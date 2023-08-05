https://ukraina.ru/20230805/1048498065.html

Россия и Украина провели обмен телами погибших в зоне СВО - депутат Госдумы

Россия и Украина провели обмен телами погибших в зоне СВО - депутат Госдумы - 05.08.2023 Украина.ру

Россия и Украина провели обмен телами погибших в зоне СВО - депутат Госдумы

Россия и Украина обменялись телами погибших в зоне спецоперации, заявили депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции на Украине Шамсаил Саралиев. Об этом сообщили журналисты „РБК“ 4 августа

2023-08-05T10:41

2023-08-05T10:41

2023-08-05T10:41

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россия

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Издание пишет, что также 4 августа о произведенном обмене сообщила и украинская сторона.14 июля Саралиев сообщал изданию, что Россия вернула Украине 62 тела погибших в зоне СВО, а получила - 160 тел.

https://ukraina.ru/20230801/1048363314.html

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2023

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новости, россия, украина, сво, обмен, тела, погибшие