Россия и Украина провели обмен телами погибших в зоне СВО - депутат Госдумы - 05.08.2023 Украина.ру
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Россия и Украина провели обмен телами погибших в зоне СВО - депутат Госдумы
Россия и Украина провели обмен телами погибших в зоне СВО - депутат Госдумы - 05.08.2023 Украина.ру
Россия и Украина провели обмен телами погибших в зоне СВО - депутат Госдумы
Россия и Украина обменялись телами погибших в зоне спецоперации, заявили депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции на Украине Шамсаил Саралиев. Об этом сообщили журналисты „РБК“ 4 августа
2023-08-05T10:41
2023-08-05T10:41
новости
россия
украина
сво
обмен
тела
погибшие
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Издание пишет, что также 4 августа о произведенном обмене сообщила и украинская сторона.14 июля Саралиев сообщал изданию, что Россия вернула Украине 62 тела погибших в зоне СВО, а получила - 160 тел.
https://ukraina.ru/20230801/1048363314.html
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новости, россия, украина, сво, обмен, тела, погибшие
Новости, Россия, Украина, СВО, обмен, тела, погибшие

Россия и Украина провели обмен телами погибших в зоне СВО - депутат Госдумы

10:41 05.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкШамсаил Саралиев
Шамсаил Саралиев - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Россия и Украина обменялись телами погибших в зоне спецоперации, заявили депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции на Украине Шамсаил Саралиев. Об этом сообщили журналисты „РБК“ 4 августа
"Да, действительно, передача тел сегодня была по линии Минобороны. 44 тела мы передали украинской стороне и 160 тел вернули", — сказал Саралиев.
Издание пишет, что также 4 августа о произведенном обмене сообщила и украинская сторона.
14 июля Саралиев сообщал изданию, что Россия вернула Украине 62 тела погибших в зоне СВО, а получила - 160 тел.
Виталий Диденко
1 августа, 12:21Репрессии на Украине
Я получил свободу благодаря России. Как одесский журналист сидел в тюрьме, а после обмена уехал в Москву
 
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