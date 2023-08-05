https://ukraina.ru/20230805/1048500243.html

Иск на 360 тысяч долларов. Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera за отменённые выступления

Иск на 360 тысяч долларов. Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera за отменённые выступления - 05.08.2023 Украина.ру

Иск на 360 тысяч долларов. Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera за отменённые выступления

Российская оперная певица Анна Нетребко подала иск в суд Нью-Йорка с требованием компенсации от театра Metropolitan Opera за отменённые выступления, пишет издание Associated Press (AP)

2023-08-05T15:21

2023-08-05T15:21

2023-08-05T15:21

новости

сша

нью-йорк

опера

зарубежье

анна нетребко

певица

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Российская оперная певица Анна Нетребко требует от театра Metropolitan Opera компенсации в размере 360 тысяч долларов за отменённые выступления.Певица подала иск 4 августа, сообщает агентство. Нетребко подала в суд на компанию и генерального директора Питера Гелба, заявив о клевете, нарушении контракта и других нарушениях, пишет AP.Нетребко утверждает, что театр вызвал "сильные душевные страдания и эмоциональные страдания", которые включали "депрессию, унижение, смущение, стресс и тревогу, а также эмоциональную боль и страдания".Руководство театра нарушило договорённости с певицей, приостановив сотрудничество и отменив запланированные выступления на 2024-2025 годы.Нетребко утверждает, что подверглась дискриминации по национальному признаку. Кроме того, певица была вынуждена продать свою нью-йоркскую квартиру по невыгодной цене и понесла значительный моральный ущерб, пишет издание.

https://ukraina.ru/20230413/1045313820.html

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новости, сша, нью-йорк, опера, зарубежье, анна нетребко, певица