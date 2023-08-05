Российский танкер "Сиг" атакован, предположительно, морскими беспилотниками

Владимир Ераносян о том, кто стоит за атакой надводных дронов ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске

Беспилотные катера могли быть запущены с грузинского побережья силами, которые не контролируются правительством Грузии, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян