https://ukraina.ru/20230805/1048499851.html

"Мало им ударов по Одессе и Измаилу". Медведев прокомментировал атаку Киева на российский танкер

"Мало им ударов по Одессе и Измаилу". Медведев прокомментировал атаку Киева на российский танкер - 05.08.2023 Украина.ру

"Мало им ударов по Одессе и Измаилу". Медведев прокомментировал атаку Киева на российский танкер

Киевские власти понимают только жестокость и силу, им мало ударов по Одессу и Измаилу, прокомментировал в своём телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев атаку на российский танкер „Сиг“

2023-08-05T14:06

2023-08-05T14:06

2023-08-05T14:06

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черное море

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Если Украина хочет устроить экологическую катастрофу в Чёрном море, она должна получить её на той части их территории, которая скоро „отвалится“ Польше, добавил Медведев."Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке“, - резюмировал он.В ночь на 5 августа российский танкер „Сиг“ был атакован морским дроном в южной части Керченского пролива. В Росморречфлоте сообщили, что никто не пострадал, судно находится на плаву. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения.Ответственность за атаку на танкер взяла Служба безопасности Украины.

https://ukraina.ru/20230805/1048498606.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, дмитрий медведев, одесса, измаил, черное море