Иск на 360 тысяч долларов. Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera за отменённые выступления - 05.08.2023 Украина.ру
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Иск на 360 тысяч долларов. Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera за отменённые выступления
Иск на 360 тысяч долларов. Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera за отменённые выступления - 05.08.2023 Украина.ру
Иск на 360 тысяч долларов. Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera за отменённые выступления
Российская оперная певица Анна Нетребко подала иск в суд Нью-Йорка с требованием компенсации от театра Metropolitan Opera за отменённые выступления, пишет издание Associated Press (AP)
2023-08-05T15:21
2023-08-05T15:21
новости
сша
нью-йорк
опера
зарубежье
анна нетребко
певица
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Российская оперная певица Анна Нетребко требует от театра Metropolitan Opera компенсации в размере 360 тысяч долларов за отменённые выступления.Певица подала иск 4 августа, сообщает агентство. Нетребко подала в суд на компанию и генерального директора Питера Гелба, заявив о клевете, нарушении контракта и других нарушениях, пишет AP.Нетребко утверждает, что театр вызвал "сильные душевные страдания и эмоциональные страдания", которые включали "депрессию, унижение, смущение, стресс и тревогу, а также эмоциональную боль и страдания".Руководство театра нарушило договорённости с певицей, приостановив сотрудничество и отменив запланированные выступления на 2024-2025 годы.Нетребко утверждает, что подверглась дискриминации по национальному признаку. Кроме того, певица была вынуждена продать свою нью-йоркскую квартиру по невыгодной цене и понесла значительный моральный ущерб, пишет издание.
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новости, сша, нью-йорк, опера, зарубежье, анна нетребко, певица
Новости, США, Нью-Йорк, опера, Зарубежье, Анна Нетребко, певица

Иск на 360 тысяч долларов. Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera за отменённые выступления

15:21 05.08.2023
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКонцерт оперных певцов А. Нетребко и Ю. Эйвазова, Анна Нетребко
Концерт оперных певцов А. Нетребко и Ю. Эйвазова, Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Российская оперная певица Анна Нетребко подала иск в суд Нью-Йорка с требованием компенсации от театра Metropolitan Opera за отменённые выступления, пишет издание Associated Press (AP)
Российская оперная певица Анна Нетребко требует от театра Metropolitan Opera компенсации в размере 360 тысяч долларов за отменённые выступления.
Певица подала иск 4 августа, сообщает агентство. Нетребко подала в суд на компанию и генерального директора Питера Гелба, заявив о клевете, нарушении контракта и других нарушениях, пишет AP.
Нетребко утверждает, что театр вызвал "сильные душевные страдания и эмоциональные страдания", которые включали "депрессию, унижение, смущение, стресс и тревогу, а также эмоциональную боль и страдания".
Руководство театра нарушило договорённости с певицей, приостановив сотрудничество и отменив запланированные выступления на 2024-2025 годы.
Нетребко утверждает, что подверглась дискриминации по национальному признаку. Кроме того, певица была вынуждена продать свою нью-йоркскую квартиру по невыгодной цене и понесла значительный моральный ущерб, пишет издание.
- РИА Новости, 1920, 13.04.2023
13 апреля, 18:23
Главный дирижёр Одесской оперы уволен из-за Пуччини и мужа Анны НетребкоОдесский национальный академический театр оперы и балета 12 апреля сообщил о досрочном разрыве контракта с главным дирижером театра – Вячеславом Чернухой-Воличем. Причиной стало согласие Чернухи-Волича дирижировать спектаклем в Бакинской опере
 
НовостиСШАНью-ЙоркопераЗарубежьеАнна Нетребкопевица
 
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