20220815/1037687105.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/86/1032488626_0:110:1080:920_1920x0_80_0_0_c870d52420b9b7601c53379c1cf8dd7f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киберспорт, киберспортсмены, россияне, украинцы, dota 2
На Украине киберспортсменов наказали за игру в одной команде с россиянами
Украинская федерация киберспорта (UESF) внесла пять игроков в чёрный список за выступление в одной команде с россиянами, сообщил представитель организации Максим Раймер в своём телеграм-канале
Под санкции попали Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (игроки Dota 2), Мирослав zont1x Плахотя (CS:GO), которые представляют российскую организацию Team Spirit, а также Игорь w0nderful Жданов и Захар Polbandana Силедчик, написал Раймер.
Согласно опубликованной им информации, игроки попали в чёрный список из-за „официальных матчей, сыгранных в одной команде с россияне“.
UESF официально не объявляла о включении игроков в чёрный список. Чем грозит включение в такой список, не сообщается.
Финал киберспортивного турнира Riyadh Masters по Dota 2 прошел 30 июля в Саудовской Аравии. Призовой фонд турнира составил $15 миллионов, пять из них забрала Team Spirit.
В состав этой команды входят россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.
Глава спортивного комитета Госдумы РФ Дмитрий Свищев поздравил команду, отметив, что такими ребятами нужно гордиться, а спортивным чиновникам стоит у них поучиться.
"Я ребят поздравляю, благодарю независимо от того, россияне они, украинцы, белорусы, китайцы, американцы[…] Они не против друг друга, а вместе в одной команде. Это надо пиарить, этим надо восхищаться", - сказал парламентарий.