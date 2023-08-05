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О последствиях атак ВСУ в Чёрном море и нашем ответе на подрывную деятельность противника - Вилков

О последствиях атак ВСУ в Чёрном море и нашем ответе на подрывную деятельность противника - Вилков - 05.08.2023 Украина.ру

О последствиях атак ВСУ в Чёрном море и нашем ответе на подрывную деятельность противника - Вилков

Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в эфире Украина.ру рассказал об эскалации угроз в Чёрном море и о том, нужно ли расширять список недружественных стран

2023-08-05T13:29

2023-08-05T13:29

2023-08-05T13:29

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00:36 – Атаки ВСУ на Черноморский флот: кто к этому причастен? 05:18 – Госпереворот в Нигере и реакция Франции; 10:20 – Когда в Европе зарождалась русофобия? 15:58 – Что меняет расширение списка недружественных стран? 19:55 – Как к русским относятся в разных странах ЕС?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, максим вилков, россия, всу, черное море, черноморский флот, видео