"16-летняя Анастасия". Следствие установило нового фигуранта в деле о покушение на Симоньян и Собчак - 05.08.2023 Украина.ру
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"16-летняя Анастасия". Следствие установило нового фигуранта в деле о покушение на Симоньян и Собчак
"16-летняя Анастасия". Следствие установило нового фигуранта в деле о покушение на Симоньян и Собчак - 05.08.2023 Украина.ру
"16-летняя Анастасия". Следствие установило нового фигуранта в деле о покушение на Симоньян и Собчак
В уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы „Россия Сегодня“ и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появился новый фигурант, сообщили журналисты газеты „Коммерсант“
2023-08-05T13:19
2023-08-05T13:19
новости
россия
фсб
маргарита симоньян
ксения собчак
покушение
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Стал известен новый фигурант в уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы „Россия Сегодня“ и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак.В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство."Участники расследования, которое проводится следователями ГСУ СКР, сотрудниками полиции и ФСБ, установили, что для инкриминируемых им преступлений неонацисты из "Параграфа" использовали 16-летнюю девушку", – пишет газета.Как сообщает „Коммерсант“, обвиняемые использовали несовершеннолетнюю девушку для того, чтобы она выманивала будущих жертв, выходцев из Средней Азии, в безлюдные места, где на них совершались нападения. Именно видео, которые обвиняемые выкладывали в свой телеграм-канал привлекли внимание сотрудников СБУ, поручивших им слежку за журналистками.Следствие установило, что 16-летняя Анастасия принимала участие как минимум в двух эпизодов в деле о хулиганстве, совершенной участниками этой группировкиМеру пресечения для девушки пока не избрали, вероятнее всего, она пойдет по уголовному делу свидетелем, пишет издание.
https://ukraina.ru/20230715/1048038168.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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новости, россия, фсб, маргарита симоньян, ксения собчак, покушение
Новости, Россия, ФСБ, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, покушение

"16-летняя Анастасия". Следствие установило нового фигуранта в деле о покушение на Симоньян и Собчак

13:19 05.08.2023
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
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В уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы „Россия Сегодня“ и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появился новый фигурант, сообщили журналисты газеты „Коммерсант“
Стал известен новый фигурант в уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы „Россия Сегодня“ и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
"Участники расследования, которое проводится следователями ГСУ СКР, сотрудниками полиции и ФСБ, установили, что для инкриминируемых им преступлений неонацисты из "Параграфа" использовали 16-летнюю девушку", – пишет газета.
Как сообщает „Коммерсант“, обвиняемые использовали несовершеннолетнюю девушку для того, чтобы она выманивала будущих жертв, выходцев из Средней Азии, в безлюдные места, где на них совершались нападения. Именно видео, которые обвиняемые выкладывали в свой телеграм-канал привлекли внимание сотрудников СБУ, поручивших им слежку за журналистками.
Следствие установило, что 16-летняя Анастасия принимала участие как минимум в двух эпизодов в деле о хулиганстве, совершенной участниками этой группировки
Меру пресечения для девушки пока не избрали, вероятнее всего, она пойдет по уголовному делу свидетелем, пишет издание.
Ксения Собчак открыла в Петербурге свой предвыборный штаб - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
15 июля, 14:04
Что теперь скажет Ксения про "великую украинскую демократию"? - Прилепин о покушении на СобчакВ субботу, 15 июля, российские спецслужбы объявили о предотвращении покушений на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, которые готовила Украина. Писатель и политик Захар Прилепин у себя в телеграм-канале задался вопросом, что теперь скажет симпатизирующая Киеву Собчак
 
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