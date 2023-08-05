Российский танкер "Сиг" атакован, предположительно, морскими беспилотниками
09:34 05.08.2023 (обновлено: 09:35 05.08.2023)
© Фото : соцсетиАтака на танкер "Сиг"
© Фото : соцсети
На российский танкер „Сиг“ совершена атака, предположительно морским дроном, заявили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
В южной части Керченского пролива при атаке, предположительно, морского дрона получил пробоину российский танкер „Сиг“, сообщили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ).
"Изменений нет, стоит на месте. Экипаж на месте. Два буксира находятся рядом, ставят боны. Пробоина в районе ватерлинии, в районе машинного отделения. Вода уже перестала поступать", — сообщили в агентстве.
В МСКЦ отметили, что разлива топлива в акватории нет.
Сообщается, что судно было загружено техническим балластом. Спасательные работы завершили ночью, сейчас продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив, сообщили в Росморречфлоте.
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