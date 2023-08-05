Российский танкер "Сиг" атакован, предположительно, морскими беспилотниками - 05.08.2023 Украина.ру
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Российский танкер "Сиг" атакован, предположительно, морскими беспилотниками
Российский танкер "Сиг" атакован, предположительно, морскими беспилотниками - 05.08.2023 Украина.ру
Российский танкер "Сиг" атакован, предположительно, морскими беспилотниками
На российский танкер „Сиг“ совершена атака, предположительно морским дроном, заявили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-08-05T09:34
2023-08-05T09:35
новости
россия
черное море
танкер
атака
морские беспилотники
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В южной части Керченского пролива при атаке, предположительно, морского дрона получил пробоину российский танкер „Сиг“, сообщили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ).В МСКЦ отметили, что разлива топлива в акватории нет.Сообщается, что судно было загружено техническим балластом. Спасательные работы завершили ночью, сейчас продолжаются ремонтно-восстановительные работы.Поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив, сообщили в Росморречфлоте.
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новости, россия, черное море, танкер, атака, морские беспилотники
Новости, Россия, Черное море, танкер, атака, морские беспилотники

Российский танкер "Сиг" атакован, предположительно, морскими беспилотниками

09:34 05.08.2023 (обновлено: 09:35 05.08.2023)
 
© Фото : соцсетиАтака на танкер "Сиг"
Атака на танкер Сиг - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : соцсети
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На российский танкер „Сиг“ совершена атака, предположительно морским дроном, заявили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
В южной части Керченского пролива при атаке, предположительно, морского дрона получил пробоину российский танкер „Сиг“, сообщили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ).
"Изменений нет, стоит на месте. Экипаж на месте. Два буксира находятся рядом, ставят боны. Пробоина в районе ватерлинии, в районе машинного отделения. Вода уже перестала поступать", — сообщили в агентстве.
В МСКЦ отметили, что разлива топлива в акватории нет.
Сообщается, что судно было загружено техническим балластом. Спасательные работы завершили ночью, сейчас продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив, сообщили в Росморречфлоте.
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
08:12
Владимир Ераносян о том, кто стоит за атакой надводных дронов ВСУ на военно-морскую базу в НовороссийскеБеспилотные катера могли быть запущены с грузинского побережья силами, которые не контролируются правительством Грузии, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
 
НовостиРоссияЧерное моретанкератакаморские беспилотники
 
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