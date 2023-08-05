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"Подготовка уже идёт" - Перенджиев об освобождении Одессы и Николаева и ответе за Новороссийск
"Подготовка уже идёт" - Перенджиев об освобождении Одессы и Николаева и ответе за Новороссийск - 05.08.2023 Украина.ру
"Подготовка уже идёт" - Перенджиев об освобождении Одессы и Николаева и ответе за Новороссийск
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру откровенно высказался об ударе украинских беспилотников по военно-морской базе в Новороссийске.
2023-08-05T10:55
2023-08-05T10:55
2023-08-05T10:55
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Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру откровенно высказался об ударе украинских беспилотников по военно-морской базе в Новороссийске, назвал тех, кто прикрывает украинских террористов в России и рассказал о подготовке операции по освобождению Одессы и Николаева.0:55 – всё ли было сделано для того, чтобы обезопасить Новороссийск от ударов украинских беспилотников; 11:25 – удалось ли подорвать экономику Украины ударами по портам в Николаеве и на Дунае; 19:45 – кто прикрывает украинских террористов в России; 22:58 – реально ли обезопасить Черное море без победы над Украиной на суше;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, интервью, перенджиев, россия, украина, новороссийск, беспилотники, видео
Новости, Видео, Интервью, Перенджиев, Россия, Украина, Новороссийск, беспилотники
"Подготовка уже идёт" - Перенджиев об освобождении Одессы и Николаева и ответе за Новороссийск
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру откровенно высказался об ударе украинских беспилотников по военно-морской базе в Новороссийске.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру откровенно высказался об ударе украинских беспилотников по военно-морской базе в Новороссийске, назвал тех, кто прикрывает украинских террористов в России и рассказал о подготовке операции по освобождению Одессы и Николаева.
0:55 – всё ли было сделано для того, чтобы обезопасить Новороссийск от ударов украинских беспилотников;
11:25 – удалось ли подорвать экономику Украины ударами по портам в Николаеве и на Дунае;
19:45 – кто прикрывает украинских террористов в России;
22:58 – реально ли обезопасить Черное море без победы над Украиной на суше;