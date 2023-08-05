О последствиях атак ВСУ в Чёрном море и нашем ответе на подрывную деятельность противника - Вилков - 05.08.2023 Украина.ру
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О последствиях атак ВСУ в Чёрном море и нашем ответе на подрывную деятельность противника - Вилков
О последствиях атак ВСУ в Чёрном море и нашем ответе на подрывную деятельность противника - Вилков - 05.08.2023 Украина.ру
О последствиях атак ВСУ в Чёрном море и нашем ответе на подрывную деятельность противника - Вилков
Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в эфире Украина.ру рассказал об эскалации угроз в Чёрном море и о том, нужно ли расширять список недружественных стран
2023-08-05T13:29
2023-08-05T13:29
новости
видео
максим вилков
россия
всу
черное море
черноморский флот
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00:36 – Атаки ВСУ на Черноморский флот: кто к этому причастен? 05:18 – Госпереворот в Нигере и реакция Франции; 10:20 – Когда в Европе зарождалась русофобия? 15:58 – Что меняет расширение списка недружественных стран? 19:55 – Как к русским относятся в разных странах ЕС?
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Украина.ру
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, максим вилков, россия, всу, черное море, черноморский флот, видео
Новости, Видео, Максим Вилков, Россия, ВСУ, Черное море, Черноморский флот

О последствиях атак ВСУ в Чёрном море и нашем ответе на подрывную деятельность противника - Вилков

13:29 05.08.2023
 
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Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в эфире Украина.ру рассказал об эскалации угроз в Чёрном море и о том, нужно ли расширять список недружественных стран
00:36 – Атаки ВСУ на Черноморский флот: кто к этому причастен?
05:18 – Госпереворот в Нигере и реакция Франции;
10:20 – Когда в Европе зарождалась русофобия?
15:58 – Что меняет расширение списка недружественных стран?
19:55 – Как к русским относятся в разных странах ЕС?
 
НовостиВидеоМаксим ВилковРоссияВСУЧерное мореЧерноморский флот
 
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