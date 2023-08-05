С пострадавшего танкера "СИГ" откачивают воду, пострадавших нет - Росморречфлот - 05.08.2023 Украина.ру
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С пострадавшего танкера "СИГ" откачивают воду, пострадавших нет - Росморречфлот
С пострадавшего танкера "СИГ" откачивают воду, пострадавших нет - Росморречфлот - 05.08.2023 Украина.ру
С пострадавшего танкера "СИГ" откачивают воду, пострадавших нет - Росморречфлот
С повреждённого российского танкера „СИГ“ откачивают воду. Судно получило пробоину в районе машинного отделения, но находится на плаву, сообщили в Росморречфлоте 5 августа
2023-08-05T10:13
2023-08-05T10:13
новости
россия
черное море
танкер
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В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, судно на плаву. Экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды в машинном отделении.Экипаж судна составляет 11 человек.Судно находилось в южном подходе к Керченскому проливу.
https://ukraina.ru/20230805/1048497246.html
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новости, россия, черное море, танкер
Новости, Россия, Черное море, танкер

С пострадавшего танкера "СИГ" откачивают воду, пострадавших нет - Росморречфлот

10:13 05.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТанкеры с нефтью в Краснодарском крае
Танкеры с нефтью в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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С повреждённого российского танкера „СИГ“ откачивают воду. Судно получило пробоину в районе машинного отделения, но находится на плаву, сообщили в Росморречфлоте 5 августа
"Танкером "СИГ" в 23.20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, судно на плаву. Экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды в машинном отделении.
Экипаж судна составляет 11 человек.
Судно находилось в южном подходе к Керченскому проливу.
Атака на танкер Сиг - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
09:34
Российский танкер "Сиг" атакован, предположительно, морскими беспилотникамиНа российский танкер „Сиг“ совершена атака, предположительно морским дроном, заявили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
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10:13С пострадавшего танкера "СИГ" откачивают воду, пострадавших нет - Росморречфлот
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