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"Подготовка уже идёт" - Перенджиев об освобождении Одессы и Николаева и ответе за Новороссийск

"Подготовка уже идёт" - Перенджиев об освобождении Одессы и Николаева и ответе за Новороссийск - 05.08.2023 Украина.ру

"Подготовка уже идёт" - Перенджиев об освобождении Одессы и Николаева и ответе за Новороссийск

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру откровенно высказался об ударе украинских беспилотников по военно-морской базе в Новороссийске.

2023-08-05T10:55

2023-08-05T10:55

2023-08-05T10:55

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Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру откровенно высказался об ударе украинских беспилотников по военно-морской базе в Новороссийске, назвал тех, кто прикрывает украинских террористов в России и рассказал о подготовке операции по освобождению Одессы и Николаева.0:55 – всё ли было сделано для того, чтобы обезопасить Новороссийск от ударов украинских беспилотников; 11:25 – удалось ли подорвать экономику Украины ударами по портам в Николаеве и на Дунае; 19:45 – кто прикрывает украинских террористов в России; 22:58 – реально ли обезопасить Черное море без победы над Украиной на суше;

новороссийск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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