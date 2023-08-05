https://ukraina.ru/20230805/1048498742.html

Угроза Малюка, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 августа

Угроза Малюка, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 августа - 05.08.2023 Украина.ру

Угроза Малюка, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 августа

Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал ночную атаку украинских морских беспилотников на танкер у Керченского пролива. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-08-05T13:00

2023-08-05T13:00

2023-08-05T13:00

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 58 ударов по территории этого региона России"На донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 7 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, выпустив 227 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём ВСУ оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Еленовка."Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Петровском и Киевском районах Донецка, Александровке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 33 снаряда 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 24 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 20 снарядов калибром 155 мм, по Кировскому и Червоногвардейскому районам Макеевки — 6 снарядов 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 августа по состоянию на 10:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Киевский район) - по ул. Артёма ранен мужчина 1955 года рождения, Горловка (Никитовский район)- по ул. Высотной, 1 погибла женщина 1955 года рождения", - отмечалось в сообщении представительства ДНР в СЦКК.Согласно данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", 4 августа ВСУ выпустили по региону 53 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каиры — 9; Новая Збурьевка — 8; Голая Пристань — 9; Алешки — 12; Кардашинка — 8; Казачьи Лагеря — 7", - указывалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Песчановка, Днепряны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщало агентство.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 5 августа опубликовал сводку ударов по региону со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовое – 4 минометных снаряда, по селу Журавлевка – два артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА две гранаты. В селе Солнцевка с беспилотника сброшена одна граната", - отмечалось в сводке.Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений не было.Также в Борисовском районе из миномёта обстреляли окраину села Богун-Городок – зафиксировано 10 прилетов. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка украинские военные сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 33 миномётных и 3 артиллерийских снаряда.Во всех вышеуказанных случаях обошлось без пострадавших и разрушений."В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Сурково – зафиксировано два прилета. По селу Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено по 7 минометных снарядов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Угроза МалюкаГлава СБУ Василий Малюк анонсировал дальнейшие атаки на российские порты и суда в российских водах."Любой "хлопок", который происходит и с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом в отношении врага. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными. Поэтому, если россияне хотят, чтобы "хлопок" прекратился, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью - покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них", - заявил Малюк.Ранее ряд украинских новостных агентств, в том числе "Интерфакс-Украина" и УНН со ссылкой на источники в СБУ сообщили, что именно эта спецслужба стоит за атакой, произошедшей в ночь на 5 августа. По информации источников операция проходила уже по "классическому сценарию", для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила. При этом СБУ сотрудничала с украинскими ВМС.Днём 5 августа стало известно об украинском морском беспилотнике у Севастополе."В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению. В связи с этим спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники. Ориентировочно после 13:00 ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнёт осуществлять свою работу", - заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он призвал доверять только информации из официальных источников.

https://ukraina.ru/20230805/1048496729.html

https://ukraina.ru/20230804/1048492767.html

https://ukraina.ru/20230804/1048479004.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив