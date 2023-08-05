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На Украине киберспортсменов наказали за игру в одной команде с россиянами

На Украине киберспортсменов наказали за игру в одной команде с россиянами - 05.08.2023 Украина.ру

На Украине киберспортсменов наказали за игру в одной команде с россиянами

Украинская федерация киберспорта (UESF) внесла пять игроков в чёрный список за выступление в одной команде с россиянами, сообщил представитель организации Максим Раймер в своём телеграм-канале

2023-08-05T17:17

2023-08-05T17:17

2023-08-05T17:17

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dota 2

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Под санкции попали Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (игроки Dota 2), Мирослав zont1x Плахотя (CS:GO), которые представляют российскую организацию Team Spirit, а также Игорь w0nderful Жданов и Захар Polbandana Силедчик, написал Раймер.Согласно опубликованной им информации, игроки попали в чёрный список из-за „официальных матчей, сыгранных в одной команде с россияне“.UESF официально не объявляла о включении игроков в чёрный список. Чем грозит включение в такой список, не сообщается.Финал киберспортивного турнира Riyadh Masters по Dota 2 прошел 30 июля в Саудовской Аравии. Призовой фонд турнира составил $15 миллионов, пять из них забрала Team Spirit.В состав этой команды входят россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.Глава спортивного комитета Госдумы РФ Дмитрий Свищев поздравил команду, отметив, что такими ребятами нужно гордиться, а спортивным чиновникам стоит у них поучиться."Я ребят поздравляю, благодарю независимо от того, россияне они, украинцы, белорусы, китайцы, американцы[…] Они не против друг друга, а вместе в одной команде. Это надо пиарить, этим надо восхищаться", - сказал парламентарий.

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новости, украина, киберспорт, киберспортсмены, россияне, украинцы, dota 2