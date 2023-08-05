https://ukraina.ru/20230805/1048499851.html
"Мало им ударов по Одессе и Измаилу". Медведев прокомментировал атаку Киева на российский танкер
"Мало им ударов по Одессе и Измаилу". Медведев прокомментировал атаку Киева на российский танкер - 05.08.2023 Украина.ру
"Мало им ударов по Одессе и Измаилу". Медведев прокомментировал атаку Киева на российский танкер
Киевские власти понимают только жестокость и силу, им мало ударов по Одессу и Измаилу, прокомментировал в своём телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев атаку на российский танкер „Сиг“
2023-08-05T14:06
2023-08-05T14:06
2023-08-05T14:06
новости
россия
дмитрий медведев
одесса
измаил
черное море
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Если Украина хочет устроить экологическую катастрофу в Чёрном море, она должна получить её на той части их территории, которая скоро „отвалится“ Польше, добавил Медведев."Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке“, - резюмировал он.В ночь на 5 августа российский танкер „Сиг“ был атакован морским дроном в южной части Керченского пролива. В Росморречфлоте сообщили, что никто не пострадал, судно находится на плаву. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения.Ответственность за атаку на танкер взяла Служба безопасности Украины.
https://ukraina.ru/20230805/1048498606.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дмитрий медведев, одесса, измаил, черное море
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Одесса, Измаил, Черное море
"Мало им ударов по Одессе и Измаилу". Медведев прокомментировал атаку Киева на российский танкер
Киевские власти понимают только жестокость и силу, им мало ударов по Одессу и Измаилу, прокомментировал в своём телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев атаку на российский танкер „Сиг“