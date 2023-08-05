https://ukraina.ru/20230805/1048497814.html

С пострадавшего танкера "СИГ" откачивают воду, пострадавших нет - Росморречфлот

С пострадавшего танкера "СИГ" откачивают воду, пострадавших нет - Росморречфлот - 05.08.2023 Украина.ру

С пострадавшего танкера "СИГ" откачивают воду, пострадавших нет - Росморречфлот

С повреждённого российского танкера „СИГ“ откачивают воду. Судно получило пробоину в районе машинного отделения, но находится на плаву, сообщили в Росморречфлоте 5 августа

2023-08-05T10:13

2023-08-05T10:13

2023-08-05T10:13

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В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, судно на плаву. Экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды в машинном отделении.Экипаж судна составляет 11 человек.Судно находилось в южном подходе к Керченскому проливу.

https://ukraina.ru/20230805/1048497246.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, черное море, танкер