https://ukraina.ru/20230805/1048498742.html
Угроза Малюка, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 августа
Угроза Малюка, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 августа - 05.08.2023 Украина.ру
Угроза Малюка, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 августа
Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал ночную атаку украинских морских беспилотников на танкер у Керченского пролива. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2023-08-05T13:00
2023-08-05T13:00
2023-08-05T13:00
хроники
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383194_0:40:1042:626_1920x0_80_0_0_a97821db502f1c657c7a04f33921cc84.jpg.webp
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 58 ударов по территории этого региона России"На донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 7 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, выпустив 227 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём ВСУ оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Еленовка."Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Петровском и Киевском районах Донецка, Александровке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 33 снаряда 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 24 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 20 снарядов калибром 155 мм, по Кировскому и Червоногвардейскому районам Макеевки — 6 снарядов 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 августа по состоянию на 10:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Киевский район) - по ул. Артёма ранен мужчина 1955 года рождения, Горловка (Никитовский район)- по ул. Высотной, 1 погибла женщина 1955 года рождения", - отмечалось в сообщении представительства ДНР в СЦКК.Согласно данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", 4 августа ВСУ выпустили по региону 53 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каиры — 9; Новая Збурьевка — 8; Голая Пристань — 9; Алешки — 12; Кардашинка — 8; Казачьи Лагеря — 7", - указывалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Песчановка, Днепряны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщало агентство.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 5 августа опубликовал сводку ударов по региону со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовое – 4 минометных снаряда, по селу Журавлевка – два артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА две гранаты. В селе Солнцевка с беспилотника сброшена одна граната", - отмечалось в сводке.Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений не было.Также в Борисовском районе из миномёта обстреляли окраину села Богун-Городок – зафиксировано 10 прилетов. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка украинские военные сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 33 миномётных и 3 артиллерийских снаряда.Во всех вышеуказанных случаях обошлось без пострадавших и разрушений."В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Сурково – зафиксировано два прилета. По селу Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено по 7 минометных снарядов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Угроза МалюкаГлава СБУ Василий Малюк анонсировал дальнейшие атаки на российские порты и суда в российских водах."Любой "хлопок", который происходит и с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом в отношении врага. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными. Поэтому, если россияне хотят, чтобы "хлопок" прекратился, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью - покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них", - заявил Малюк.Ранее ряд украинских новостных агентств, в том числе "Интерфакс-Украина" и УНН со ссылкой на источники в СБУ сообщили, что именно эта спецслужба стоит за атакой, произошедшей в ночь на 5 августа. По информации источников операция проходила уже по "классическому сценарию", для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила. При этом СБУ сотрудничала с украинскими ВМС.Днём 5 августа стало известно об украинском морском беспилотнике у Севастополе."В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению. В связи с этим спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники. Ориентировочно после 13:00 ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнёт осуществлять свою работу", - заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он призвал доверять только информации из официальных источников.
https://ukraina.ru/20230805/1048496729.html
https://ukraina.ru/20230804/1048492767.html
https://ukraina.ru/20230804/1048479004.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники, эксклюзив
Угроза Малюка, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 августа
Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал ночную атаку украинских морских беспилотников на танкер у Керченского пролива. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Как сообщило
представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 58 ударов по территории этого региона России
"На донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 7 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, выпустив 227 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём ВСУ оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Еленовка.
"Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Петровском и Киевском районах Донецка, Александровке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 33 снаряда 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 24 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 20 снарядов калибром 155 мм, по Кировскому и Червоногвардейскому районам Макеевки — 6 снарядов 155 мм.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 августа по состоянию на 10:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Киевский район) - по ул. Артёма ранен мужчина 1955 года рождения, Горловка (Никитовский район)- по ул. Высотной, 1 погибла женщина 1955 года рождения
", - отмечалось в сообщении
представительства ДНР в СЦКК.
Согласно данным
агентства "Таврия. Новости Херсонской области", 4 августа ВСУ выпустили по региону 53 снаряда.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каиры — 9; Новая Збурьевка — 8; Голая Пристань — 9; Алешки — 12; Кардашинка — 8; Казачьи Лагеря — 7", - указывалось в публикации агентства.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии.
"Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Песчановка, Днепряны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщало агентство.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
утром 5 августа опубликовал сводку
ударов по региону со стороны ВСУ.
"В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовое – 4 минометных снаряда, по селу Журавлевка – два артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА две гранаты. В селе Солнцевка с беспилотника сброшена одна граната", - отмечалось в сводке.
Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений не было.
Также в Борисовском районе из миномёта обстреляли окраину села Богун-Городок – зафиксировано 10 прилетов. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка украинские военные сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 33 миномётных и 3 артиллерийских снаряда.
Во всех вышеуказанных случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
"В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Сурково – зафиксировано два прилета. По селу Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено по 7 минометных снарядов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщалось в сводке.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.
Глава СБУ Василий Малюк анонсировал дальнейшие атаки на российские порты и суда в российских водах.
"Любой "хлопок", который происходит и с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом в отношении врага. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными. Поэтому, если россияне хотят, чтобы "хлопок" прекратился, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью - покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них", - заявил Малюк.
Ранее ряд украинских новостных агентств, в том числе "Интерфакс-Украина
" и УНН
со ссылкой на источники в СБУ сообщили, что именно эта спецслужба стоит за атакой, произошедшей в ночь на 5 августа. По информации источников операция проходила уже по "классическому сценарию", для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила. При этом СБУ сотрудничала с украинскими ВМС.
Днём 5 августа стало известно об украинском морском беспилотнике у Севастополе.
"В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению. В связи с этим спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники. Ориентировочно после 13:00 ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнёт осуществлять свою работу
", - заявил
губернатор Севастополя Михаил Развожаев
.
Он призвал доверять только информации из официальных источников.