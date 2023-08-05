https://ukraina.ru/20230805/1048499016.html

"16-летняя Анастасия". Следствие установило нового фигуранта в деле о покушение на Симоньян и Собчак

"16-летняя Анастасия". Следствие установило нового фигуранта в деле о покушение на Симоньян и Собчак - 05.08.2023 Украина.ру

"16-летняя Анастасия". Следствие установило нового фигуранта в деле о покушение на Симоньян и Собчак

В уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы „Россия Сегодня“ и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появился новый фигурант, сообщили журналисты газеты „Коммерсант“

2023-08-05T13:19

2023-08-05T13:19

2023-08-05T13:19

новости

россия

фсб

маргарита симоньян

ксения собчак

покушение

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Стал известен новый фигурант в уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы „Россия Сегодня“ и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак.В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство."Участники расследования, которое проводится следователями ГСУ СКР, сотрудниками полиции и ФСБ, установили, что для инкриминируемых им преступлений неонацисты из "Параграфа" использовали 16-летнюю девушку", – пишет газета.Как сообщает „Коммерсант“, обвиняемые использовали несовершеннолетнюю девушку для того, чтобы она выманивала будущих жертв, выходцев из Средней Азии, в безлюдные места, где на них совершались нападения. Именно видео, которые обвиняемые выкладывали в свой телеграм-канал привлекли внимание сотрудников СБУ, поручивших им слежку за журналистками.Следствие установило, что 16-летняя Анастасия принимала участие как минимум в двух эпизодов в деле о хулиганстве, совершенной участниками этой группировкиМеру пресечения для девушки пока не избрали, вероятнее всего, она пойдет по уголовному делу свидетелем, пишет издание.

https://ukraina.ru/20230715/1048038168.html

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новости, россия, фсб, маргарита симоньян, ксения собчак, покушение