ВС РФ освободили населенный пункт на Купянском направлении - Минобороны РФ - 05.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230805/1048499986.html
ВС РФ освободили населенный пункт на Купянском направлении - Минобороны РФ
ВС РФ освободили населенный пункт на Купянском направлении - Минобороны РФ - 05.08.2023 Украина.ру
ВС РФ освободили населенный пункт на Купянском направлении - Минобороны РФ
ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ 5 августа
2023-08-05T14:40
2023-08-05T14:40
новости
россия
лнр
луганская народная республика
купянское направление
вс рф
минобороны рф
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1a/1048263009_0:241:3179:2029_1920x0_80_0_0_2b8b051e0e968ceff245a574afa2d1b1.jpg.webp
Штурмовые отряды ВС РФ улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области, добавили в Минобороны РФ.В Харьковской области российские военные успешно отразили три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое, сообщили в военном ведомстве.
https://ukraina.ru/20230805/1048458175.html
луганская народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1a/1048263009_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_b416cd454bb6991638de544dc60e17dd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, лнр, луганская народная республика, купянское направление, вс рф, минобороны рф, харьковская область
Новости, Россия, ЛНР, Луганская Народная Республика, Купянское направление, ВС РФ, Минобороны РФ, Харьковская область

ВС РФ освободили населенный пункт на Купянском направлении - Минобороны РФ

14:40 05.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ 5 августа
„На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики“, - говорится в сводке ведомства.
Штурмовые отряды ВС РФ улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области, добавили в Минобороны РФ.
В Харьковской области российские военные успешно отразили три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое, сообщили в военном ведомстве.
ДНР артиллерия военнослужащие народная милиция НМ
07:00
Военный блогер Живов о том, как Россия грамотно бьёт врага под Купянском и перемалывает ВСУ в ЗапорожьеПоступают сведения, что российские подразделения очень грамотно идут в наступление под Купянском. Войска наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
 
НовостиРоссияЛНРЛуганская Народная РеспубликаКупянское направлениеВС РФМинобороны РФХарьковская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21Иск на 360 тысяч долларов. Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera за отменённые выступления
14:40ВС РФ освободили населенный пункт на Купянском направлении - Минобороны РФ
14:06"Мало им ударов по Одессе и Измаилу". Медведев прокомментировал атаку Киева на российский танкер
13:29О последствиях атак ВСУ в Чёрном море и нашем ответе на подрывную деятельность противника - Вилков
13:19"16-летняя Анастасия". Следствие установило нового фигуранта в деле о покушение на Симоньян и Собчак
13:00Угроза Малюка, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 августа
12:38СБУ взяла ответственность за атаку на гражданские суда в Чёрном море
12:17Юрий Кнутов: Россию ждет последний бой с крупным резервом, который ВСУ бросит на Артемовск и Волноваху
11:51Politico: Низкий уровень английского мешает пилотам ВСУ начать обучение на F-16
10:55"Подготовка уже идёт" - Перенджиев об освобождении Одессы и Николаева и ответе за Новороссийск
10:41Россия и Украина провели обмен телами погибших в зоне СВО - депутат Госдумы
10:13С пострадавшего танкера "СИГ" откачивают воду, пострадавших нет - Росморречфлот
09:34Российский танкер "Сиг" атакован, предположительно, морскими беспилотниками
09:25Деян Мирович о продаже человеческих органов на Украине: Это делают наследники Гитлера и Бандеры
09:11Божья матерь явилась в военный госпиталь в Красногорске, или почему в окопах СВО нет атеистов
09:03Украина: Бог уходит в квартиры, в подвалы, в ангары. Полиция пытается помешать
09:03Атака у Крымского моста. Главное на Украине на утро 5 августа
08:52Игорь Морозов о том, почему богатая ресурсами Африка бедна и о том, что может сделать Россия
08:12Владимир Ераносян о том, кто стоит за атакой надводных дронов ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске
08:01Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов о том, как спецслужбы Запада выращивают агентов влияния для России
Лента новостейМолния