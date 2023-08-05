ВС РФ освободили населенный пункт на Купянском направлении - Минобороны РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ 5 августа
„На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики“, - говорится в сводке ведомства.
Штурмовые отряды ВС РФ улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области, добавили в Минобороны РФ.
В Харьковской области российские военные успешно отразили три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое, сообщили в военном ведомстве.
07:00Военный блогер Живов о том, как Россия грамотно бьёт врага под Купянском и перемалывает ВСУ в ЗапорожьеПоступают сведения, что российские подразделения очень грамотно идут в наступление под Купянском. Войска наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов