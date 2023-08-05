ВС РФ освободили населенный пункт на Купянском направлении - Минобороны РФ

Военный блогер Живов о том, как Россия грамотно бьёт врага под Купянском и перемалывает ВСУ в Запорожье

Поступают сведения, что российские подразделения очень грамотно идут в наступление под Купянском. Войска наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов